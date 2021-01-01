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Есть выжившие?

Есть выжившие? (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2021 10:26
Метки: 1 января   выжившие   новый 2021 год   новый год   
256
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Метки: 1 января   выжившие   новый 2021 год   новый год   
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23  комментария
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
Всех с Новым Годом!
Я сегодня дежурю в офисе. В 8-30 был уже на месте. Подремал до обеда, потому что всего 4 часа поспал ночью. Пил только шампусик. Думал, с утра буду один на дороге. А нет, город живет своей жизнью.
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21k
Vazari 10 минут назад
В качестве индульгенции перед предстоящей вакханалией, сходил вчера днем в тренажерку,почти пустой зал, потренировался от души. Встретил в кругу семьи. Никак 2020 уходить не ходил, аж 0.7 вискаря пришлось использовать на проводы)
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38k
doker 49 минут назад
Работа не даёт помереть. Теперь можно и расслабиться. Но завтра... вновь начинается "бой".
Всех с Новым Годом!
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6k
Ковыль Перистый 2 часа назад
Я тоже выжила. Приляпала вчера знатно))) Но даже ничего не безобразничала. Скучно как-то))
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3k
tamin 2 часа назад
Пиво и креветки! С Новым Годом Вас!
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19k
BillyBonzz 2 часа назад
Я тоже норм, выпил шампусика немного, лёг спать в полвторого, утром встал в 10 трезвый и довольный.
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4k
Sanar BillyBonzz 2 часа назад
Ребят, кто пишет что не пил толком завидую Вам, я бы тоже был рад капли шампусика и всё, но этот б.л.я.д.с.к.и.й год а точнее его окончание, унёс жизни семи моих близких людей, одно только хорошее событие за весь год - сын самостоятельно летать начал, остальное жопа. 31го сгоняли всех "поздравили" на кладбище, ну и по паре рюмок за каждого, вчера почти не пил. Очень плохой был год, по крайней мере для меня.
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25k
Антон Sanar 2 часа назад
Держитесь. У меня таким был год 2016, так что я вас прекрасно понимаю. Желаю вам лично в Новом Году крепость духа, здоровья и меньше таких жизненных ситуаций.
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4k
Sanar Антон 2 часа назад
Спасибо! И вас с Новым Годом, Всего Самого Наилучшего, а главное здоровья.
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25k
Антон 3 часа назад
Я не пью, так что всё норм.
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1k
Макс Юпитер 3 часа назад
Триполставосемь на приёме!
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8k
Taxi007 3 часа назад
Есть выжившие?
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2k
Voland 3 часа назад
Мы с котейкой вроде норм - пивко рулит!
Мы с котейкой вроде норм - пивко рулит!
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8k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Все в норме, алкоголя более, чем умеренно, но объелся:)
Всех с наступившим!
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4k
Sanar Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Точно так же, завтра на работу.
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13
John Doe 3 часа назад
есть, херовато немного, завтра на сутки заступать, так что без алкоголя
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1k
Макс Юпитер John Doe 3 часа назад
Лучше дойди до магазина.
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4k
Sanar Макс Юпитер 3 часа назад
А как до него идти если завтра на работу, лучше всех моей жене, она утром по МСК времени на работу уехала, бокальчик шампанского по нолям и всё.
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1k
Макс Юпитер Sanar 2 часа назад
Ну немного можно себе позволить.
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4k
Sanar Макс Юпитер 2 часа назад
Ну это от организма и работы зависит, я по своему знаю, сутки ни капли и можно за руль, трое минимум и в кабину, так в принципе и выйдет. Хотя в крови то он пару недель то держится, но это на работу не влияет, только для прокурора.
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1k
Макс Юпитер Sanar 2 часа назад
Ну на работу мне только 4-ого и то может быть не пойду.
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2k
Andy 3 часа назад
Есть выжившие?
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3k
Палыч 4 часа назад
первым буду.Всех с Новым Годом
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buracho

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