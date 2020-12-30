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Разборка в Бельгии

Разборка в Бельгии (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 19:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бельгия   полиция   тусовка   
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Несколько дней назад в Андерлехте местные жители пожаловались на очень шумную ночную подпольную тусовку афроевропейцев.
По вызову приехали две женщины-полицейские.
Когда тусовщики начали разбегаться, расталкивая женщин, те вызвали подкрепление.
Прибывшие мужчины-полицейские были настроены весьма решительно.

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Метки: Бельгия   полиция   тусовка   
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22  комментария
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4k
yahaomsk 3 часа назад
афроевропейцы !!!
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13k
Patmaz yahaomsk 3 часа назад
Не. Это евронегры
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4k
Александр Иванов 16 минут назад
Наши черножопики баб-полицейских не испугались бы. Только если баб было бы раза в два больше.
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3k
Кистень 22 минуты назад
Мур-мур, полиис...
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891
Шурман 50 минут назад
Я по новостям это видел :) честно достали уже с этими проверками и штрафами . Я в прошлое воскресение нафиг свалил из Бельгии до 15 января .
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34k
Сан Саныч 2 часа назад
Этим двум дамам ещё повезло, что эти "чистокровные бельгийцы" их по кругу не пустили.
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36k
Вепс 2 часа назад
Наряд из 2-х женщин-полицейских с оператором? Даже смешно. Всем нарядам положен личный оператор? Или это для того чтобы снять видео?
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2k
Алекс Крайчек Вепс 2 часа назад
С "... оператором российского телевидения..."
Ключевое тут слово "российское".
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36k
Вепс Алекс Крайчек Минуту назад
"На заборе тоже написано". На видео я не увидел ни русских(хотя как я должен был их узнать?) ни русской речи.
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27k
winergy2012 2 часа назад
К сожалению, у оператора не было возможности снять последующую разборку внутри помещения.
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Ну и нахера было постить.Если нет самого интересного.
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29k
russger winergy2012 16 минут назад
На порнхабе поищи ))
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4k
Majul 2 часа назад
Пресловутая толерантность.
Пожинайте плоды.
Не было бы камеры, эти "европейцы" еще не ясно что сделали бы с полицейскими.

Девушку можно вывезти из деревни, а вот деревню из девушки... Немного перефразировать и получим точную картину
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25k
Антон 2 часа назад
А могли и изнасиловать. А русские продолжали бы снимать, не вмешиваясь.
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27k
winergy2012 Антон 2 часа назад
Хохлоскот просто подставил бы жопу.
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2k
Max Lu 3 часа назад
сейчас же низя тусить, поэтому и стали разбегаться. пока приехало подкрепление в квартире уже никого не осталось
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1k
ых 3 часа назад
Как можно посылать наряд, состоящий из двух вагино-полицейских, для усмирения толпы?! Даже если это толпа не из афроевропейцев.
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11k
робт ых 2 часа назад
может эти вагино-полицейские ассоциируют себя члено-полицейскими
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1k
ых робт Час назад
Тогда это будет им хорошим уроком.
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3k
Дмитрий Григорьев ых Час назад
Как-то даже коробит ваша нетерпимость. Почему этих полицейских Вы заочно определили как вагино-полицейских? Вам не приходит в голову, что они уже могли избавиться от гендера, навязанного стереотипами патриархального общества? Это вполне могли быть, например, бывш.вагино-а-теперь-искусственно-пенисо-полицейские.
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1k
ых Дмитрий Григорьев 50 минут назад
Действительно, погорячился, в чем и раскаиваюсь. Прошу не отсылать мой комент в департамент полиции Андерлехта. Дайте возможность исправиться.
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8k
albedo 3 часа назад
Предки их знали что делать с такими.
Предки их знали что делать с такими.
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