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buracho
Есть выжившие?
(1 фото + 1 видео)
Автор:
buracho
01 января 2021 10:26
Метки:
1 января
выжившие
новый 2021 год
новый год
256
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выжившие
новый 2021 год
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комментария
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13k
Габит Калыков
2 часа назад
Всех с Новым Годом!
Я сегодня дежурю в офисе. В 8-30 был уже на месте. Подремал до обеда, потому что всего 4 часа поспал ночью. Пил только шампусик. Думал, с утра буду один на дороге. А нет, город живет своей жизнью.
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21k
Vazari
10 минут назад
В качестве индульгенции перед предстоящей вакханалией, сходил вчера днем в тренажерку,почти пустой зал, потренировался от души. Встретил в кругу семьи. Никак 2020 уходить не ходил, аж 0.7 вискаря пришлось использовать на проводы)
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doker
49 минут назад
Работа не даёт помереть. Теперь можно и расслабиться. Но завтра... вновь начинается "бой".
Всех с Новым Годом!
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Ковыль Перистый
2 часа назад
Я тоже выжила. Приляпала вчера знатно))) Но даже ничего не безобразничала. Скучно как-то))
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tamin
2 часа назад
Пиво и креветки! С Новым Годом Вас!
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19k
BillyBonzz
2 часа назад
Я тоже норм, выпил шампусика немного, лёг спать в полвторого, утром встал в 10 трезвый и довольный.
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4k
Sanar
BillyBonzz
2 часа назад
Ребят, кто пишет что не пил толком завидую Вам, я бы тоже был рад капли шампусика и всё, но этот б.л.я.д.с.к.и.й год а точнее его окончание, унёс жизни семи моих близких людей, одно только хорошее событие за весь год - сын самостоятельно летать начал, остальное жопа. 31го сгоняли всех "поздравили" на кладбище, ну и по паре рюмок за каждого, вчера почти не пил. Очень плохой был год, по крайней мере для меня.
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25k
Антон
Sanar
2 часа назад
Держитесь. У меня таким был год 2016, так что я вас прекрасно понимаю. Желаю вам лично в Новом Году крепость духа, здоровья и меньше таких жизненных ситуаций.
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Sanar
Антон
2 часа назад
Спасибо! И вас с Новым Годом, Всего Самого Наилучшего, а главное здоровья.
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25k
Антон
3 часа назад
Я не пью, так что всё норм.
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Макс Юпитер
3 часа назад
Триполставосемь на приёме!
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Taxi007
3 часа назад
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Voland
3 часа назад
Мы с котейкой вроде норм - пивко рулит!
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Агент Безопасной Национальности
3 часа назад
Все в норме, алкоголя более, чем умеренно, но объелся:)
Всех с наступившим!
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Sanar
Агент Безопасной Национальности
3 часа назад
Точно так же, завтра на работу.
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John Doe
3 часа назад
есть, херовато немного, завтра на сутки заступать, так что без алкоголя
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Макс Юпитер
John Doe
3 часа назад
Лучше дойди до магазина.
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Sanar
Макс Юпитер
3 часа назад
А как до него идти если завтра на работу, лучше всех моей жене, она утром по МСК времени на работу уехала, бокальчик шампанского по нолям и всё.
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Макс Юпитер
Sanar
2 часа назад
Ну немного можно себе позволить.
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Sanar
Макс Юпитер
2 часа назад
Ну это от организма и работы зависит, я по своему знаю, сутки ни капли и можно за руль, трое минимум и в кабину, так в принципе и выйдет. Хотя в крови то он пару недель то держится, но это на работу не влияет, только для прокурора.
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Макс Юпитер
Sanar
2 часа назад
Ну на работу мне только 4-ого и то может быть не пойду.
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Andy
3 часа назад
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Палыч
4 часа назад
первым буду.Всех с Новым Годом
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Я сегодня дежурю в офисе. В 8-30 был уже на месте. Подремал до обеда, потому что всего 4 часа поспал ночью. Пил только шампусик. Думал, с утра буду один на дороге. А нет, город живет своей жизнью.
Всех с наступившим!