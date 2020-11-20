Очень люблю и коллекционирую хорошую социальную рекламу. Жаль, что её гораздо меньше коммерческой - ведь она не продаёт продукт. Последнее время очень радуюсь, когда нахожу в сети отечественные социальные ролики. Значит, не всё ещё потеряно.
Хочу поделиться свеженайденным. Ролик на анти-АУЕ тематику.
Наконец-то нужная соцреклама (1 видео)
Очень люблю и коллекционирую хорошую социальную рекламу. Жаль, что её гораздо меньше коммерческой - ведь она не продаёт продукт. Последнее время очень радуюсь, когда нахожу в сети отечественные социальные ролики. Значит, не всё ещё потеряно.
Сколько случаев, когда закладчики по незнанию, работают на мента, а потом, этот мент его же и сдаст или сам и поймает.
Это из разряда мамкиных историй, про цыган и наркотики, как они сажали на иглу в школе.
Какое вообще движение?! Движение, Панки, пацифисты, скинхеды, а про АУЕ-нИслышал! Есть гопники, бандиты, босота- но они все сами выбирают свой путь, в тюрьму, но насколько знаем с реальной жизнью, они это делают не из за "уважения", а от нищеты и никто не тянет их на грабёж или вы реально считаете что все люди на столько тупые.
Какой то чувак подошел и говорит, мол давай ограбь тот магазин, все награбленное мне, а вам почет и уважение))). Ну смешно же.