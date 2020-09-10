Реклама iphone 12

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Автор:
10 сентября 2020 15:01
Метки: iphone   айфон   креативная реклама   реклама   ржака   угар   юмор   

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buracho

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6k
kaboza 4 дня назад
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Алекс 4 дня назад
Готова
Готова
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2k
Димка Смола/67 4 дня назад
Скажу так, я очень много разговариваю да и вообще пользуюсь смартфоном по работе, инет, навигатор,банк. гаджеты и т.д. и т.п. много лет как на дол..ебов смотрел на людей которые покупают дорогущие айфоны.........
Я менял смартфон примерно раз в 8-12 месяцев (цены от 18 до 40к. за смартфон) страшно тупили, висли, бесили, один даже выбросил на трассе, выбесил сил моих не было, потом ходил искал по дороге что бы хоть симку уберечь. И вот одна из знакомых убедила попробовать Айфон, я пошел и купил 8 айфон (стоил вроде 36к. могу ошибаться) и вот 2 года я им пользуюсь. Работает на много лучше, я бы сказал небо и земля по сравнению с андройдом.
Я лично не за понты я за удобство и практичность как по мне он намного стабильнее работает.
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2k
Димка Смола/67 Андрей 4 дня назад
Я сказал потому что считаю айфон не понтами а удобным гаджетом, который по моему мнению лучше андройда в разы.
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Димка Смола/67 Андрей 4 дня назад
Сейчас андройды тоже под 100к стоят а все также тупят !
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331
Александр Димка Смола/67 4 дня назад
Скажем так, есть друг который может купить себе любой телефон на сдачу, ходит с андройдом. Купил жене новый айфон- подарили родственникам....Но дальше вопрос в реализации возможностей. 4 года ходил с СОНИ не топовой-проблем не знал, памяти тупо не стало хватать. Купил сяоми, предтоповую- ЗА...победу...ну всё через пень колоду, с компом её подружить....Так, что кому что нравится
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3k
panama Димка Смола/67 4 дня назад
Да всё правильно ты написал. Даже для пенсионеров айфон намного удобнее , там всё интуитивно. И в плане безопасности тоже. После айфона на Андройд никогда уже не перейдёшь - это факт.
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2k
Димка Смола/67 panama 3 дня назад
Согласен.
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adk80 4 дня назад
Шутка повторенная дважды - становится понятнее :-) Тема исчерпала себя 2 недели назад...
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