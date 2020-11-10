Мальчик пожалел, что столкнул сверстника с велосипеда

Уличная камера наблюдения запечатлела мальчика, который по неизвестной причине столкнул сверстника с велосипеда. Вскоре в кадре появился мужчина и отбил у задиры желание совершать подобные проступки в дальнейшем.
Столкнул с велосипеда и был наказан.
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а вообще пострадавший молодец - сразу ответку давать пошел.