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Ледовое побоище глазами немцев

Ледовое побоище глазами немцев (1 видео)

Автор:
19 января 2021 18:57
Метки: Александр Невский   Ледовое побоище   битва на Чудском   глазами немцев   история   немецкие рыцари   

О ледовом побоище, рифмованной хронике и вере в что было, а что нет. Есть текст, есть видео - кому как удобно.

Александр Клишин

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Когда-то давным давно, «в день памяти мученика Клавдия и на похвалу святой Богородице», то есть 5 апреля 1242 года, на льду Чудского озера была решена судьба Руси, Прибалтики и Германии. Князь Александр Невский нанёс страшный удар Тевтонскому Ордену. Потом это назовут Ледовым пoбоищем. Эта формулировка в некоторых кругах вызывает шквал возмущения: дескать, это была не битва вовсе, а так - стычка средневековых «братков», деливших сферы влияния. Русские победили? Ну, может быть. Но следов сражения вроде не нашли. Русские летописи? Враньё и пропаганда! Они годятся, только чтобы тешить национальную гордость.

Однако упускается один факт. Известия о Ледовом пoбоище сохранились не только в русских летописях, но и «на той стороне». Рукопись «Ливонская рифмованная хроника» была написана через 40 лет после битвы со слов очевидцев и участников событий. Так какими же виделись русские воины и вся ситуация сквозь забрало рыцарского шлема?

"В королевстве Руссия оказались люди очень крутого нрава..." Ледовое побоище глазами немцев

«Трусливый русский сбрoд» в овчине и с дрекольем испаряется. Вместо них рыцари видят следующее: «В королевстве Руссия оказались люди очень крутого нрава. Они не медлили, они собрались в поход и грозно поскакали на нас. Все они были в блестящей броне, их шлемы сияли, как хрусталь». Заметим: до Ледового побоища остаётся ещё года два. Описано самое начало войны - взятие немцами русских городов Изборска и Пскова, что и вызвало ответный удар Александра Невского.
О чём честно говорит и немецкий автор: «Русским стали обидны их неудачи. Быстро они приготовились. Вышел на нас король Александр, и с ним многие знатные русские. Они имели бесчисленное количество луков, очень много красивейших доспехов. Их знамёна были богаты. Их шлемы излучали свет».

Эти шлемы, излучающие свет, и прочее богатство явно не давали покоя автору «Хроники». Надо полагать, желание содрать их с русских трупов было очень велико. Но вышло иначе: «Братья-рыцари упорно сопротивлялись, но их одолели. Король Александр был рад, что одержал победу». Вывод делается логичный и по-немецки хозяйственный: «Кто покорил хорошие земли и плохо занял их военной силой, тот заплачет, потому что будет иметь убыток».

"В королевстве Руссия оказались люди очень крутого нрава..." Ледовое побоище глазами немцев

О том, как именно покорялись «хорошие земли» и что планировалось делать на Руси потом, «Хроника» рассказывает довольно подробно. Ровно настолько, чтобы как следует восхититься европейскими ценностями, которые несли к нам «воины светлого Запада»: «В русской земле повсюду начался великий плaч. Кто защищался, тот был yбит. Кто бежал, тот был настигнут и yбит. Кто сложил оружие, тот был взят в плен и yбит. Русские думали, что они все пoгибнyт. Леса и поля звенели от гoрестных криков».

Это средства. Какова же была цель, которая их оправдывает? Может быть, действительно «передел сфер влияния», как нам пытаются внушить? «Братья-рыцари разбили свои палатки перед Псковом. Многие рыцари и кнехты хорошо заслужили в здешних сражениях своё право на лен». Леном в немецкой традиции называется участок земли, который король жалует дворянам за службу. Вломившись в пределы Руси, немцы тут же принялись делить опустошённые земли. Ни о каком сборе дани или «влиянии» речи не идёт. Сплошное: «Я к вам пришёл навеки поселиться». И не просто поселиться.

«В Пскове оставили двух братьев-рыцарей, которых сделали фогтами и поручили охранять землю». Фогт - должностное лицо, наделённое административными и судебными функциями. Фогты вели делопроизводство по немецким законам и на немецком языке.
Такого на русских землях не делали даже татары. Дань брали, но многожёнства, скажем, не вводили и по-татарски говорить не заставляли.

Самое интересное - сама битва на Чудском озере. Автор «Хроники», немец XIII века, описывает ход сражения так же, как и нынешние историки. «Русские имели много стрелков, которые мужественно приняли первый натиск. Видно было, как отряд братьев-рыцарей одолел стрелков. Там был слышен звон мечей, и видно было, как рассекались шлемы. Те, кто находился в войске братьев-рыцарей, были окружены. Часть вышла из боя, их вынудили отступить. С обеих сторон воины падали на траву. Там было убито 20 братьев-рыцарей, и 6 взято в плен».

"В королевстве Руссия оказались люди очень крутого нрава..." Ледовое побоище глазами немцев

Наконец-то можно сказать: «И всё-таки: не верю! Почему падают на траву? Значит, не было никакого льда на этом Ледовом побоище! И потери-то у немцев - всего 26 человек. А русские летописи говорили, что 500 рыцарей там легло!». С травой действительно забавно. В оригинале сказано: «In das Gras beisen». Буквальный перевод: «Укусили траву». Это очень веселое старинное германское выражение, которое поэтично и красиво передаёт гoрькoe: «Пaл на поле брани».

