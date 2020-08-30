Цыгане получили перцовкой в ебало за свое наглое попрошайничество и наебалово пенсионеров.
Но борзый цыганенок налетел в ответ с доской в руках и крепко всандалил ей по голове нападавшему.
Эпичные разборки с цыганами (1 видео)
Цыгане получили перцовкой в ебало за свое наглое попрошайничество и наебалово пенсионеров.
Как бы там не было, а этот "цыганёнок" вырубил одного и разогнал остальных. Смысл было нападать, что бы потом оставить на асфальте друга и сбежать.
почему так?
Потому что судебная система такая: влезешь - сядешь.
Ваш кэп.
*цЫганами