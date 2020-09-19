«Зачем сожгли грузовик денег?»

Как известно, более 20 коллективов и исполнителей из России и Беларуси снялись в клипе на песню, построенную на фразе Александра Лукашенко «Любимую не отдают». В ролике приняли участие, кроме прочих, Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Александр Солодуха, Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой.



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Медиатехнолог: «Если у нормального человека дома ломается какая-то вещь, то он идет двумя путями – либо чинит ее, либо выбрасывает. Если перед человеком стоит задача, для решения которой он может использовать современные средства – он их использует (никто же не отправляет почтовых голубей, чтобы связаться с другом, все используют телефон).



Но политтехнологи – люди особого склада ума, и если у них что-то когда-то сработало, они будут доить эту корову, пока она не сдохнет. А потом еще чуть-чуть, если получится получить под это бюджет.



Эпоха «Давайте сделаем Аллу Пугачеву лицом нашей партии, она нас протащит на выборах» давно прошли. Лет примерно 15 это уже не работает, ровно как и гастроли по городам группы «Ласковый Май» с призывом голосовать за «Единую Россию».



Ну где-то в селах это еще может принести какие-то плоды, но в условный Воронеж такой цирк уже не потащишь. Казалось бы, все, перестаньте мучать бедное животное, отстаньте.



Но нет. Они продолжают и тратят миллионные бюджеты, чтобы два великовозрастных «музыканта» собрали миллион дизлайков за свои бургеры за здоровье Собянина. Оглушительный кейс, прогремел и в нашей стране, и за ее пределами. Как говорится, если вы ждали знак, что надо остановиться – то это он.





Но наши друзья-политтехнологи необучаемые. Вместо того, чтобы проработать какие-то новые, рабочие решения, продумать стратегию выхода из кризиса, подключить современных ЛОМов для работы с аудиторией, они нанимают стареющих певцов из России, чтобы они записали клип в поддержку Лукашенко.



Басков, Киркоров, Буйнов, Гурцкая. На кого вообще рассчитан этот перфоманс? На бастующих рабочих с заводов? На студентов, которые своего кумира тут же смешали с г*вном за неосторожный пост в инстаграме? На айтишников, которые потеряли работу из-за уголовных дел, которые завели на их работодателя из-за поддержки протеста?



Единственная аудитория, на кого это могло хоть как-то подействовать, и так поддерживает Лукашенко. Зачем вы сожгли грузовик денег? Чтобы Александр Рыгорович себе новую мелодию на звонок поставил?



Так сделали бы хоть НОРМАЛЬНУЮ песню, у вас же получилось немелодичные звуки, попросту говоря, не песня, а г*вно. Наняли бы хотя бы Гудкова, чтобы клип нормальный сделал. Нет, сделали очередную хрень и рады. Ладно хоть дизлайки под видео на ютюбе отключили, иначе схлопотали бы сейчас еще два-три миллиона объективных оценок. Хлопнули драник за здоровье Лукашенко.



Грустно за белорусского президента становится. Мало того, что он и так в дерьме по уши, так ему еще эту парашу снимают и в уши льют. Дай Бог, чтобы в последний раз, еще одного такого кринжа не заслуживают никто, ни русские, ни белорусы».



Кремлевский мамковед: «Путинский геополитический проигрыш на белорусском направлении бросились прикрывать «звездным десантом». Монстры российской попсы Киркоров-Басков-Буйнов и поющая массовка помогают осваивать Лукашенко 1,5 млрд долларов. Набирающий темп пиар-проект «Любимую не отдают» воплотилась в агитационную музыкальную кантату.



Сделанный на коленке пропагандистский гимн российского разлива унавожен консультантами из АП (по рецептам классики жанра из фильма «Хвост виляет собакой», ставшим азбукой для политтехнолога) и призван помочь Лукашенко яркими мазками ретушировать свою псевдо-легитимность и подорванную стабильность в стране».



Известный журналист и музыкант Игорь Григорьев, который давно перебрался из России в район тропиков, лаконичен: «Если не хотите, чтоб вокруг вас завоняло, не смотрите. Я посмотрел, чтоб знать в лицо. Сижу протираюсь хлоркой».