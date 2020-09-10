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Тихая охота удалась

Тихая охота удалась (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 09:24
Метки: видео   грибники   грибы   интересно   прикол   тихая охота   
679
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1
Кто-то собирает грибы корзинками, а кто-то пакетами и ведрами. Герои ролика пошли дальше и похвастались результатами своего сбора на видео.

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Метки: видео   грибники   грибы   интересно   прикол   тихая охота   
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5k
Lev Asriev Час назад
Разговор с соседом по даче.
-"В пятницу набрали 8 ведер, в субботу, с сестрой поехали, набрали 12, сегодня еще поедем."
-"А зачем вам столько"
( тупая улыбка) -"А х... его знает, гы гы"
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7
Александр Христофоров Минуту назад
Эх жадность жадность)))) ну вот куда их столько?????? Целыми днями грибы одни кушать??
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4k
Александр Иванов 24 минуты назад
Да, такое видел только в Сибири, в Армии. У нас в Самарской области разве только опят с корзинку на двоих...
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13k
Александр Полчаса назад
Было один раз... Чуток заблудились, но набрали, в основном подберёзовиков... Выходили другой "дорогой"... Попали в какой-то ельничик, а там!!! Боровички, действительно "хоть косой коси"... А предыдущий "урожай" выбрасывать жалко... Набирали в куртки, домой пришли как мешочники...
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9k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
весь вопрос в том - НАХЕРА СТОЛЬКО? ведь 90 процентов выкинут, сгниет все, пока переработают. Жадность...
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14k
dimitr Dihydrogen Monoxide 23 минуты назад
Белые перерабатываются быстро.
Нахера...
Да по-разному. Можно самим есть, можно родственников-друзей знакомых угощать, можно продать.
Судя по комментарию, вы грибы не собираете.
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254
Санек Dihydrogen Monoxide 19 минут назад
Да сто пудов на продажу. У нас по рынку можно наблюдать когда грибы пошли.
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298
Kroshka 39 минут назад
не завидую... их еще обработать надо, а это времени убить больше чем собирать....
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8k
Serg2001 41 минуту назад
Вот среди рыболовов ширится движение под девизом "Поймал - отпусти!"... ))
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4k
Александр Иванов Serg2001 Полчаса назад
У богатых свои причуды. А если это вопрос выживания, с нашими то пенсиями или с нашей безработицей?
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111
Alexander Woyz 41 минуту назад
сушим, солим, продаём
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430
Rozario Час назад
ЗАВИДНО КОНЕЧНО.
но при таком изобилии грибов: зачем брать старые червивые переростки, коих половина кузова ?!
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591
evn070 Rozario 38 минут назад
Это белые. В кузове не видно ни одного переростка, грибы среднего размера. И если есть червивые то, думаю, определят при последующей переборке.
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14k
mooc 2 часа назад
Браконьеры!
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