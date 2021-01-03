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Лузер Лукашин

Лузер Лукашин (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2021 10:51
Сообщество : Кино
Метки: Лузер   ирония судьбы или с легким паром   лукашин   
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С каким-то удивительным постоянством каждый Новый год в соцсетях появляются массовые обличения Жени Лукашина. Злопыхатели, среди которых, как я мог заметить, примерно поровну мужчин и женщин, с неизбывной яростью, прямо как в первый раз, обзывают несчастного персонажа Андрея Мягкова «лузером», «хамом», «негодяем» и «маменькиным сынком». Откуда это берется? И ведь главное, что буквально все обвинения абсолютно несправедливы!

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Метки: Лузер   ирония судьбы или с легким паром   лукашин   
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куджо 3 часа назад
Ещё диссертацию напиши по фильму, становление личности дарта вейдора на фоне космической программы ссср 61-79 годов 20 века
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Гарри Слепнер 3 часа назад
Лукашин просто нормальный весёлый мужик в душе. Хохмач и вместе с тем душевный человек. И Ипполит такой же. Просто в оболочке « правильного». И у того и у другого после хорошей выпивки проснулся нормальный мужской авантюризм, можно сказать, гусарство. « Мы перестали лазить к любимым женщинам в окна!». Увы и это так! Раньше, чтобы понравится девушке или женщине порой приходилось проявлять находчивость на грани бесшабашности. Мы на гитаре учились играть, стихи девчонкам читали, а то и сами писали. В походы ходили, ну и в окна лазили в общагу. Не зря же говорилось, что девушкам нравятся хулиганы. А нынче как-то пресно и просто. Включил на мобильнике модного репера-бормотуна под барабаны и дело а шляпе. Толи парни ленятся, толи девушки слишком доступны. Хотя может я и не прав. Старый уже. Самое страшное, что чувств стало меньше, а какого-то прагматизма, граничащего с меркантильностью, больше. Девушки имеют критерий «нищеброд- не нищеброд». А человека разглядеть не могут.
Через 30 лет встретился с той, которую любил в молодости. Послушала тётку свою, мол, зачем тебе эта шпана... 30-го января расписываемся. Мы просто интересны друг другу. И не важно, что и кто имеет в материальном смысле. Просто уже человека ищешь.
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1k
Herr Mannelig Гарри Слепнер 2 часа назад
Ну может тебе нужны были эти 30 лет чтоб перебеситься? У меня среди своих полно таких примеров
по мне, так Лукашин нудное чмо, а Ипполит нормальный мужик которому не повезло
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Гарри Слепнер Herr Mannelig 2 часа назад
Однако Лукашин готов ради женщины изменить жизнь, а Ипполит расстроился, что слетел с накатаного пути. Тут уж дело вкуса.
А перебесился я давно. У меня такая же оболочка как у Ипполита, только наоборот. Снаружи шалопай, внутри серьезный. Иначе скучно.
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16k
Андрей Иванов 3 часа назад
"В совке купить квартиру было практически невозможно, «построить кооператив» удавалось тоже очень немногим; института аренды жилья и вовсе практически не существовало, поэтому просто «уйти от матери и снять квартиру» Лукашин тоже не мог. Поэтому, собственно, ему ничего не оставалось, кроме как жить с матерью – и это им еще повезло! В совке совершенно обычной была ситуация, когда в одной малогабаритной квартире проживали совместно (друг у друга на головах) два, а то и три поколения одной семьи. Я, кстати, не могу вспомнить, что за квартира у Лукашина (и, соответственно, у Нади) – двушка или однушка? Если двушка, то Лукашин и вовсе, по советским меркам, завидный жених: московская прописка и собственная комната в одной квартире с одинокой мамой – условия СКАЗОЧНЫЕ. Это просто принц из сказки, а не «лузер»."

1. Купить кооператив было относительно просто. Не так, как сейчас, если есть деньги, но достаточно беспроблемно. По крайней мере в больших городах, особенно в Питере и Москве. Другое дело, что у обоих героев профессии не денежные (в честном варианте) и кооператив для них - дороговато. Опять же - кооперативы обычно собирались от предприятий и организаций, что в случае школ и больниц тоже проблематично. Опять же, данные категории граждан быстрее продвигались в очередях.
2. Квартиры они могли получить в связи с расселением аварийного\ветхого жилья. Во-вторых, и это главное, у обоих матери, наверняка заслуженные и ветераны, которым скорее всего и дали квартиры. А дети - это расширение положенных метров. То есть для государства проще дать одну квартиру вместо двух, а семье лучше получить не однокомнатную, а двухкомнатную квартиру. То, что у обоих гг профессии "социально престижные" могло как подвинуть семьи в очереди, так и повлиять на дополнительные бонусы
3. В России вообще традиционно проживание больших семей вместе. Поколениями. А все эти "вырос - пердуй в своё жильё", "сдай родителей в приют" - это как раз западное, которое переняли наши нувориши.
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1k
Herr Mannelig Андрей Иванов 3 часа назад
К 3.-Ни разу не западное, а новомодное, и в Европах и в Америках жили все вместе со стариками и детьми, только в России в силу обстоятельств пришла мода на отдельное проживание лет на 30 позже
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10k
Кот 3 часа назад
В изначальном сценарии Рязанова Женя Лукашин был Женей Алкашиным (!). Это, собственно, все, что нужно знать о "молодом перспективном хирурге с московской пропиской"....
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38k
doker 3 часа назад
Некоторые дамы сетуют, мол мужчины сегодня не спешат в ЗАГС официально оформлять отношения. Да и понять мужиков можно - временное жильё, временные отношения.
А в Союзе одно из условий получения квартиры, постановки на очередь - законный брак. Ну или фиктивный. Что незаконно.

Так что, дамы, Лукашин женится и года через три получит свою квартиру. И 20-30 лет, как сейчас, кабалы у него не будет.
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5k
Игорь 3 часа назад
Что ты еще слышал про «совок»?
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Бровеносец в потёмках 3 часа назад
Минус за "совок". Это равносильно тому, как некоторые называют Россию "рашкой"
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Herr Mannelig Бровеносец в потёмках 3 часа назад
Признваайся, слова пендосия и гейропа употреблял?
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Herr Mannelig 3 часа назад
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Бровеносец в потёмках Herr Mannelig 3 часа назад
Представь себе - нет
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