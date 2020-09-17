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Как начмед жестко затроллила вражеских солдат: Случай у реки

Как начмед жестко затроллила вражеских солдат: Случай у реки (1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 16:15
Сообщество : Военное
Метки: армейские байки   армейские истории   армейский юмор   российские миротворцы   

Это случай произошел в одном непризнанном государстве, где присутствовали российские миротворцы. Есть текст, есть видео - кому как удобней.

Александр Клишин

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Дело было в одном маленьком непризнанном тогда государстве. Горная речка, текущая на дне неглубокого ущелья. По одну сторону наши позиции, по другую - не наши.

Ширина речки всего - ничего, метров двадцать. Само ущелье - от силы пятьдесят. Камнем добросить можно. Но обе стороны уживались довольно мирно: мы не стреляли, потому что нас там, как бы не было, а противник - потому, что мы там все таки были.

И обе стороны ходили к этой реке. Кто за водой, кто по стираться, кто повые***...

Вот на этом и остановимся подробнее.

Чаще всего и активнее всего стираться ходили, естественно медики. Начмедом была бойкая "женщина за тридцать", с повадками, как бы сказала сейчас молодежь, "толстого тролля", и простой женской тоской по семейному счастью. На вид - для своих лет очень даже "ничо", а посему близко знакомая с большей частью офицеров и прапорщиков не только по служебно-медицинским показаниям.

Так вот, супостат повадился, когда ее медики приходили стираться, в эту же речку с другого берега ссать не скрываясь. Понятно, что река горная и все моментально уносит, но неприятно.

Начмед узнав об этом, решила возглавить постирушки и лично посмотреть на это безобразие. Двигал ей медицинский интерес, или чисто женское любопытство - сие мне не ведомо.

И вот начинают медики постирушки, из кустов на другой стороне появляется вражина, достает свой "прибор" и начинает им воду портить, "прибором" так, нагло, размахивая.

Начмед на это с интересом смотрит... А потом достает бинокль. И начинает в биноклю евойный прибор разглядывать, после чего поворачивается к своим, и делает жест как рыбак... Который показывает, сколько водки ему в стакан налить. То есть пальчиками так: "Э?". Остальные, уже поняв, куда начальство клонит, переглядываются и кивают, мол: "Э...", и разочарованно головами качают.

Супостат аж ссать перестал от возмущения. Покраснел, засуетился, пипиську спрятал и к своим. На следующий раз они другого отрядили - Начмед и его обфыркала.

В общем пятерых забраковала, потом противник перерыв взял - думал, как быть: баба то опытная, ее так просто не впечатлить. Начмед тоже готовилась.

И вот настал день "Х": медики только к речке, а их там уже красавец поджидает, и такой "болт" вываливает, что медсестры аж рты по открывали. Во всех смыслах.

Только Начмед, по прежнему фыркает пренебрежительно. Тут уже на другом берегу не выдержали и прямым текстом: "Мол клевещете вы, злая женщина. Где вы больше-то видели?".

И тут сверху, из стрелковой ячейки вылазит Илюша... И Илюша, я вам скажу, имя богатырское не зря носил. А еще он носил "Утес" и мог стрелять из него с рук очередями. Чтоб вы понимали масштаб, "Утес", он же НСВ-12,7, это крупнокалиберный пулемет, от отдачи которого УАЗик раскачивает как рыбацкую лайбу в шторм. Илюша, конечно, тоже раскачивался, но меньше. Жрал, правда, больше. Но не суть.

В общем, вылазит наш Илья - богатырь былинный на край ущелья, и со словами: "Че-то пысать хочу... Отвернитесь девоньки..." достает своего "Змея-Горыныча". Достает, и начинает лупить такой струей, что она сверху бьет аж до середины реки, воду пробивает и со дна камни выворачивает. Начмед, по врачебному точно рассчитав циклы Илюшиного организма, загодя занесла ему трехлитровочку пива разливного, которую тот парой глотков оприходовал, арбузом закусил и как раз сейчас давление и желание у него достигали оптимальных значений.

А вражины стоят и, не обращая внимания на оседающие на их лицах солоноватые брызги, смотрят на этот заслоняющий солнце монумент торжества русского война над супостатами, который прям как памятник Петру, работы Церители, только больше, и потряхивающего им Илюшу. Потому как ни сказать, ни сделать тут ничего уже нельзя. Только смотреть и проникаться сознанием собственного ничтожества, ибо они на своей стороне, не то что бойца - коня не найдут, чтобы после такого показать что-то смог, хотя бы близко похожее.

В общем, после этого, противник не то что ссать к речке ходить перестал - сортир закрытый построил, дабы не позорится. А Илюша, после сего перфоманса, во первых заработал прозвище "Гидрант". А во вторых, мы по утру частенько начали замечать дам с походкой кавалериста, бредуших от илюшиной палатки с мечтательным выражением очей. Так что, видать, когда они говорят, что не в размере дело, лукавят немного.

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Метки: армейские байки   армейские истории   армейский юмор   российские миротворцы   
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10k
Пумба 2 часа назад
Как начмед жестко затроллила вражеских солдат: Случай у реки
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5k
Ivan 3 часа назад
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13k
Игорь Хомченко 3 часа назад
Пост - говно.

Клишин, вот за такие высеры:
"Чаще всего и активнее всего стираться ходили, естественно медики. Начмедом была бойкая "женщина за тридцать", с повадками, как бы сказала сейчас молодежь, "толстого тролля", и простой женской тоской по семейному счастью. На вид - для своих лет очень даже "ничо", а посему близко знакомая с большей частью офицеров и прапорщиков не только по служебно-медицинским показаниям."

тебе бы яйки отпилили обухом штык-ножа.

"И обе стороны ходили к этой реке. Кто за водой, кто по стираться, кто повыебываться..." ©

@Модератор Fishki.net Писатель военфэнтези опять ругается матом в постах
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Игорь Хомченко Александр Клишин 2 часа назад
А, так ты просто копипастер. Что тянет на фишки дерьмо. Следи тогда за тем, что копипастишь. Мат тут запрешен.
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19k
Александр Клишин Автор поста Игорь Хомченко 2 часа назад
Судя по тому что это, как ты выразился "дерьмо" ушло в горячее и плюсов явно больше чем минусов - людей с адекватной оценкой текста хватает - следовательно ваше оценочное мнение, в данной ситуации, равнозначно нулю. И да, я не только копипастер - но вас это тревожить не должно:) А за пояснение про мат, спасибо. Учту на будущее.
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13k
Игорь Хомченко Александр Клишин 2 часа назад
Да-да, Клишин. Вот прочитал твой "горячий" пост по то, как начмед (начальник медицинской службы, офицер, должность начиная с уровня полк-бригада, ну которую по твоей копипасте офицеры с прапорами пользовали) свои и вражеские пиструны классифицировала. Ну что? "Я помню, я горжусь. Можем повторить"
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60k
HundeBeißer2 Игорь Хомченко 48 минут назад
Пост не просто говно...
Это говно военно-патриотическое! А такое - у нас сегодня в цене.
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19k
Александр Клишин Автор поста Игорь Хомченко Полчаса назад
Я ж говорю что с юмором у вас туго, вернее его совсем нет)) Потому дальнейшее общение считаю бессмысленным))) Все, Федя, свободен. Повышай уровень юмористического разнообразия в своей голове.
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