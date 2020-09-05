Сказочные Д... в жизни и армии

Таких людей как герой этой истории вы можете встретить не только в армии, но и в жизни. Такова реальность. История о солдате, сказочном кхм.. В общем, есть текст, есть видео. Кому как удобней.
Таких людей как герой этой истории вы можете встретить не только в армии, но и в жизни. Такова реальность. История о солдате, сказочном кхм.. В общем, есть текст, есть видео. Кому как удобней.
Про долбоебов знают все. В кого не ткни, с вопросом: "Встречал?" и тебе с ходу случаев десять навалят. Потому как они на каждом шагу. Все с ними сталкивались. Я тоже.
И не правы те, кто утверждает, что в Армии их больше чем в среднем по округе. Просто когда ты вынужден наблюдать долбоеба в режиме "нон-стоп" несколько месяцев, а то и лет, он оставляет более яркие воспоминания чем встреча с аналогичным персонажем в очереди в магазине, или на почте, где ты наблюдаешь его во всей красе от силы полчаса.
Но то обычные, скучные дежурные долбоебы, которые творят обычные для долбоебов вещи: сверлят по утрам в воскресенье, продают пылесосы "Кирби" и работают в гос учреждениях.
Более интересный и зрелищный вид долбоебизма дали миру модные "тренды". Планкинг, зацепинг, стритрейсинг, руфинг, и прочие "инги" для долбоебов с массой свободного времени и желанием "выделится", попутно продемонстрировав собственную тупость обеспечило человечеству не только существенное улучшение генофонда, и долгую жизнь премии Дарвина, но и солидный запас "сказочных" долбоебов, потому что чтобы стать "сказочным" долбоебу нужно отличится так, чтобы запомнили все окружающие.
И в этом смысле высоковольтные провода, высокие конструкции и бешенные скорости, в купе со страстью фиксировать свой долбоебизм на видео безусловно способствует данной задаче ибо последствия как правило весьма наглядные, часто со спецэффектами и засняты с удачных ракурсов.
Моралфаги, утверждающие что это не повод для шуток и смехуечков - идите нахер. Это очень смешно. Если какой то придурок, ради "крутого" селфи лезет на электричку и там зажаривается до состояния шкварок - то это прям пиздец как ржачно. И полезно, потому как если данный персонаж наглухо проеб инстинкт самосохранения, который, на минутку, является базовым, ради фоточки и одобрения со стороны таких же безмозглых долбоебов, то это красноречиво говорит о том, что его ДНК в нашей популяции сильно лишняя.
Естественно, Армия как всегда дает в этом смысле массу новых возможностей, так как в ней долбоеба окружает много вещей, которые способны обставить его долбоебизм красочными спецэффектами, и обеспечить зрителей массой впечатлений надолго.
Безусловным лидером моего личного хит парад является Дурачок. Будем звать его так. Дурачок, до попадания в славные ряды ВС РФ прошел стандартный путь от тупого школьника до студента-игрозадрота, и по итогам очередной сессии был выпихнут из высшего учебного заведения. То что, при этом, он успел вкачать палладина 80 левела было для него слабым утешением, ибо военком, с мешком и киянкой, караулил его чуть ли не у дверей деканата.
В Армии дурачок первое время сидел тихо, и выделялся только слабой физподготовкой. Первым звоночком стало постепенное проявление его оригинального взгляда на окружающий мир. Дело было в том, что нигеры называют "Респект". То есть "уважение". Дурачок хотел уважения и внимания, для чего пошел по заранее проигрышному пути.
Он решил стать "прикольным". Перед его глазами был пример пары человек, которые, благодаря веселому нраву и остроумию пользовались определенным уважением, так что он усиленно начал корчить из себя клоуна.
По идее, реакция окружающих и прозвище "Петросян ебучий" должны были намекнуть ему что он делает что-то не то, но он был не только тупым, но и упорным.
К чему я все это рассказываю? К тому, что Дурачок таки сумел впечатлить весь личный состав, причем не только своей части. Сперва он раздобыл где-то холостой патрон. Поскольку следили за ними не так пристально как за боевыми, и иногда легкомысленно давали на учениях бойцам на руки, это было не сложно сделать даже человеку с его умственными способностями.
В общих чертах план его выглядел так: зарядить патрон в автомат, шмальнуть себе в ебало, а когда перепуганные сослуживцы, думая что он застрелился, подбегут, вскочить и заорать: "Ага! Купились!". А потом смех, веселье, популярность и всеобщее обожание. Вы уже видите слабые стороны в его плане, не так ли?
"Да что мне сделается? Патрон-то холостой!" - думал Дурачок досылая его в патронник. Физика, однако, имела на этот счет свое мнение - струя пороховых газов в упор, это явно не то, к чему он был готов. Про технику безопасности, при обращении с холостыми боеприпасами талдычили, конечно, с частотой церковной проповеди, но недостаточно, чтобы это отложилось в его голове.
Сослуживцы перепугались - в этом Дурачок был прав. Потому как сложно не испугаться, когда человек, со словами: "Смотрите, что ща будет!" сносит себе похлебала нахуй. На счастье Дурачка, его более интеллектуальные товарищи, даже в состоянии близком к панике, сумели сделать все правильно, и доволочь его до госпиталя быстро и с пульсом.
Там, опытные армейские хирурги, совершили маленькое чудо, сумев собрать его ебало обратно, и при этом почти ничего не перепутать местами. Детям и беременным женщинам его после этого показывать все равно не стоило, но в данной ситуации сам факт того, что это тело в состоянии хоть что-то видеть и хоть как то жевать, уже можно считать успехом.
А пока он заново учился есть жидкую больничную кашку весь личный состав части имел массу долгих и увлекательных бесед с военной прокуратурой. И благо, что Дурачок, со свойственным всем дурачкам простодушием честно рассказал, как все было. Поэтому мы отделались камазом исписанной бумаги и рядом дебильных нововведений по части учета и использования холостых боеприпасов, что в данной ситуации можно считать нихеровой такой удачей.
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На что жалуетесь?
Потом преподы тоже имели нехилые качели от прокурорских
ЗЫ. Выживших дебилов добивать надо
Любое оружие, даже выхолощеное является оружием.
Любой боеприпас, даже холостой, или учебный, или весовой макет является боеприпасом.
Все правила обращения обращения с оружием и боеприпасами распространяются на вышеперечисленные предметы, а именно...
Дальше идут собственно правила.
Это ты про Надежного? Так он не признается про свои комплексы. жена не разрешит.