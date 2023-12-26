Трейлер фильма "Отпуск по-корейски" (2022)

В надежде отвлечься от рутины и мыслей о скором отъезде сына фанатка дорам миссис Лим, никогда не бывавшая за границей, набирается смелости и отправляется из Сингапура в Южную Корею. Страна мечты оказывается совсем не такой как в телесериалах, но твёрдо настроенная начать новую жизнь туристка решает в полной мере насладиться необычным опытом и неожиданными знакомствами.