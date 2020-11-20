Наконец-то нужная соцреклама

Очень люблю и коллекционирую хорошую социальную рекламу. Жаль, что её гораздо меньше коммерческой - ведь она не продаёт продукт. Последнее время очень радуюсь, когда нахожу в сети отечественные социальные ролики. Значит, не всё ещё потеряно.

Хочу поделиться свеженайденным. Ролик на анти-АУЕ тематику.