Разборка в Бельгии

Несколько дней назад в Андерлехте местные жители пожаловались на очень шумную ночную подпольную тусовку афроевропейцев.
По вызову приехали две женщины-полицейские.
Когда тусовщики начали разбегаться, расталкивая женщин, те вызвали подкрепление.
Прибывшие мужчины-полицейские были настроены весьма решительно.
По вызову приехали две женщины-полицейские.
Когда тусовщики начали разбегаться, расталкивая женщин, те вызвали подкрепление.
Прибывшие мужчины-полицейские были настроены весьма решительно.
А вот как все было, пишет газета Valeurs actuelles (Франция)
"Действуя по сигналу от местных жителей, жаловавшихся на ночной шум в Андерлехте,
эти две женщины-полицейские обнаружили подпольное празднество в одном из подвалов дома, откуда поступил сигнал.
Вечеринка, с ее техно-музыкой и «реками алкоголя», оказалась местом отдохновения для тридцати мужчин.
Начинается обсуждение на повышенных тонах, напряжение нарастает.
Две сотрудницы полиции пытаются удержать все более и более агрессивных участников вечеринки.
Но в конце концов, не в силах сдерживать превосходящих их числом и силою тусовщиков, дамы-полицейские оказываются вынуждены в бессилии наблюдать бегство множества участников незаконного сборища. Вырываясь, последние не останавливаются и перед насильственными действиями в отношении женщин-полицейских.
Все происходящее снимает камера российского телевидения, пишет далее французская газета Valeurs actuelles, которую участники действа как будто решили игнорировать, думая, что оператор оказался в таком же ступоре, как подвергшиеся нападению полицейские.
Отступившие под нажимом первого натиска, дамы пытаются удержать дверь закрытой, чтобы не дать разбежаться хотя бы последним из оставшихся в здании тусовщиков.
Но их невеликих женских сил и здесь не хватает для того, чтобы удержать разозленных мужчин от бегства.
Видео заканчивается прибытием усиленного патруля полиции, который сразу же приступает к поиску беглецов.
А в самом конце видео коллега наших героинь, мужчина в полицейской форме, легко открывает ударом ноги дверь, за которой скрываются последние участники злосчастного праздничного ужина."
К сожалению, у оператора не было возможности снять последующую разборку внутри помещения.
"Действуя по сигналу от местных жителей, жаловавшихся на ночной шум в Андерлехте,
эти две женщины-полицейские обнаружили подпольное празднество в одном из подвалов дома, откуда поступил сигнал.
Вечеринка, с ее техно-музыкой и «реками алкоголя», оказалась местом отдохновения для тридцати мужчин.
×
Начинается обсуждение на повышенных тонах, напряжение нарастает.
Две сотрудницы полиции пытаются удержать все более и более агрессивных участников вечеринки.
Но в конце концов, не в силах сдерживать превосходящих их числом и силою тусовщиков, дамы-полицейские оказываются вынуждены в бессилии наблюдать бегство множества участников незаконного сборища. Вырываясь, последние не останавливаются и перед насильственными действиями в отношении женщин-полицейских.
Все происходящее снимает камера российского телевидения, пишет далее французская газета Valeurs actuelles, которую участники действа как будто решили игнорировать, думая, что оператор оказался в таком же ступоре, как подвергшиеся нападению полицейские.
Отступившие под нажимом первого натиска, дамы пытаются удержать дверь закрытой, чтобы не дать разбежаться хотя бы последним из оставшихся в здании тусовщиков.
Но их невеликих женских сил и здесь не хватает для того, чтобы удержать разозленных мужчин от бегства.
Видео заканчивается прибытием усиленного патруля полиции, который сразу же приступает к поиску беглецов.
А в самом конце видео коллега наших героинь, мужчина в полицейской форме, легко открывает ударом ноги дверь, за которой скрываются последние участники злосчастного праздничного ужина."
К сожалению, у оператора не было возможности снять последующую разборку внутри помещения.
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Ключевое тут слово "российское".
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Ну и нахера было постить.Если нет самого интересного.
Пожинайте плоды.
Не было бы камеры, эти "европейцы" еще не ясно что сделали бы с полицейскими.
Девушку можно вывезти из деревни, а вот деревню из девушки... Немного перефразировать и получим точную картину