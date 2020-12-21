Маленький любитель сугробов

Эта собака любит бегать во дворе дома хозяина в любое время года. Однако особый восторг у неё вызывает зима и сугробы, в которые она обожает нырять с крыльца.
На снятых хозяином кадрах видно, как собака нырнула головой в сугроб, высота которого достигала одного метра.
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