Неадекватная американка пристала к парню и бросила в него щенка

На одной из улиц Лос-Анджелеса к темнокожему парню пристала неизвестная белая девушка и начала провоцировать, указывая на его цвет кожи. Автор начал записывать барышню на видео и в ходе словесной перепалки спросил её, является ли она хозяйкой щенка, которого держит в руках. Неожиданно девушка пришла в ярость и швырнула животное в его сторону.

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