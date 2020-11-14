Взял и все разрулил

Пост про небезразличного и ответственного инспектора ГАИ из Шымкента, который ехал на личном автомобиле после ночной смены домой и угодил в затор на перекрестке, где отключились светофоры.
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Метки: инспектор ГАИ казахстан шымкент
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А вот то что было ДО - типичный пример насколько мы стали тупыми. Не в состоянии при малейшем отклонении от нормы самоорганизоваться.
Причем ведь есть знаки приоритета на этот случай. Но понятно, мы же если у нас главная - будем переть потому что имеем право. А те кому уступить, не дождавшись пока их пропустят будут постепенно поджимать пока не получится как на видео.
В тот день "внезапно" пошел дождь и как всегда полгорода без света и светофоров.
А гаишники наши конечно пока не излечились от коррупции, но уже не такие как раньше, больше молодых и стройных. Лет 5 назад гаишники был капец наглые и тучные, с машины ленились выйти. Через ютюб мы их перевоспитали.