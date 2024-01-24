Трейлер мультфильма "Мечты робота" (2023)

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Сидя вечером у телевизора в своей квартире на Манхэттене, пес и не подозревал, что после покупки друга-робота по объявлению, в его жизнь ворвутся приключения, которые раз и навсегда изменяет его жизнь.
Страна: Испания, Франция
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 25 января 2024
Роли озвучивали: Иван Лабанда, Грасиэла Молина, Хосе Гарсия Тос, Тито Трифоль, Эстер Соланс, Рафа Кальво, Хосе Медиавилья
Режиссер: Пабло Бергер
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