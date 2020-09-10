Реклама iphone 12

Кредитоваться лучше в микрокредитных конторах. Быстро, удобно, доступно!!!
Авторский пост
Понравилось
На что жалуетесь?
Я менял смартфон примерно раз в 8-12 месяцев (цены от 18 до 40к. за смартфон) страшно тупили, висли, бесили, один даже выбросил на трассе, выбесил сил моих не было, потом ходил искал по дороге что бы хоть симку уберечь. И вот одна из знакомых убедила попробовать Айфон, я пошел и купил 8 айфон (стоил вроде 36к. могу ошибаться) и вот 2 года я им пользуюсь. Работает на много лучше, я бы сказал небо и земля по сравнению с андройдом.
Я лично не за понты я за удобство и практичность как по мне он намного стабильнее работает.