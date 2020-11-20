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Наконец-то нужная соцреклама

Наконец-то нужная соцреклама (1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 22:51
Метки: ауе   важное   социальная реклама   соцреклама   

Очень люблю и коллекционирую хорошую социальную рекламу. Жаль, что её гораздо меньше коммерческой - ведь она не продаёт продукт. Последнее время очень радуюсь, когда нахожу в сети отечественные социальные ролики. Значит, не всё ещё потеряно.
Хочу поделиться свеженайденным. Ролик на анти-АУЕ тематику.

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Метки: ауе   важное   социальная реклама   соцреклама   
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Говно. В конце должно быть как его ибут в жопу.
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29k
Korolev Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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385
LinkLine Час назад
сидя жопой на ху.е, должен крикнуть АУЕ!
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26k
Игорь Час назад
Всегда говорю - что соц реклама это бездарное сливание бабла. Если существо способно задумываться в принципе, то и без таких понуканий может понять "что такое хорошо и что такое плохо". А если нет, так хоть миллион роликов сними, да не таких как этот - полная бездарность, а более-менее. И всё равно - мимо пройдут, потому как не осознают, что это непосредственно их касается.
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35k
Андрей Бертон Час назад
В нынешнее время, паханы работают на ментов или менты на паханов, это не важно, они повязаны. Тут главное что, шалупонь мелкая, сами попадутся, а не попадутся, так сдадут для статистики. А если надо, то и крупную рыбу сдадут. Сейчас без крыши никак.
Сколько случаев, когда закладчики по незнанию, работают на мента, а потом, этот мент его же и сдаст или сам и поймает.
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602
Hard.NET Час назад
И да, всё верно - в конце - никто не прикроет и не поможет XD XD. А вот закроют - наверняка ))))
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602
Hard.NET Час назад
И "крысы" подзатыльником нифига не отделываются XD. Пипец, и на этот наив мелкота покупается XD ? Ржу-нимагу XD XD XD
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602
Hard.NET Час назад
У кого "короче" - тот пусть наращивает. И уважать "мясо" никогда не будут. И вообще - А.У.Е. - не по "воровским", как минимум, понятиям. Но - малолетки в это верят. К сожалению (((
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1
Каспаров 2 часа назад
Бред полный, бред настолько бредовый что возникает вопрос, кто это создал? Бабка с лавочки или дед маразмат?!

Это из разряда мамкиных историй, про цыган и наркотики, как они сажали на иглу в школе.

Какое вообще движение?! Движение, Панки, пацифисты, скинхеды, а про АУЕ-нИслышал! Есть гопники, бандиты, босота- но они все сами выбирают свой путь, в тюрьму, но насколько знаем с реальной жизнью, они это делают не из за "уважения", а от нищеты и никто не тянет их на грабёж или вы реально считаете что все люди на столько тупые.

Какой то чувак подошел и говорит, мол давай ограбь тот магазин, все награбленное мне, а вам почет и уважение))). Ну смешно же.
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5k
workmen77 2 часа назад
На эту тему есть хороший короткометражный фильм "АУЕ", где одну из главных ролей играет Иван Краско.
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