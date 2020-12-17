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Как добывают лед для ледового городка

Как добывают лед для ледового городка (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 08:07
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: видео   дети   екатеринбург   интересно   лед   ледовый городок   
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Мужчина решил показать, откуда берется материал для строительства ледового городка в Екатеринбурге. Получилось довольно интересно и познавательно.

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Метки: видео   дети   екатеринбург   интересно   лед   ледовый городок   
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Клёст 47 минут назад
Хорошо что без ,,начинки,, выпиливают))
Хорошо что без ,,начинки,, выпиливают))
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Mr.Adamson

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