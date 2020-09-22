FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1741 пост • 654 подписчика подписаться
Новое > Видео > Сообщество Военное 
Я сбил Фокке-Вульф | Я помню

Я сбил Фокке-Вульф | Я помню (1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 20:30
Сообщество : Военное
Метки: Я помню   вов   пучков   

Советский летчик-истребитель Николай Васильевич Климахин пришел на смену воздушным бойцам, погибшим в тяжелейших воздушных сражениях 41-43 годов.
Молодой необстрелянный пилот попал под крыло к опытному и грамотному командиру эскадрильи, стал его ведомым, прикрывал его спину, обеспечивая молниеносные результативные атаки Героя Советского Союза Александра Ивановича Выборнова.

Korolev

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28706



Другие посты автора
Похожее видео
С Праздником Россия!
С Праздником Россия!
10:25:58
Эхо войны: в Севастополе обезвредили мину времен ВОВ весом в тонну
Эхо войны: в Севастополе обезвредили мину времен ВОВ весом в тонну
09:54:54
149
1
Предыдущее Следующее

Источник:

подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Я помню   вов   пучков   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Андрей Дядя 2 дня назад
Гоблин ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Американские новости 368
0
0
Американские новости 368
Трубка из дерева. Как сделать трубу из дерева без токарного станка и сверления!
0
12
Трубка из дерева. Как сделать трубу из дерева без токарного станка и сверления!
Забери столько, сколько сможешь ухватить
0
22
Забери столько, сколько сможешь ухватить
Необычные наручные часы
0
4
Необычные наручные часы
Папаша забыл, что младенец не в коляске и потерял его
1
6
Папаша забыл, что младенец не в коляске и потерял его
Пёс в последний момент передумал прыгать в воду
0
7
Пёс в последний момент передумал прыгать в воду
Крупный попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии
0
10
Крупный попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии
«Зачем сожгли грузовик денег?»
0
27
«Зачем сожгли грузовик денег?»
Совещание с генералом не задалось с самого начала
2
66
Совещание с генералом не задалось с самого начала
Как Виталий Наливкин борется с конторами микрозайма
1
48
Как Виталий Наливкин борется с конторами микрозайма
Популярное в сообществах
Подборка работ казанского мастера фотошопа - Клода Монде
7
49
Подборка работ казанского мастера фотошопа - Клода Монде
Эти дизайнеры - просто гении!
10
51
Эти дизайнеры - просто гении!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
0
117
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
А это легально? Водители и их странные методы перевозки
0
2
А это легально? Водители и их странные методы перевозки
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#история#интересное#дтп#позитив#люди#СССР#дизайн#автоприкол#картинки
#фото#факты#авария#россия#прикольные#природа#на различный вкус#кино#актеры#коты
#юмор#интересно#животные#авто авария#дети#смешные#автомобили#навальный#в мире#красота

На что жалуетесь?

Вернуться