Умер Кен Хенсли

В возрасте 75 лет умер английский музыкант-мультиинструменталист, вокалист, автор песен Кен Хенсли, наиболее известный как участник группы Uriah Heep с 1970-го по 1980-й годы. О печальной новости сообщил брат Хенсли Тревор на своей странице в Facebook (https://www.facebook.com/trevor.hensley.779/posts/10158597171891011).Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен мирно скончался в среду вечером. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала его в последние минуты, пока Кен был с нами. Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной утратой и просим вас дать нам немного времени, чтобы смириться с ней. Кен будет кремирован во время частной церемонии в Испании, поэтому, пожалуйста, не спрашивайте информацию о похоронах. Он ушел, но никогда не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах.Хенсли получил первое признание в конце 60-х в составе группы The Gods, где играл с будущим гитаристом The Rolling Stones Миком Тейлором. В 1970 году музыкант присоединился к группе Spice, через короткое время переименованной в Uriah Heep. Он являлся автором и соавтором множества «золотых» хитов группы, записанных в этот период, включая такие вещи, как Easy Livin’, Stealin’, Lady In Black and Free Me. Зачастую Хенсли брал на себя не только роль автора и инструменталиста, исполняя партии клавишных и гитары, но сам исполнял ведущие вокальные партии.После ухода из Uriah Heep Хенсли преимущественно работал сольно. В 2021 году музыкант планировал выпустить два новых сольных альбома.