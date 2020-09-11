Зачем навязывают культ секса?

Если кто-то вдруг не знал, то полезно ознакомиться, чтобы не питать иллюзий. Аргументированное раскрытие темы за 4 минуты:
https://fishki.net/community/vlijanie-media/ Обсуждаем технологии влияния на массы, оружие пропаганды, способы защиты от манипуляций. Выявляем смыслы популярных фильмов, передач и песен.
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Посмотрите на японцев, например, на уровень насилия в семьях и изнасилований вообще у них.
Он сам понимает что говорит?
Вот если сравнивать с СССР на примере простых товаров. Был дефицит, покупка обычных бананов становилась чуть ли не праздником. Сейчас бананы мы покупаем как картошку, и это уже не праздник. Или импортные шмотки. Они есть везде и уже не так радуют, были бы деньги. Правильно когда-то говорил А. Райкин: "Пусть все будет, но пусть чего-то не хватает..." Пресыщение ведет к отсутствию интереса или поиску извращений.
а вообще как в анекдоте, "девушка, подержи верблюда !"