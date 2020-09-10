Тихая охота удалась

Кто-то собирает грибы корзинками, а кто-то пакетами и ведрами. Герои ролика пошли дальше и похвастались результатами своего сбора на видео.
А как много грибов за один раз уносили из леса вы?
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-"В пятницу набрали 8 ведер, в субботу, с сестрой поехали, набрали 12, сегодня еще поедем."
-"А зачем вам столько"
( тупая улыбка) -"А х... его знает, гы гы"
Нахера...
Да по-разному. Можно самим есть, можно родственников-друзей знакомых угощать, можно продать.
Судя по комментарию, вы грибы не собираете.
но при таком изобилии грибов: зачем брать старые червивые переростки, коих половина кузова ?!