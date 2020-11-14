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Взял и все разрулил

Взял и все разрулил (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2020 12:49
Метки: инспектор ГАИ   казахстан   шымкент   
339
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Пост про небезразличного и ответственного инспектора ГАИ из Шымкента, который ехал на личном автомобиле после ночной смены домой и угодил в затор на перекрестке, где отключились светофоры.

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Метки: инспектор ГАИ   казахстан   шымкент   
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7  комментариев
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7k
Фантом 2 часа назад
Вот настоящие пример для подражания. Везде, не только в полиции
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26k
Игорь 23 минуты назад
Чувак молодец, тут не обсуждается.
А вот то что было ДО - типичный пример насколько мы стали тупыми. Не в состоянии при малейшем отклонении от нормы самоорганизоваться.
Причем ведь есть знаки приоритета на этот случай. Но понятно, мы же если у нас главная - будем переть потому что имеем право. А те кому уступить, не дождавшись пока их пропустят будут постепенно поджимать пока не получится как на видео.
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9k
vvv Игорь 5 минут назад
Это Чимкент - Махачкала по-казахстански. Там никто никому никогда не уступает
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122
konstantinkaz2016 2 часа назад
Приятно увидеть пост про свой родной город.
В тот день "внезапно" пошел дождь и как всегда полгорода без света и светофоров.
А гаишники наши конечно пока не излечились от коррупции, но уже не такие как раньше, больше молодых и стройных. Лет 5 назад гаишники был капец наглые и тучные, с машины ленились выйти. Через ютюб мы их перевоспитали.
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619
алексей светов 2 часа назад
Вообще то они(инспекторы ГАИ и ГИБДД) и были изначально предназначены для регулировки движения ,а не в засадах с радаром в проблемных участках сидеть.
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5k
М С 2 часа назад
Красавчег! Что еще сказать.
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28k
Alex 2 часа назад
Побольше бы таких людей
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