Официантка отнесла клиентам сразу 12 кружек пива

На Октоберфесте официантка решила, что не хочет ходить от стойки к столикам несколько раз и взяла за раз сразу 12 кружек пива. Есть женщины в немецких селеньях!
Коротко о том, зачем официанткам на Октоберфесте мускулы.
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Метки: бокал видео девушка кружка октоберфест официантка пиво
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