FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9361 пост • 1154 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Маленький любитель сугробов

Маленький любитель сугробов (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 12:20
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   зима   прикол   развлечение   реакция   сугроб   
119
1
1
Эта собака любит бегать во дворе дома хозяина в любое время года. Однако особый восторг у неё вызывает зима и сугробы, в которые она обожает нырять с крыльца.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   зима   прикол   развлечение   реакция   сугроб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства Жадный кот не устоял перед большим количеством корма Жадный кот не устоял перед большим количеством корма Почему стоит держать котов подальше от открытого огня Почему стоит держать котов подальше от открытого огня Лошадь вынудила свою наездницу принять незапланированные водные процедуры Лошадь вынудила свою наездницу принять незапланированные водные процедуры Морской лев высказал свое недовольство разбудившему его туристу Морской лев высказал свое недовольство разбудившему его туристу Кажется, вы что-то обронили Кажется, вы что-то обронили
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

520320



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
17 вещей, о которых вы наверняка слышали, но видели вряд ли
1
86
17 вещей, о которых вы наверняка слышали, но видели вряд ли
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
0
26
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
Что такое DNS-сервер, и почему он может быть недоступен?
0
7
Что такое DNS-сервер, и почему он может быть недоступен?
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Свитер с оленями
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#факты#новый год#кино#картинки#москва#смешные#автомобили#девушки
#фото#животные#сша#природа#фотографии#комментарии#настроение#художник#в мире#забавно
#прикол#подборка#история#интересное#прикольные#красота#позитив#на различный вкус#война#картина

На что жалуетесь?

Вернуться