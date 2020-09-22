Советский летчик-истребитель Николай Васильевич Климахин пришел на смену воздушным бойцам, погибшим в тяжелейших воздушных сражениях 41-43 годов.
Молодой необстрелянный пилот попал под крыло к опытному и грамотному командиру эскадрильи, стал его ведомым, прикрывал его спину, обеспечивая молниеносные результативные атаки Героя Советского Союза Александра Ивановича Выборнова.
Я сбил Фокке-Вульф | Я помню (1 видео)
Советский летчик-истребитель Николай Васильевич Климахин пришел на смену воздушным бойцам, погибшим в тяжелейших воздушных сражениях 41-43 годов.