TikTok – инструмент формирования клипового мышления

В видеоролике показано, как с помощью социальных сетей TikTok, Likee и Kwai общество приучают к клиповому мышлению.
В видеоролике показано, как с помощью социальных сетей TikTok, Likee и Kwai общество приучают к клиповому мышлению.
TikTok, Likee и Kwai — практически идентичные социальные сети, каждая из которых ориентирована на создание и просмотр коротких видеороликов, продолжительностью от нескольких секунд до 1 минуты. Наиболее популярна в мире и в нашей стране соцсеть TikTok, которой по официальным данным пользуется более 1 миллиарда человек, в том числе около 7 миллионов из России. Поэтому сегодня поговорим преимущественно о TikTok, но всё сказанное в равной степени будет относиться и к другим аналогичным площадкам.
Как заявляют сами создатели социальной сети, «их миссия - вдохновлять пользователей на творчество и приносить радость». Звучит красиво, но давайте заглянем внутрь и увидим, о каком творчестве идёт речь и кому оно должно приносить радость.
На основе знакомства с разделами Интересное и Рекомендованное, составим список самых популярных тем:
- одиночные или совместные кривляния под музыку
- челленджи, в которых блогеры выполняют задания
- эмоциональные реакции на разные видеоролики
- исполнение фокусов с применением всевозможных спецэффектов
- короткие юмористические истории
- баловство и дурачество
В названные категории входит 90% всего присутствующего контента. Ещё 10% остаётся на все остальные темы, для которых также характерен развлекательный и крайне поверхностный характер. По сути, ТикТок представляет собой огромную свалку всевозможных глупостей или коротких псевдоинтеллектуальных роликов.
И такой результат качества «творчества» пользователей вполне закономерен. Ведь сам формат 15-секундного или даже минутного видео во многом определяет содержательную часть сюжета. За отведённое время невозможно дать целостное представление по какой-то теме, что-то серьёзно обсудить, обдумать. Можно лишь надавить на эмоции, эпатировать или завлечь какими-то внешними проявлениями.
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВИДЕОРОЛИКОВ ДО 15-60 СЕКУНД ПРОГРАММИРУЕТ ТВОРЦОВ НА ПОВЕРХНОСТНОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДЕГРАДАЦИОННОЕ ТВОРЧЕСТВО.
Источник:
Понравилось12
На что жалуетесь?
Продолжайте вести наблюдение.
На ютубе тоже полно полезного контента. А вот ТикТок в этом плане площадка сугубо клиповая, а потому отупляющая
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Я тоже часть общества, но понятия не имею о чём речь. И вам желаю того же.