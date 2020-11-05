Умер Кен Хенсли, бывший участник и автор «золотых« хитов легендарной группы Uriah Heep.
Источник:
В возрасте 75 лет умер английский музыкант-мультиинструменталист, вокалист, автор песен Кен Хенсли, наиболее известный как участник группы Uriah Heep с 1970-го по 1980-й годы. О печальной новости сообщил брат Хенсли Тревор на своей странице в Facebook (https://www.facebook.com/trevor.hensley.779/posts/10158597171891011).
Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен мирно скончался в среду вечером. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала его в последние минуты, пока Кен был с нами. Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной утратой и просим вас дать нам немного времени, чтобы смириться с ней. Кен будет кремирован во время частной церемонии в Испании, поэтому, пожалуйста, не спрашивайте информацию о похоронах. Он ушел, но никогда не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах.
Хенсли получил первое признание в конце 60-х в составе группы The Gods, где играл с будущим гитаристом The Rolling Stones Миком Тейлором. В 1970 году музыкант присоединился к группе Spice, через короткое время переименованной в Uriah Heep. Он являлся автором и соавтором множества «золотых» хитов группы, записанных в этот период, включая такие вещи, как Easy Livin’, Stealin’, Lady In Black and Free Me. Зачастую Хенсли брал на себя не только роль автора и инструменталиста, исполняя партии клавишных и гитары, но сам исполнял ведущие вокальные партии.
После ухода из Uriah Heep Хенсли преимущественно работал сольно. В 2021 году музыкант планировал выпустить два новых сольных альбома.
×
Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен мирно скончался в среду вечером. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала его в последние минуты, пока Кен был с нами. Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной утратой и просим вас дать нам немного времени, чтобы смириться с ней. Кен будет кремирован во время частной церемонии в Испании, поэтому, пожалуйста, не спрашивайте информацию о похоронах. Он ушел, но никогда не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах.
Хенсли получил первое признание в конце 60-х в составе группы The Gods, где играл с будущим гитаристом The Rolling Stones Миком Тейлором. В 1970 году музыкант присоединился к группе Spice, через короткое время переименованной в Uriah Heep. Он являлся автором и соавтором множества «золотых» хитов группы, записанных в этот период, включая такие вещи, как Easy Livin’, Stealin’, Lady In Black and Free Me. Зачастую Хенсли брал на себя не только роль автора и инструменталиста, исполняя партии клавишных и гитары, но сам исполнял ведущие вокальные партии.
После ухода из Uriah Heep Хенсли преимущественно работал сольно. В 2021 году музыкант планировал выпустить два новых сольных альбома.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эволюция музыки с 1680 по 2017 год
- Психотерапия от Heavy Metal, или как музыка бунтарей стала мейнстримом
- У каждого поколения свой рок: краткая история рок-н-ролла за 5 минут
- 47 лет назад «The Beatles» сыграли свой последний концерт. Насладитесь уникальным моментом истории!
- 15-минутная история рок музыки, стилизованная под новостную ленту Facebook!
56
Понравилось56
Новости партнёров
Загрузка...