Насчёт потерь тоже, как ни странно, всё сходится. Оригинал говорит об атакующем отряде немцев так: «Banier». Это стандартное рыцарское соединение - «хоругвь». Общая численность - от 500 до 700 всадников. Среди них - от 30 до 50 братьев-рыцарей. Русский летописец нимало не приврал - отряд был действительно уничтожен почти поголовно. А уж кто там брат-рыцарь, а кто нет - не столь важно.

Важнее другое. Если кому-то кажется, что такого количества пaвших немцев мало, пусть вспомнит, сколько потерял Тевтонский орден буквально годом ранее, в битве при Легнице, когда прославленное рыцарство было наголову разбито татарами. Там потери составили 6 братьев-рыцарей, 3 послушника и 2 сержанта. Поражение считалось cтрaшным. Но только до Чудского озера - там орден потерял почти втрое больше...

Источник:

Метки: Александр Невский   Ледовое побоище   битва на Чудском   глазами немцев   история   немецкие рыцари   
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41k
Хельги 6 часов назад
Рыцарь в то время - обязан иметь копьё.
Копьё - 12 тяжеловооруженных всадников с прислугой.
Прислуга 3-и всадника, как минимум один конный арбалетчик, вспомогательный легкий конник и так называемый ученик - оруженосец.
Т.е. в то время рыцарь это: 1+12*3 КОННЫХ.
На счет епископа.
В то время германский епископ это не какой то там телевизионный пропагандон, как скажем Венедиктов А.А, с непонятным количеством наград лично репрессированными Л.П. Берием, это даже не сисян, это такой реальный хозяин местности и человек имеющий под рукой как минимум личных полных Рыцарей - копий от 20 ти в любой момент, а уж всякого ополченческого сброда типа латов и литов, чтоб чисто пограбить - ой ей...
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3k
Мих 10 минут назад
"сквозь забрало рыцарского шлема"
Какое забрало, нахрен!!! В то время еще НЕ использовали тяжелый доспех, он появится только примерно через 50 лет!!!!
А во время Ледового побоища снаряжение немецких рыцарей крайне мало отличалось от русского, легкий доспех, кольчуга, открытый шлем.
Блин, ну откуда же столько неучей дебильных повылезало за последние 20 лет, рустоголовых лайкодрочеров с одной извилиной от бейсболки. Мать вашу, уроды.
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3k
Мих 16 минут назад
Мать твою, автор гребанный! Придурок недоношенный! Поезжай в крепость-музей Копорье, посмотри выставку, почитай, что там на самом деле было на этом гребанном озере, на котором НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО Тевтонца от слова СОВСЕМ. Ливонский орден там был, менее десяти человек от него присутствовало, остальные такие же русичи, только другого князя.
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−37
Васек повесил трубача 55 минут назад
Евродрочеры возмущены нетолерантностью Александра Невского.
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25k
Aqueronte 3 часа назад
Полным провалом закончилось выступление тефтонской сборной по фигурному катанию
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14k
Игорь Хомченко 6 часов назад
Да, были мужики, герои...Вечная память... Ой, не туда написал.
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2k
Tano 6 часов назад
Какая удивительная бессвязная чушь...
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3k
schmubu Tano 6 часов назад
ну да, но на ней можно же нахайпить! смотри, как хомячки хавают...
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14k
Юрий 7 часов назад
На Чудском озере есть музей. По ссылке много фото из музея....
https://nathalie-zh.livejournal.com/300842.htmlhttps://nathalie-zh.livejournal.com/300842.html
На Чудском озере есть музей. По ссылке много фото из музея....
На Чудском озере есть музей. По ссылке много фото из музея....
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829
Saplus Юрий 6 часов назад
У нас тут тоже Музей Куликовской битвы. Хрен знает откуда накопаные монетки, наконечники, кольчужки и картинки с макетиками. Ибо тут тоже за всё время так и не накопали ничего в тех масштабах, в которых все эти Великие Битвы описывают нарративные источники, летописи и прочее, ака тогдашний Первый канал и Россия24
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14k
Юрий Saplus 4 часа назад
Ну по вашему скепсису надо полагать, что никакой Куликовской битвы не было.
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829
Saplus Юрий 4 часа назад
Это не скепсис, была конечно. Я просто про музеи эти. К тому, что это как через 800 лет по передачам Соловьева сегодняшние события восстанавливать
Музей ГУЛАГа особенно хорош, чертяка.
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13k
Игорь 7 часов назад
Интересно, а кого поляки гоняли под Танненбергом? И таки да, разборка Ордена и Новгорода, не поверите, это дележка побережья. Точнее - у кого денег больше, у Ганзы или Новгорода. Правда выяснилось, что новгородцы больно дерутся. Литва и Польша показались привлекательнее.
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62k
Максим Игорь 37 минут назад
Просто напросто Европа всегда мечтала захватить русские земли. а что леса завались. Как верно заметил автор не так страшен монгол как немец. Монгол пришел данью обожил и ушел.. Ему пофиг что тут и как.. Европа всегда старается переиначить, стереть местную самобытность. Будь это тевтонский орден или Речь Посполитая.. неважно.
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