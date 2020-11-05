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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4318 постов • 611 подписчиков подписаться
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Умер Кен Хенсли

Умер Кен Хенсли (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 18:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: история   музыка   факты   
1086
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Умер Кен Хенсли, бывший участник и автор «золотых« хитов легендарной группы Uriah Heep.

Источник:

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Метки: история   музыка   факты   
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30  комментариев
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12k
Ligov 14 часов назад
Светлая память! Когда то, давно,UH была одной из моих любимых групп. В чем немалая заслуга Кена Хенсли...

Ссылка www.youtube.com
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20k
Ваня 58 минут назад
светлая память маэстро... многогранен был...
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13k
vikklu 2 часа назад
Апплодисменты, маэстро!
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7k
Путинский Бот 3 часа назад
Красивые песни ! Хороший музыкант!Печально.
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107
The Sinner 8 часов назад
Обожаю его творчество, пусть масло на его сковороде будет оливковым!
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12k
Владислав Грецов 9 часов назад
светлая память
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3k
ЮрийГрамотов 9 часов назад
Умер Кен Хенсли
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−18
w2k2 10 часов назад
Светлая память
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3k
McGui 10 часов назад
о как... очень жаль. один из лучших мелодистов, клавишников, гитаристов... потрясающий бэквокал даже с Байроном... вечная память!
Ссылка youtu.be
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13k
vikklu McGui 2 часа назад
Замечательная композиция.
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254
Slayergod 10 часов назад
Был в 2003 году на их концерте. К сожалению, Хенсли там уже давно не было, но песни его послушать вживую удалось. Пожалуй, самый талантливый клавишник в рок-музыке.
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283
andrey 11 часов назад
каждый год кто то уходит,а то и по нескольку ! грустно писец !(((
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3k
Александр Зотов 12 часов назад
очень жаль
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31k
Геша Бородач 12 часов назад
R.I.P. ...(((
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341
.-- 12 часов назад
грустно это все, тут давеча смотрел видосы с Филом Коллизом, ему тоже почти 70, блин он уж плохо выглядит, понятно что все там будем, но хотелось бы чтобы было все иначе
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523
arcush 12 часов назад
Уходят... Светлая им память! Молодые.. Вы где на их место!?
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2k
Pechenegiatakuyt arcush 11 часов назад
Сейчас, к сожалению, только перепевают и переигрывают всё старое... тупеем мы, люди, как творцы нового......
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333
Человек в железной маске 12 часов назад
Напрасно он это...
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15k
Ал 13 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Ал 13 часов назад
Таких как Кен по настоящему жалко.
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31k
Элек Мек 13 часов назад
Очень жаль,Светлая Память......
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 13 часов назад
В машине до сих пор в чейнджене стоит юрай хип
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341
.-- ☣️Месть печенегов☣️ 12 часов назад
урия гип
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1k
☣️Месть печенегов☣️ .-- 12 часов назад
Я так привык
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3k
yahaomsk ☣️Месть печенегов☣️ 12 часов назад
точ так же называл
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13k
vikklu .-- 2 часа назад
Хип, а не гип, мистер "В"
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