Мальчик пожалел, что столкнул сверстника с велосипеда

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что... Первое свидание с птицей высокого полета Первое свидание с птицей высокого полета "Неловко как вышло...": улётная переписка с учительницей сына "Неловко как вышло...": улётная переписка с учительницей сына Бесплатные квартиры в Советском Союзе — миф или реальность Бесплатные квартиры в Советском Союзе — миф или реальность Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео Появилось видео задержания срочника, застрелившего сослуживцев в Воронеже Появилось видео задержания срочника, застрелившего сослуживцев в... Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом Хитрый на встречке Хитрый на встречке Техника безопасности - это для слабаков! Техника безопасности - это для слабаков! "Хватает впритык": Юрий Куклачев пожаловался на пенсию и зарплату "Хватает впритык": Юрий Куклачев пожаловался на пенсию и зарплату У нас плохие новости: итоги 2020 года и прогноз на 2021 У нас плохие новости: итоги 2020 года и прогноз на 2021 Мужчина чуть не погиб из-за выпавшей с 14 этажа оконной рамы со стеклом Мужчина чуть не погиб из-за выпавшей с 14 этажа оконной рамы со... Гифки Гифки "Петербург принял ислам?": жители города в гневе от акции азербайджанцев на Невском проспекте "Петербург принял ислам?": жители города в гневе от акции... Гифки Гифки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Фотографии бабушек и дедушек, которыми хвастаются внуки Фотографии бабушек и дедушек, которыми хвастаются внуки Когда есть с чем сравнить: 20 любопытных фотографий Когда есть с чем сравнить: 20 любопытных фотографий 17 привычек людей, которые жутко раздражают! 17 привычек людей, которые жутко раздражают!
Главная > Видео 
Мальчик пожалел, что столкнул сверстника с велосипеда

Мальчик пожалел, что столкнул сверстника с велосипеда (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 12:24
Метки: в мире   велосипед   видео   дети   конфликт   наказал   наказание   
455
1
1
Уличная камера наблюдения запечатлела мальчика, который по неизвестной причине столкнул сверстника с велосипеда. Вскоре в кадре появился мужчина и отбил у задиры желание совершать подобные проступки в дальнейшем.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: в мире   велосипед   видео   дети   конфликт   наказал   наказание   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
dima423 Час назад
только так с такими и надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки 16 минут назад
мелкого гаденыша уже локтем научили бить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
314
LinkLine 20 минут назад
музон еще такой, как будто схлестнулись мастера бесконтактного боя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
kaboza 42 минуты назад
Мальчик пожалел, что столкнул сверстника с велосипеда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миклухо Поклал 47 минут назад
Отбил, но не надолго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vacony 59 минут назад
на 8 сек - ответный удар - это с локтя он пытался дать ?
а вообще пострадавший молодец - сразу ответку давать пошел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Нанук Паналык Час назад
Мелкий писдук!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SSD Час назад
Вразумительный подзатыльник)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Мягкая теплая моторизованная рука спасет мужчин от одиночества (2 фото + видео) Мягкая теплая моторизованная рука спасет мужчин от одиночества (2 фото + видео) Женщина с детьми в последнюю секунду спаслась от оползня Женщина с детьми в последнюю секунду спаслась от оползня Пассажир утихомирил маленьких попрошаек Пассажир утихомирил маленьких попрошаек Твори добро: реакция мужчины на то, что возле его гаража катается чужой ребёнок Твори добро: реакция мужчины на то, что возле его гаража катается чужой ребёнок Вредная старуха пачкает качели дерьмом Вредная старуха пачкает качели дерьмом В Индии полицейские сажают нарушителей карантина к подставным больным коронавирусом В Индии полицейские сажают нарушителей карантина к подставным больным коронавирусом
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

583142



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Хит "Степан!" в рок-версии
9
48
Хит "Степан!" в рок-версии
Увлекательные исторических фото, на которых всё не так, как показывают в школьных учебниках
1
30
Увлекательные исторических фото, на которых всё не так, как показывают в школьных...
﻿
Набирающие популярность
Отца шокировало домашнее задание сына
0
76
Отца шокировало домашнее задание сына
Шапочный разбор: когда не стоит пренебрегать головным убором?
0
6
Шапочный разбор: когда не стоит пренебрегать головным убором?
Поразительные факты о том, что течет внутри нас
Поразительные факты о том, что течет внутри нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
1
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересное#факты#автомир#картинки#шоу бизнес#в мире#люди#Карабах#подборка
#прикол#животные#прикольные#авария#россия#на различный вкус#интересно#смешно#Дзюба#приколы
#фото#автомобили#дтп#авто авария#смешные#армения#история#сша#авария дня#происшествие

На что жалуетесь?

Вернуться