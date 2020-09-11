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Сообщество Власть Манипуляции 79 постов • 7 подписчиков подписаться
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Зачем навязывают культ секса?

Зачем навязывают культ секса? (1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 12:07
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: манипуляция   общество   пропаганда   технологии   управление   

Если кто-то вдруг не знал, то полезно ознакомиться, чтобы не питать иллюзий. Аргументированное раскрытие темы за 4 минуты:

Влияние СМИ

https://fishki.net/community/vlijanie-media/ Обсуждаем технологии влияния на массы, оружие пропаганды, способы защиты от манипуляций. Выявляем смыслы популярных фильмов, передач и песен.
8542



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Метки: манипуляция   общество   пропаганда   технологии   управление   
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61
dopisoyox 3 дня назад
Зачем навязывают культ секса?
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2k
Мефодий 3 дня назад
"жиздеца" - она такая...приходит незаметно -остается навсегда.
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443
Solyaris 3 дня назад
Оратор походу сам дрочист ещё тот, от пресыщения наступает депрессия, а вот маньяками становятся от недотраха, потому что не с кем или не дают. Вот и получаются маняки-дрочисты)
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28k
Azesh 3 дня назад
а можно коротко, тезисно? неуважение к читателям.
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8k
БарНалей 3 дня назад
По моему он первый кандидат в дурку. Таких надо ограждать от общества
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380
Simo 3 дня назад
Маньяка вы получите, если будут преподавать такую херню, такие дебилы, как он.
Посмотрите на японцев, например, на уровень насилия в семьях и изнасилований вообще у них.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 дня назад
Чё за хрень?
Он сам понимает что говорит?
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2k
Денис Колосов 3 дня назад
Бред.. полнейший..как раз погуляв со многими, начинаешь ценить ту с кем живешь.. Секс.. такого возбуждения как в начале отношений потом никогда не будет-) Это нормально, не важно первая женщина или 121 ая... Что он предлагает, ни с кем ни ни и потом на первой встречной/ом. Да я жениться до 30 не хотел, мне оно нафиг не сдалось, а без женщины кукушка уедет -)
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8k
кира 3 дня назад
На счет маньяков не знаю, здесь все-таки не просто пресыщение нужно, а реальный сдвиг в психике, а по сути он прав. Чем больше имеешь, тем меньше остается того, что способно доставить реальное удовольствие. Снижать планку уже не хочется, обыденные вещи становятся скучными, хочется нового и более яркого.
Вот если сравнивать с СССР на примере простых товаров. Был дефицит, покупка обычных бананов становилась чуть ли не праздником. Сейчас бананы мы покупаем как картошку, и это уже не праздник. Или импортные шмотки. Они есть везде и уже не так радуют, были бы деньги. Правильно когда-то говорил А. Райкин: "Пусть все будет, но пусть чего-то не хватает..." Пресыщение ведет к отсутствию интереса или поиску извращений.
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5k
Вася 3 дня назад
...борог полевой..

а вообще как в анекдоте, "девушка, подержи верблюда !"
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32k
dima423 3 дня назад
херня какая то...не услышал ни одно бесспорного тезиса, он то втирает банальные истины, то утрирует до невозможности, то вообще пургу гонит какую то, постоянно перепрыгивая с мысли на мысль) И вообще чувак не особо грамотный какой то... жиздеца, борок полевой)))
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