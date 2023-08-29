Трейлер фильма "Заложники" (2023)

Обычное утро обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, Мэтт обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно — не покидать транспортное средство.
Страна: Германия, Испания, США, Франция
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 24 августа 2023
В ролях: Лиам Нисон, Джек Чемпион, Лилли Аспелл, Эмбет Дэвидц, Мэттью Модайн, Нома Думезвени, Ариан Моайед, Джерри Квартенг, Эмили Куше, Майкл Эс Ручински
Режиссер: Нимрод Антал
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