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OSIRIS REx теряет образцы с астероида Бенну

OSIRIS REx теряет образцы с астероида Бенну (1 видео)

Автор:
24 октября 2020 20:44
Метки: OSIRIS-REx   nasa   Бенну   астероид   

Космический аппарат OSIRIS-REx, запущенный NASA к астероиду Бенну, взял слишком много образцов и не смог закрыть люк хранилища. Теперь не все ценные породы с астероида долетят до Земли.

Алексей

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12  комментариев
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15k
SolomonA 9 часов назад
И вот интересно, какую новую неведомую хрень он привезет на Землю? 2023 будет интересным..
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1k
Андрей 8 часов назад
Это всё жадность!
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Vladimir Taranovich 9 часов назад
Сжечь на%уй
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Vladimir Taranovich 9 часов назад
Непонятно чем правда
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1k
Роман 9 часов назад
Подобрали что-то на астероиде и везут на Землю. Я видел фильм, который начинался точно так же.
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7k
Кыся 9 часов назад
Ну варианты есть.
Первое - поиграть люком, приоткрывая и закрывая его, одновременно вращая станцию. Заклинивший кусок улетит.
Второе - говорили, что у него есть еще одна попытка взять пробу. Можно открыть люк и дать первой пробе вылететь. После чего, с учетом неожиданной мягкости породы, скорректировать программу забора и пробовать еще раз.
Третье - закрыть люк как получится, прикрыть его рукой(или чем там можно), и лететь до МКС. По крайней мере заклинившая порода долетит. Где ее можно будет изъять вручную. Это, конечно, дорого и очень геморойно, но возможно. Спутники и шаттлом ловили, чинили и возвращали. Аппарату ведь все равно надо будет тормозить перед подлетом, так что его можно направить и к МКС, это даже менее затратно по топливу.
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10k
Taximaxi 9 часов назад
Даже понадкусывая пожадничал. Интересно,кто его проектировал? Инженер наса-Smitenko?
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