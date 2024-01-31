Трейлер фильма "Астрал. Ритуал Малум" (2023)

Ровно через год его дочь Джессика, тоже служащая в полиции, заступает в ночную смену в том самом участке, где произошла трагедия. Эта ночь забросит Джессику в эпицентр жутких событий, ведь сектанты тоже помнят о годовщине и устраивают в городе беспорядки, прикрывая ими грядущий кровавый кошмар — злобные демоны и древние божества атакуют участок, превращая последнюю смену Джессики в настоящий ад.

Страна: Италия, США

Жанр: драма, триллер, ужасы

Дата выхода в России: 8 февраля 2024

В ролях: Джессика Сула, Кевин Уэйн, Эрик Олсон, Сэм Брукс, Бритт Джордж, Натали Виктория, Кэндис Коук, Монро Клайн, Кларк Вульф, Валери Лу, Чейни Морроу, Морган Леннон, Кристофер Мэтью Спенсер, Даниэль Койн, Бека Медфорд, Ангел Рэй, Донован Киркпатрик, Бруклин Дарс

Режиссер: Энтони ДиБлэйси