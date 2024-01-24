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Трейлер мультфильма "Мечты робота" (2023)

Трейлер мультфильма "Мечты робота" (2023)

Автор:
24 января 2024 12:08
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Пабло Бергер   Иван Лабанда   Грасиэла Молина   Хосе Гарсия Тос   Тито Трифоль   Эстер Соланс   Рафа Кальво   Хосе Медиавилья   мультфильм   комедии   Испания   2023   
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Сидя вечером у телевизора в своей квартире на Манхэттене, пес и не подозревал, что после покупки друга-робота по объявлению, в его жизнь ворвутся приключения, которые раз и навсегда изменяет его жизнь.

Страна: Испания, Франция

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 25 января 2024

Роли озвучивали: Иван Лабанда, Грасиэла Молина, Хосе Гарсия Тос, Тито Трифоль, Эстер Соланс, Рафа Кальво, Хосе Медиавилья

Режиссер: Пабло Бергер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Пабло Бергер   Иван Лабанда   Грасиэла Молина   Хосе Гарсия Тос   Тито Трифоль   Эстер Соланс   Рафа Кальво   Хосе Медиавилья   мультфильм   комедии   Испания   2023   
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