Сказочные Д... в жизни и армии

Про долбоебов знают все. В кого не ткни, с вопросом: "Встречал?" и тебе с ходу случаев десять навалят. Потому как они на каждом шагу. Все с ними сталкивались. Я тоже.

И не правы те, кто утверждает, что в Армии их больше чем в среднем по округе. Просто когда ты вынужден наблюдать долбоеба в режиме "нон-стоп" несколько месяцев, а то и лет, он оставляет более яркие воспоминания чем встреча с аналогичным персонажем в очереди в магазине, или на почте, где ты наблюдаешь его во всей красе от силы полчаса.



Но то обычные, скучные дежурные долбоебы, которые творят обычные для долбоебов вещи: сверлят по утрам в воскресенье, продают пылесосы "Кирби" и работают в гос учреждениях.



Более интересный и зрелищный вид долбоебизма дали миру модные "тренды". Планкинг, зацепинг, стритрейсинг, руфинг, и прочие "инги" для долбоебов с массой свободного времени и желанием "выделится", попутно продемонстрировав собственную тупость обеспечило человечеству не только существенное улучшение генофонда, и долгую жизнь премии Дарвина, но и солидный запас "сказочных" долбоебов, потому что чтобы стать "сказочным" долбоебу нужно отличится так, чтобы запомнили все окружающие.



И в этом смысле высоковольтные провода, высокие конструкции и бешенные скорости, в купе со страстью фиксировать свой долбоебизм на видео безусловно способствует данной задаче ибо последствия как правило весьма наглядные, часто со спецэффектами и засняты с удачных ракурсов.



Моралфаги, утверждающие что это не повод для шуток и смехуечков - идите нахер. Это очень смешно. Если какой то придурок, ради "крутого" селфи лезет на электричку и там зажаривается до состояния шкварок - то это прям пиздец как ржачно. И полезно, потому как если данный персонаж наглухо проеб инстинкт самосохранения, который, на минутку, является базовым, ради фоточки и одобрения со стороны таких же безмозглых долбоебов, то это красноречиво говорит о том, что его ДНК в нашей популяции сильно лишняя.



Естественно, Армия как всегда дает в этом смысле массу новых возможностей, так как в ней долбоеба окружает много вещей, которые способны обставить его долбоебизм красочными спецэффектами, и обеспечить зрителей массой впечатлений надолго.



Безусловным лидером моего личного хит парад является Дурачок. Будем звать его так. Дурачок, до попадания в славные ряды ВС РФ прошел стандартный путь от тупого школьника до студента-игрозадрота, и по итогам очередной сессии был выпихнут из высшего учебного заведения. То что, при этом, он успел вкачать палладина 80 левела было для него слабым утешением, ибо военком, с мешком и киянкой, караулил его чуть ли не у дверей деканата.



В Армии дурачок первое время сидел тихо, и выделялся только слабой физподготовкой. Первым звоночком стало постепенное проявление его оригинального взгляда на окружающий мир. Дело было в том, что нигеры называют "Респект". То есть "уважение". Дурачок хотел уважения и внимания, для чего пошел по заранее проигрышному пути.



Он решил стать "прикольным". Перед его глазами был пример пары человек, которые, благодаря веселому нраву и остроумию пользовались определенным уважением, так что он усиленно начал корчить из себя клоуна.



По идее, реакция окружающих и прозвище "Петросян ебучий" должны были намекнуть ему что он делает что-то не то, но он был не только тупым, но и упорным.



К чему я все это рассказываю? К тому, что Дурачок таки сумел впечатлить весь личный состав, причем не только своей части. Сперва он раздобыл где-то холостой патрон. Поскольку следили за ними не так пристально как за боевыми, и иногда легкомысленно давали на учениях бойцам на руки, это было не сложно сделать даже человеку с его умственными способностями.



В общих чертах план его выглядел так: зарядить патрон в автомат, шмальнуть себе в ебало, а когда перепуганные сослуживцы, думая что он застрелился, подбегут, вскочить и заорать: "Ага! Купились!". А потом смех, веселье, популярность и всеобщее обожание. Вы уже видите слабые стороны в его плане, не так ли?



"Да что мне сделается? Патрон-то холостой!" - думал Дурачок досылая его в патронник. Физика, однако, имела на этот счет свое мнение - струя пороховых газов в упор, это явно не то, к чему он был готов. Про технику безопасности, при обращении с холостыми боеприпасами талдычили, конечно, с частотой церковной проповеди, но недостаточно, чтобы это отложилось в его голове.



Сослуживцы перепугались - в этом Дурачок был прав. Потому как сложно не испугаться, когда человек, со словами: "Смотрите, что ща будет!" сносит себе похлебала нахуй. На счастье Дурачка, его более интеллектуальные товарищи, даже в состоянии близком к панике, сумели сделать все правильно, и доволочь его до госпиталя быстро и с пульсом.



Там, опытные армейские хирурги, совершили маленькое чудо, сумев собрать его ебало обратно, и при этом почти ничего не перепутать местами. Детям и беременным женщинам его после этого показывать все равно не стоило, но в данной ситуации сам факт того, что это тело в состоянии хоть что-то видеть и хоть как то жевать, уже можно считать успехом.



А пока он заново учился есть жидкую больничную кашку весь личный состав части имел массу долгих и увлекательных бесед с военной прокуратурой. И благо, что Дурачок, со свойственным всем дурачкам простодушием честно рассказал, как все было. Поэтому мы отделались камазом исписанной бумаги и рядом дебильных нововведений по части учета и использования холостых боеприпасов, что в данной ситуации можно считать нихеровой такой удачей.