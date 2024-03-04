Трейлер мультфильма Крутые яйца: Миссия «Пингвин» (2022)

Когда команда безбашенных пингвинов и очаровательный белый медведь сбегают из цирка, молодому петуху Тото и его семье приходится всмятку разбиться, чтобы им помочь. Без плана, без подготовки и без тормозов они отправляются в улётное путешествие на Южный полюс, чтобы вернуть их домой.
Страна: Мексика
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 21 марта 2024
Роли озвучивали: Бруно Бичир, Габриэль Рива Паласио Алатристе, Родольфо Рива Паласио Алатристе, Хосе Лават, Майте Перрони, Анхелика Вале, Карлос Эспейль, Маурисио Кастильо, Мигель Родарте, Арат де ла Торре, Клаудио Эррера, Вадир Дербес, Моника Сантакрус, Оливер Диас Барба, Мариалисия Дельгадо, Лурдес Моран, Дионе Рива Паласио Сантакрус, Фернандо Меса, Хуан Фресе, Марчело Барсело, Умберто Велес, Эктор Ли, Бетсабе Хара
Режиссер: Габриэль Рива Паласио Алатристе, Родольфо Рива Паласио Алатристе
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