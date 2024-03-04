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Трейлер мультфильма Крутые яйца: Миссия «Пингвин» (2022)

Трейлер мультфильма Крутые яйца: Миссия «Пингвин» (2022)

Автор:
04 марта 2024 15:05
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мексика   Хосе Лават   Маурисио Кастильо   Арат де ла Торре   Клаудио Эррера   Вадир Дербес   Моника Сантакрус   Оливер Диас Барба   Мариалисия Дельгадо   Лурдес Моран   Дионе Рива Паласио Сантакрус   Фернандо Меса   Хуан Фресе   Умберто Велес   Эктор Ли   Бетсабе Хара   мультфильм   комедии   приключения   Родольфо Рива Паласио Алатристе   Габриэль Рива Паласио Алатристе   Бруно Бичир   Родольфо Рива Паласио Алатристе   Габриэль Рива Паласио Алатристе   Майте Перрони   Анхелика Вале   Карлос Эспейль   Марчело Барсело   Мигель Родарте   2022   
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Когда команда безбашенных пингвинов и очаровательный белый медведь сбегают из цирка, молодому петуху Тото и его семье приходится всмятку разбиться, чтобы им помочь. Без плана, без подготовки и без тормозов они отправляются в улётное путешествие на Южный полюс, чтобы вернуть их домой.

Страна: Мексика

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 21 марта 2024

Роли озвучивали: Бруно Бичир, Габриэль Рива Паласио Алатристе, Родольфо Рива Паласио Алатристе, Хосе Лават, Майте Перрони, Анхелика Вале, Карлос Эспейль, Маурисио Кастильо, Мигель Родарте, Арат де ла Торре, Клаудио Эррера, Вадир Дербес, Моника Сантакрус, Оливер Диас Барба, Мариалисия Дельгадо, Лурдес Моран, Дионе Рива Паласио Сантакрус, Фернандо Меса, Хуан Фресе, Марчело Барсело, Умберто Велес, Эктор Ли, Бетсабе Хара

Режиссер: Габриэль Рива Паласио Алатристе, Родольфо Рива Паласио Алатристе

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мексика   Хосе Лават   Маурисио Кастильо   Арат де ла Торре   Клаудио Эррера   Вадир Дербес   Моника Сантакрус   Оливер Диас Барба   Мариалисия Дельгадо   Лурдес Моран   Дионе Рива Паласио Сантакрус   Фернандо Меса   Хуан Фресе   Умберто Велес   Эктор Ли   Бетсабе Хара   мультфильм   комедии   приключения   Родольфо Рива Паласио Алатристе   Габриэль Рива Паласио Алатристе   Бруно Бичир   Родольфо Рива Паласио Алатристе   Габриэль Рива Паласио Алатристе   Майте Перрони   Анхелика Вале   Карлос Эспейль   Марчело Барсело   Мигель Родарте   2022   
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