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«Зачем сожгли грузовик денег?»

«Зачем сожгли грузовик денег?» (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2020 23:13
Метки: безвкусица   маразм   позор   
583
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Рунет – о песне в поддержку Лукашенко

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Метки: безвкусица   маразм   позор   
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−32
Максим Смирнов 9 часов назад
Все @ондоны собрались.
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26k
Сталин подтвердил бы!! Час назад
Пост светлоликого, неполживого либераста у которого в лексиконе нет слова «хорошо». Во первых, на войне все методы хороши, а у нас война за целостность славянского народа. Во вторых , как автор радовался , когда Чак Норис говорит слова в поддержку БЧБ , это другое , понимать надо. В третьих, эти светлоликие реальные предатели, у нас их Путин не устраивает , потому что олигархов пригрел, в Белоруссии Лукашенко не устраивает потому что нет олигархов. Ребята я понял, их один хер ничего не устроит, только лесоповал , только хардкор!!!!
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−13
bobobo Час назад
Лукаш рано или поздно сбежит, а этим идиотам Беларусь закроют. Ладно Гурцкая слепая, а Басков идиот. Но от Буйнова я не ожидал точно.
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1k
V2.Smirnov Час назад
Хороший пост. Качественный. Вместо традиционного заламывания рук "лучше бы пенсионерам отдали" нам втюхивают пропагандонство под видом "как же некачественно работают наши противники". Однако, есть ещё недоработки. В частности, упоминание "кремлёвского мамковеда" довольно точно описывает позицию автора.
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3k
Горожанин Час назад
Видать, задел все же кип. Сработал, однако. Аж говно подтаяло и развонялось - даже здесь пост не поленилось написать, трудилось. Значит действительно задело.
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1k
Outcast 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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4k
Иван 4 часа назад
Пора политтехнологам заходить с козырей. Устроить раздачу кружки, пряника и горсти конфет. Всё завернуть в платок.
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1k
V2.Smirnov Иван 2 часа назад
Да как бы давно уже, правда, то южнее было
Да как бы давно уже, правда, то южнее было
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4k
Иван V2.Smirnov Час назад
А хохлы здесь при чём?
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1k
V2.Smirnov Иван Час назад
Приклеились. Картинка про политическую раздачу всякой фигни.
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−59
vasya 5 часов назад
это кто ваще такие?
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109k
arek14 5 часов назад
Сам Басков писал, или "херург" Залдостанов помогал ?
Сам Басков писал, или "херург" Залдостанов помогал ?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 8 часов назад
Если ты не плакал во время просмотра этого клипа, ты бездушная скотина©


ЯМЫгрыгорыч!
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2k
Директор свежего воздуха 9 часов назад
Хари, от которых блевать хочется.
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26k
Дмитрий 9 часов назад
Все понятно . Но Фриске здесь не причем
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