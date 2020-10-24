OSIRIS REx теряет образцы с астероида Бенну

Космический аппарат OSIRIS-REx, запущенный NASA к астероиду Бенну, взял слишком много образцов и не смог закрыть люк хранилища. Теперь не все ценные породы с астероида долетят до Земли.
Космический аппарат OSIRIS-REx, запущенный NASA к астероиду Бенну, взял слишком много образцов и не смог закрыть люк хранилища. Теперь не все ценные породы с астероида долетят до Земли.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
Первое - поиграть люком, приоткрывая и закрывая его, одновременно вращая станцию. Заклинивший кусок улетит.
Второе - говорили, что у него есть еще одна попытка взять пробу. Можно открыть люк и дать первой пробе вылететь. После чего, с учетом неожиданной мягкости породы, скорректировать программу забора и пробовать еще раз.
Третье - закрыть люк как получится, прикрыть его рукой(или чем там можно), и лететь до МКС. По крайней мере заклинившая порода долетит. Где ее можно будет изъять вручную. Это, конечно, дорого и очень геморойно, но возможно. Спутники и шаттлом ловили, чинили и возвращали. Аппарату ведь все равно надо будет тормозить перед подлетом, так что его можно направить и к МКС, это даже менее затратно по топливу.