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Преследующий белку леопард удивил туристов своим прыжком

Преследующий белку леопард удивил туристов своим прыжком (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 12:53
Сообщество : Животные
Метки: африка   белка   животные   интересно   прыжок   
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В частном южноафриканском заповеднике Нгала один из туристов запечатлел преследующего белку леопарда. Чтобы поймать грызуна хищник спрыгнул с верхушки дерева на землю.

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Метки: африка   белка   животные   интересно   прыжок   
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6  комментариев
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1k
Владимир 3 часа назад
Молодец!
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8k
Rihovich Час назад
Да что ему та белка? Канапе?
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118
Семен Час назад
за 20 грамм мяса с шерстью так рисковать?
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120
DoctorBetruger Час назад
Ему эта белка даже не на пол зуба.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Кушать захочешь - еще не так прыгнешь.
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7k
Serg2001 3 часа назад
У белки был явно неблагоприятный гороскоп на этот день...
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