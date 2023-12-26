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Трейлер фильма "Отпуск по-корейски" (2022)

Трейлер фильма "Отпуск по-корейски" (2022)

Автор:
26 декабря 2023 14:16
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Южная Корея   фильм   сингапур   Хэ Шумин   Хун Хуэйфан   Кан Хён Сок   Чон Дон Хван   Шэйн Поу   Джин Гу Ё   комедии   2022   
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В надежде отвлечься от рутины и мыслей о скором отъезде сына фанатка дорам миссис Лим, никогда не бывавшая за границей, набирается смелости и отправляется из Сингапура в Южную Корею. Страна мечты оказывается совсем не такой как в телесериалах, но твёрдо настроенная начать новую жизнь туристка решает в полной мере насладиться необычным опытом и неожиданными знакомствами.

Страна: Сингапур, Южная Корея

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 4 января 2024

В ролях: Хун Хуэйфан, Кан Хён Сок, Чон Дон Хван, Шэйн Поу, Джин Гу Ё

Режиссер: Хэ Шумин

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Южная Корея   фильм   сингапур   Хэ Шумин   Хун Хуэйфан   Кан Хён Сок   Чон Дон Хван   Шэйн Поу   Джин Гу Ё   комедии   2022   
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