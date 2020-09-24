TikTok – инструмент формирования клипового мышления

TikTok, Likee и Kwai — практически идентичные социальные сети, каждая из которых ориентирована на создание и просмотр коротких видеороликов, продолжительностью от нескольких секунд до 1 минуты. Наиболее популярна в мире и в нашей стране соцсеть TikTok, которой по официальным данным пользуется более 1 миллиарда человек, в том числе около 7 миллионов из России. Поэтому сегодня поговорим преимущественно о TikTok, но всё сказанное в равной степени будет относиться и к другим аналогичным площадкам.



Как заявляют сами создатели социальной сети, «их миссия - вдохновлять пользователей на творчество и приносить радость». Звучит красиво, но давайте заглянем внутрь и увидим, о каком творчестве идёт речь и кому оно должно приносить радость.



На основе знакомства с разделами Интересное и Рекомендованное, составим список самых популярных тем:

- одиночные или совместные кривляния под музыку

- челленджи, в которых блогеры выполняют задания

- эмоциональные реакции на разные видеоролики

- исполнение фокусов с применением всевозможных спецэффектов

- короткие юмористические истории

- баловство и дурачество



В названные категории входит 90% всего присутствующего контента. Ещё 10% остаётся на все остальные темы, для которых также характерен развлекательный и крайне поверхностный характер. По сути, ТикТок представляет собой огромную свалку всевозможных глупостей или коротких псевдоинтеллектуальных роликов.



И такой результат качества «творчества» пользователей вполне закономерен. Ведь сам формат 15-секундного или даже минутного видео во многом определяет содержательную часть сюжета. За отведённое время невозможно дать целостное представление по какой-то теме, что-то серьёзно обсудить, обдумать. Можно лишь надавить на эмоции, эпатировать или завлечь какими-то внешними проявлениями.



ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВИДЕОРОЛИКОВ ДО 15-60 СЕКУНД ПРОГРАММИРУЕТ ТВОРЦОВ НА ПОВЕРХНОСТНОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДЕГРАДАЦИОННОЕ ТВОРЧЕСТВО.