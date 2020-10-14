Неадекватная американка пристала к парню и бросила в него щенка

На одной из улиц Лос-Анджелеса к темнокожему парню пристала неизвестная белая девушка и начала провоцировать, указывая на его цвет кожи. Автор начал записывать барышню на видео и в ходе словесной перепалки спросил её, является ли она хозяйкой щенка, которого держит в руках. Неожиданно девушка пришла в ярость и швырнула животное в его сторону.
Автор ролика рассказал, что назвал щенка Муви и сейчас с животным всё хорошо. В подтверждении своих слов парень опубликовал на своей страничке в Instagram несколько видео, на которых играет с щенком.
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