Как добывают лед для ледового городка

Мужчина решил показать, откуда берется материал для строительства ледового городка в Екатеринбурге. Получилось довольно интересно и познавательно.
Как рождаются ледяные блоки.
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Метки: видео дети екатеринбург интересно лед ледовый городок
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