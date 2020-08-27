Преследующий белку леопард удивил туристов своим прыжком

Со слов автора видеоролика, хищник, увидев в кроне дерева грызуна, устроил за ним погоню. Турист успел запечатлеть, как дикий хищный кот совершил прыжок на землю. Затем он опять загнала белку на дерево и поймал её при попытке спрятаться в дупле.



«Когда леопард гордо и не спеша вернулся к дороге, он оглянулся, словно хотел похвастаться своим трофеем, прежде чем уйти в заросли», - написал в комментарии автор видео.