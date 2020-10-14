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Сообщество Жизнь в США 462 поста • 193 подписчика подписаться
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Неадекватная американка пристала к парню и бросила в него щенка

Неадекватная американка пристала к парню и бросила в него щенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 13:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   инцидент   конфликт   собака   сша   щенок   
1243
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На одной из улиц Лос-Анджелеса к темнокожему парню пристала неизвестная белая девушка и начала провоцировать, указывая на его цвет кожи. Автор начал записывать барышню на видео и в ходе словесной перепалки спросил её, является ли она хозяйкой щенка, которого держит в руках. Неожиданно девушка пришла в ярость и швырнула животное в его сторону.

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Метки: видео   инцидент   конфликт   собака   сша   щенок   
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25  комментариев
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9k
Денис Час назад
У тётки зрачки расширенные, про иллюминатов че-то там треплет.
Под веществами видать.
Негритёнок молодец, за собакой ухаживает.
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85k
Дмитрий 20 секунд назад
Баба в наркотическом опьянении - видно сразу .
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1k
Рукоблуд 3 минуты назад
У телки зрачок в точку. Походу она упоротая
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3k
Shtoppi 4 минуты назад
Да тетя явно под веществами, к гадалке не ходи.
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5k
Валерий 9 минут назад
Какая бы она ни была: под наркотой или "чистая"- взять её и у.е.ба.ть, как того щенка, только об стену, тварь!
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13
dunga 11 минут назад
По-моему, ролик подстава.
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−1
Вячеслав 12 минут назад
1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
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9k
Хью́берт Полчаса назад
Рожу приклеили нейросетью, неестественная мимика у неё, а провокатор тут негр.
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331
Павел Сергиевский 40 минут назад
Негр с Мерседесом... Да она просто потрахаться хотела...
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0
lilitvinov 46 минут назад
Больше всего жаль животное во всей этой истории (нет, я не про женщину)
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6k
Izrin Maria lilitvinov 23 минуты назад
Животному, как раз, повезло.
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44k
Albert GER 48 минут назад
сказ о том как драгдиллер накачал девушку наркотой и поугорал над ней под видео.
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2
vijilante Час назад
Довели ниггеры хорошую девушку !
Скоты...
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11k
Yasen_Perec vijilante Час назад
И чем же она хороша?
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8k
3.6o6pa Yasen_Perec 39 минут назад
"Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет...." (ц)
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30k
Опаньки Час назад
девушка с музыкально-барбитуратной пати
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78
Михаил Час назад
Постановка. Белые плохие, а негроамериканцы хорошие.
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19k
Сибиряк Час назад
Неадекватная американка пристала к парню и бросила в него щенкаПосмотреть
Неадекватная американка пристала к парню и бросила в него щенка
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9k
Олегbl4 Час назад
А что по итогу? Нигга щенка отработал.
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33k
dima423 Час назад
ну и заепись) скорей бы они там уже перебили друг друга
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−17
Diman174 2 часа назад
Что к тетке пристал?
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1k
Domax3000 Diman174 Час назад
Неадекватная американка пристала к парню и бросила в него щенкаПосмотреть
Неадекватная американка пристала к парню и бросила в него щенка
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2
vijilante Diman174 Час назад
Патамушта оно провоцирует!
Сидел бы на хлопковой плантации тихонько !
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