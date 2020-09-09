Официантка отнесла клиентам сразу 12 кружек пива

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото) Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные... Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя "Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями "Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями Глава турецкого МИД вдруг заговорил с африканским коллегой по-русски Глава турецкого МИД вдруг заговорил с африканским коллегой по-русски Красивая и сильная девушка Красивая и сильная девушка Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего "Виновен!": суд огласил приговор по делу Ефремова и назвал наказание "Виновен!": суд огласил приговор по делу Ефремова и назвал наказание "Джипов с врагом пока не видно": в Ливии сбили Миг-29 с русскоговорящим летчиком "Джипов с врагом пока не видно": в Ливии сбили Миг-29 с... Недосып: главный враг любого взрослого человека Недосып: главный враг любого взрослого человека Гифки разные Гифки разные Заброшенное дымогазоубежище в Калининграде, по которому удалось прогуляться Заброшенное дымогазоубежище в Калининграде, по которому удалось... Против адвоката Ефремова и свидетелей защиты требуют возбудить уголовное дело Против адвоката Ефремова и свидетелей защиты требуют возбудить... Разбор глупости из интернета: Как на самом деле передвигаются волки в стае? Разбор глупости из интернета: Как на самом деле передвигаются... Шесть главных ошибок начинающих кулинаров Шесть главных ошибок начинающих кулинаров Как завести танк "Тигр"? Как завести танк "Тигр"? "Приказано - сжечь!". Подзабытый подвиг советских огнеметчиков под Москвой "Приказано - сжечь!". Подзабытый подвиг советских огнеметчиков под... Враг государства № 1: Жак Мерин — грабитель, которому Франция объявила войну Враг государства № 1: Жак Мерин — грабитель, которому Франция...
Главная > Видео 
Официантка отнесла клиентам сразу 12 кружек пива

Официантка отнесла клиентам сразу 12 кружек пива (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 09:29
Метки: бокал   видео   девушка   кружка   октоберфест   официантка   пиво   
741
1
1
На Октоберфесте официантка решила, что не хочет ходить от стойки к столикам несколько раз и взяла за раз сразу 12 кружек пива. Есть женщины в немецких селеньях!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: бокал   видео   девушка   кружка   октоберфест   официантка   пиво   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Том Сойер 2 часа назад
Дык, они же тренируются каждый день....
Фитнес по октоберфестски.....

Дык, они же тренируются каждый день.... Фитнес по октоберфестски.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
jonnyD 15 минут назад
Чуть свисток не проглотила на рывке ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сгусток позитива Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон Полчаса назад
Пустая литровая кружка весит 1260 грамм. (только что взвесил) Литр пива 1000 грамм. Но, учитывая что на Октоберфесте всегда недоливают, то пусть грамм 900... Итого 1260+900*12 = 25 920грамм. Блин 26 килограмм в пальцах у этой молодой фрау, при чем это нужно еще и до клиентов донести, не расплескав и не разбив. Потому как знаю, за это, официантки платят со своего кармана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алекс Антон 4 минуты назад
За две недели феста официантка зарабатывает 5 - 6 тысяч евро. Доход напрямую зависит от объема ее работы. Вот и носят тяжести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
584
Victor Chromov Полчаса назад
Официантка отнесла клиентам сразу 12 кружек пива
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Sergey Nike 37 минут назад
А донесла-то до клиентов или нет?????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Сибиряк 54 минуты назад
не ну как можно такое постить с утра.
не ну как можно такое постить с утра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей Час назад
Вот так выглядит фраза:"женщина приносит радость"))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Serg2001 2 часа назад
Официантка отнесла клиентам сразу 12 кружек пива
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Евгений 2 часа назад
Негр за этим и эмигрировал в Германию. Немцы пашут негры чешут бананы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь Евгений 2 часа назад
иди поспи еще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 2 часа назад
При этом негр стоит и ржет!!! Это чё ваще такое???!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
И-изворотливость, которая поставит вас в умилительно-глупое положение И-изворотливость, которая поставит вас в умилительно-глупое положение Парень не рассчитал свои силы, соревнуясь с девушкой в распитии алкоголя Парень не рассчитал свои силы, соревнуясь с девушкой в распитии алкоголя На Октоберфесте посетитель излил свой "внутренний мир" в пивной бокал, а затем случайно отпил из него На Октоберфесте посетитель излил свой "внутренний мир" в пивной бокал, а затем случайно отпил из... Типичная разница между маленькой и большой порциями пива в баре Типичная разница между маленькой и большой порциями пива в баре Девушка пронесла немного пива на стадион Девушка пронесла немного пива на стадион Девушка выпила 7 бутылок пива за 2 минуты Девушка выпила 7 бутылок пива за 2 минуты
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

704967



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров
6
79
Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров
Как мстительный картёжник устроил один из самых крупных взрывов в истории США
6
54
Как мстительный картёжник устроил один из самых крупных взрывов в истории США
﻿
Набирающие популярность
Как узнать, почему банк отказал в выдаче кредита?
0
4
Как узнать, почему банк отказал в выдаче кредита?
Природа митинга: факторы, побуждающие людей участвовать в публичном проявлении общественно-политических настроений
1
22
Природа митинга: факторы, побуждающие людей участвовать в публичном проявлении...
И-изворотливость, которая поставит вас в умилительно-глупое положение
И-изворотливость, которая поставит вас в умилительно-глупое положение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
34

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#сша#шоу бизнес#грибы#настроение#полиция#суд#актер
#прикол#история#подборка#ефремов#дтп#знаменитости#новости#реакция#школа#архитектура
#факты#интересно#интересное#россия#кино#картинки#позитив#СССР#навальный#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться