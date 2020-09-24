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TikTok – инструмент формирования клипового мышления

TikTok – инструмент формирования клипового мышления (1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 19:06
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Likee   kwai   деградация   клиповое мышление   лайк   манипуляция   соцсеть   тикток   

В видеоролике показано, как с помощью социальных сетей TikTok, Likee и Kwai общество приучают к клиповому мышлению.

Влияние СМИ

https://fishki.net/community/vlijanie-media/ Обсуждаем технологии влияния на массы, оружие пропаганды, способы защиты от манипуляций. Выявляем смыслы популярных фильмов, передач и песен.
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TikTok, Likee и Kwai — практически идентичные социальные сети, каждая из которых ориентирована на создание и просмотр коротких видеороликов, продолжительностью от нескольких секунд до 1 минуты. Наиболее популярна в мире и в нашей стране соцсеть TikTok, которой по официальным данным пользуется более 1 миллиарда человек, в том числе около 7 миллионов из России. Поэтому сегодня поговорим преимущественно о TikTok, но всё сказанное в равной степени будет относиться и к другим аналогичным площадкам.

Как заявляют сами создатели социальной сети, «их миссия - вдохновлять пользователей на творчество и приносить радость». Звучит красиво, но давайте заглянем внутрь и увидим, о каком творчестве идёт речь и кому оно должно приносить радость.

На основе знакомства с разделами Интересное и Рекомендованное, составим список самых популярных тем:
- одиночные или совместные кривляния под музыку
- челленджи, в которых блогеры выполняют задания
- эмоциональные реакции на разные видеоролики
- исполнение фокусов с применением всевозможных спецэффектов
- короткие юмористические истории
- баловство и дурачество

В названные категории входит 90% всего присутствующего контента. Ещё 10% остаётся на все остальные темы, для которых также характерен развлекательный и крайне поверхностный характер. По сути, ТикТок представляет собой огромную свалку всевозможных глупостей или коротких псевдоинтеллектуальных роликов.

И такой результат качества «творчества» пользователей вполне закономерен. Ведь сам формат 15-секундного или даже минутного видео во многом определяет содержательную часть сюжета. За отведённое время невозможно дать целостное представление по какой-то теме, что-то серьёзно обсудить, обдумать. Можно лишь надавить на эмоции, эпатировать или завлечь какими-то внешними проявлениями.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВИДЕОРОЛИКОВ ДО 15-60 СЕКУНД ПРОГРАММИРУЕТ ТВОРЦОВ НА ПОВЕРХНОСТНОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДЕГРАДАЦИОННОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Источник:

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Метки: Likee   kwai   деградация   клиповое мышление   лайк   манипуляция   соцсеть   тикток   
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9  комментариев
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16k
ПаганецЪ 2 дня назад
Тут скорее речь не о формировании, а о закреплении. Формирование началось лет так 20 назад.
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8k
Влияние СМИ Автор поста ПаганецЪ 2 дня назад
для кого-то закрепление, а для кого-то формирование
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17
wr3mafena 22 часа назад
а что такое Тик-Ток - это когда тик от тока?
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Mimik 2 дня назад
И? Все пройдет. И эта мода тоже
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15k
Марина 2 дня назад
Ага20-30 лет назад такое говорили про видеоклипы, 10-15 лет назад про Ютуб, сейчас про это.
Продолжайте вести наблюдение.
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8k
Влияние СМИ Автор поста Марина 2 дня назад
видеоклипы бывают разными -есть и те, которые сделаны в мелькающем стиле, что без пауз ничего не поймёшл (хотя подсознание считает информацию), а есть и нормальные клипы.
На ютубе тоже полно полезного контента. А вот ТикТок в этом плане площадка сугубо клиповая, а потому отупляющая
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25k
Игорь 2 дня назад
В видеоролике показано, как с помощью социальных сетей TikTok, Likee и Kwai общество приучают к клиповому мышлению.
======
Я тоже часть общества, но понятия не имею о чём речь. И вам желаю того же.
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8k
Влияние СМИ Автор поста Игорь 2 дня назад
Я регулярно слышу во дворах разговоры детей на эту тему, поэтому взрослым тоже полезно бы знать, что это за фрукт такой
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