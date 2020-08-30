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Эпичные разборки с цыганами

Эпичные разборки с цыганами (1 видео)

Автор:
30 августа 2020 15:59
Метки: видео   драка   разборки   цыгане   

Цыгане получили перцовкой в ебало за свое наглое попрошайничество и наебалово пенсионеров.
Но борзый цыганенок налетел в ответ с доской в руках и крепко всандалил ей по голове нападавшему.

Марат Измайлов
Спорт
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Метки: видео   драка   разборки   цыгане   
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33  комментария
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9k
Сережа 7 часов назад
Эпичные разборки с цыганами
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2k
Kungs Сережа 6 часов назад
Это убожество, Миткова Татьяна, аж верещала от удовольствия по развалу СССР. Сия генеталька должна гореть в аду. И это всё, что следует знать в данном контексте.
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5k
zurapod 2 часа назад
цыган надо сжигать. это исключение из "нет плохих национальностей" цыгане это зло и скверна- они не могут не воровать . они созданы для этого - они просто не способны жить честно. у них нет даже таких слов в языке и понятия.
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3k
tamin 3 часа назад
Выгнать цыганив евросоюз. Их там любят
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2k
Frank Borman tamin 2 часа назад
Нахер-нахер. Пускай уезжают на свою историческую родину, в Индию. Их там заждались их братья.
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−5
Мой 4 часа назад
Цыганенок заступился за мать скорее всего,но только богу известно в следующей жизни у кого родишься,такие посты вызывают только ненависть,жизнь сложная штука
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719
Руслан Новак Мой 16 минут назад
Да при чем тут посты? Сами цыгане вызывают ненависть у абсолютного большинства населения, причем всюду, во всех странах! Слово цыган для большинства как вирус, зараза, клещь и т.д., ассоциация приблизительно одинакова.
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468
Alex 5 часов назад
цель видео показать что русские огребывают и убегают даже от цыган ? ну как так ?
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7k
Сергей Alex 17 минут назад
цель коммента хрюкнуть в сторону русских ? и где там русские ?джинджер?
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12k
Дмитрий Alex 4 минуты назад
Эммм... судя по надписям на вывесках, это Украина.
Эммм... судя по надписям на вывесках, это Украина.
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31k
Андрей Бертон 5 часов назад
"Цыгане получили перцовкой в е...о за свое наглое попрошайничество и нае...ово пенсионеров. Но борзый цыганенок налетел в ответ с доской в руках и крепко всандалил ей по голове нападавшему."
Как бы там не было, а этот "цыганёнок" вырубил одного и разогнал остальных. Смысл было нападать, что бы потом оставить на асфальте друга и сбежать.
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Биомусор. Только Гитлер умел обращаться с цыганами: концлагерь и газовая камера.
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6k
Sterling Malory Archer Frank Borman 4 часа назад
Он не делал различия между русскими и цыганами.
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2k
Frank Borman Sterling Malory Archer 2 часа назад
Делал. Некоторые категории людей у нацистов подлежали немедленному уничтожению. Например: евреи, цыгане, комиссары, гомосексуалисты, умственно отсталые, больные серьезными генетическими заболеваниямо. Русские использовались как рабы на работах (военных заводах, шахтах, сельскохозяйственных работах и т.д.).
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7k
Сергей Frank Borman 15 минут назад
так гитлер сам гомик и сын еврея ,а какую агитацию наводил!? многим комиссарам и не снилось...
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3k
Rubiroid_47 Frank Borman 5 минут назад
Думаю, ты где то после комиссаров идёшь в этом списке.
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18k
Батончик с маком 6 часов назад
пара-тройка будулаев или каких-нибудь узбеков будут избивать русского хоть до смерти, а мимо пройдут ускоряя шаг несколько десятков трусливых мразей и не заступятся за своего, причём НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. только мобилы достанут для видосиков - типа этим они помогут.
почему так?
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2k
aed Батончик с маком 3 часа назад
Все просто.
Потому что судебная система такая: влезешь - сядешь.
Ваш кэп.
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4k
Сергей Батончик с маком 42 минуты назад
потому что никто давно никому не нужен. В СССР заступились бы сразу,а сейчас максимум крикнут чо-нить чтоб попытаться спугнуть и все. Да и судебную продажность никто не отменял - занесет цыганский наркобарон за своих бабла и судья потерпевшего виноватым выставит.
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745
AGold 7 часов назад
когда уже в комментах труба с уходящим табором в небо появится? ))
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9k
Сережа AGold 6 часов назад
Эпичные разборки с цыганами
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917
Дмитрий ! 7 часов назад
При чём здесь пенсионеры? Где цыгане? Хохлов слышал и видел одного. Выхино что ли?
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572k
XoCTeJI 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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262
andrey 7 часов назад
не понимаю,почему в наших странах церемоняться с циганами ?
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7k
Cornho andrey 4 часа назад
*церемоняТСя
*цЫганами
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262
andrey Cornho 2 часа назад
родителей будешь вызывать ? или самому тебе подзатыльников надавать ?
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7k
Cornho andrey 2 часа назад
Зачем ёрничать? Просто запомните, как правильно пишется.
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262
andrey Cornho 2 часа назад
а зачем ? что ,я в школе диктант пишу ?
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7k
Cornho andrey Час назад
А быть нормальным полноценным человеком не хочется?
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28k
Головасыр коричнештанник 7 часов назад
люди с огнемётами уже выехали?
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