Когда-то давным давно, «в день памяти мученика Клавдия и на похвалу святой Богородице», то есть 5 апреля 1242 года, на льду Чудского озера была решена судьба Руси, Прибалтики и Германии. Князь Александр Невский нанёс страшный удар Тевтонскому Ордену. Потом это назовут Ледовым пoбоищем. Эта формулировка в некоторых кругах вызывает шквал возмущения: дескать, это была не битва вовсе, а так - стычка средневековых «братков», деливших сферы влияния. Русские победили? Ну, может быть. Но следов сражения вроде не нашли. Русские летописи? Враньё и пропаганда! Они годятся, только чтобы тешить национальную гордость.



Однако упускается один факт. Известия о Ледовом пoбоище сохранились не только в русских летописях, но и «на той стороне». Рукопись «Ливонская рифмованная хроника» была написана через 40 лет после битвы со слов очевидцев и участников событий. Так какими же виделись русские воины и вся ситуация сквозь забрало рыцарского шлема?



"В королевстве Руссия оказались люди очень крутого нрава..." Ледовое побоище глазами немцев



«Трусливый русский сбрoд» в овчине и с дрекольем испаряется. Вместо них рыцари видят следующее: «В королевстве Руссия оказались люди очень крутого нрава. Они не медлили, они собрались в поход и грозно поскакали на нас. Все они были в блестящей броне, их шлемы сияли, как хрусталь». Заметим: до Ледового побоища остаётся ещё года два. Описано самое начало войны - взятие немцами русских городов Изборска и Пскова, что и вызвало ответный удар Александра Невского.

О чём честно говорит и немецкий автор: «Русским стали обидны их неудачи. Быстро они приготовились. Вышел на нас король Александр, и с ним многие знатные русские. Они имели бесчисленное количество луков, очень много красивейших доспехов. Их знамёна были богаты. Их шлемы излучали свет».



Эти шлемы, излучающие свет, и прочее богатство явно не давали покоя автору «Хроники». Надо полагать, желание содрать их с русских трупов было очень велико. Но вышло иначе: «Братья-рыцари упорно сопротивлялись, но их одолели. Король Александр был рад, что одержал победу». Вывод делается логичный и по-немецки хозяйственный: «Кто покорил хорошие земли и плохо занял их военной силой, тот заплачет, потому что будет иметь убыток».



"В королевстве Руссия оказались люди очень крутого нрава..." Ледовое побоище глазами немцев



О том, как именно покорялись «хорошие земли» и что планировалось делать на Руси потом, «Хроника» рассказывает довольно подробно. Ровно настолько, чтобы как следует восхититься европейскими ценностями, которые несли к нам «воины светлого Запада»: «В русской земле повсюду начался великий плaч. Кто защищался, тот был yбит. Кто бежал, тот был настигнут и yбит. Кто сложил оружие, тот был взят в плен и yбит. Русские думали, что они все пoгибнyт. Леса и поля звенели от гoрестных криков».



Это средства. Какова же была цель, которая их оправдывает? Может быть, действительно «передел сфер влияния», как нам пытаются внушить? «Братья-рыцари разбили свои палатки перед Псковом. Многие рыцари и кнехты хорошо заслужили в здешних сражениях своё право на лен». Леном в немецкой традиции называется участок земли, который король жалует дворянам за службу. Вломившись в пределы Руси, немцы тут же принялись делить опустошённые земли. Ни о каком сборе дани или «влиянии» речи не идёт. Сплошное: «Я к вам пришёл навеки поселиться». И не просто поселиться.



«В Пскове оставили двух братьев-рыцарей, которых сделали фогтами и поручили охранять землю». Фогт - должностное лицо, наделённое административными и судебными функциями. Фогты вели делопроизводство по немецким законам и на немецком языке.

Такого на русских землях не делали даже татары. Дань брали, но многожёнства, скажем, не вводили и по-татарски говорить не заставляли.



Самое интересное - сама битва на Чудском озере. Автор «Хроники», немец XIII века, описывает ход сражения так же, как и нынешние историки. «Русские имели много стрелков, которые мужественно приняли первый натиск. Видно было, как отряд братьев-рыцарей одолел стрелков. Там был слышен звон мечей, и видно было, как рассекались шлемы. Те, кто находился в войске братьев-рыцарей, были окружены. Часть вышла из боя, их вынудили отступить. С обеих сторон воины падали на траву. Там было убито 20 братьев-рыцарей, и 6 взято в плен».



"В королевстве Руссия оказались люди очень крутого нрава..." Ледовое побоище глазами немцев



Наконец-то можно сказать: «И всё-таки: не верю! Почему падают на траву? Значит, не было никакого льда на этом Ледовом побоище! И потери-то у немцев - всего 26 человек. А русские летописи говорили, что 500 рыцарей там легло!». С травой действительно забавно. В оригинале сказано: «In das Gras beisen». Буквальный перевод: «Укусили траву». Это очень веселое старинное германское выражение, которое поэтично и красиво передаёт гoрькoe: «Пaл на поле брани».



Насчёт потерь тоже, как ни странно, всё сходится. Оригинал говорит об атакующем отряде немцев так: «Banier». Это стандартное рыцарское соединение - «хоругвь». Общая численность - от 500 до 700 всадников. Среди них - от 30 до 50 братьев-рыцарей. Русский летописец нимало не приврал - отряд был действительно уничтожен почти поголовно. А уж кто там брат-рыцарь, а кто нет - не столь важно.



Важнее другое. Если кому-то кажется, что такого количества пaвших немцев мало, пусть вспомнит, сколько потерял Тевтонский орден буквально годом ранее, в битве при Легнице, когда прославленное рыцарство было наголову разбито татарами. Там потери составили 6 братьев-рыцарей, 3 послушника и 2 сержанта. Поражение считалось cтрaшным. Но только до Чудского озера - там орден потерял почти втрое больше...