Разборка в Бельгии

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А вот как все было, пишет газета Valeurs actuelles (Франция)"Действуя по сигналу от местных жителей, жаловавшихся на ночной шум в Андерлехте,эти две женщины-полицейские обнаружили подпольное празднество в одном из подвалов дома, откуда поступил сигнал.Вечеринка, с ее техно-музыкой и «реками алкоголя», оказалась местом отдохновения для тридцати мужчин.Начинается обсуждение на повышенных тонах, напряжение нарастает.Две сотрудницы полиции пытаются удержать все более и более агрессивных участников вечеринки.Но в конце концов, не в силах сдерживать превосходящих их числом и силою тусовщиков, дамы-полицейские оказываются вынуждены в бессилии наблюдать бегство множества участников незаконного сборища. Вырываясь, последние не останавливаются и перед насильственными действиями в отношении женщин-полицейских.Все происходящее снимает камера российского телевидения, пишет далее французская газета Valeurs actuelles, которую участники действа как будто решили игнорировать, думая, что оператор оказался в таком же ступоре, как подвергшиеся нападению полицейские.Отступившие под нажимом первого натиска, дамы пытаются удержать дверь закрытой, чтобы не дать разбежаться хотя бы последним из оставшихся в здании тусовщиков.Но их невеликих женских сил и здесь не хватает для того, чтобы удержать разозленных мужчин от бегства.Видео заканчивается прибытием усиленного патруля полиции, который сразу же приступает к поиску беглецов.А в самом конце видео коллега наших героинь, мужчина в полицейской форме, легко открывает ударом ноги дверь, за которой скрываются последние участники злосчастного праздничного ужина."К сожалению, у оператора не было возможности снять последующую разборку внутри помещения.