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Трейлер фильма "Заложники" (2023)

Трейлер фильма "Заложники" (2023)

Автор:
29 августа 2023 12:04
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   франция   Эмбет Дэвидц   фильм   боевики   триллеры   Германия   Испания   Лиам Нисон   2023   Нимрод Антал   Джек Чемпион   Лилли Аспелл   Мэттью Модайн   Нома Думезвени   Ариан Моайед   Джерри Квартенг   Эмили Куше   Майкл Эс Ручински   
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Обычное утро обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, Мэтт обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно — не покидать транспортное средство.

Страна: Германия, Испания, США, Франция

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 24 августа 2023

В ролях: Лиам Нисон, Джек Чемпион, Лилли Аспелл, Эмбет Дэвидц, Мэттью Модайн, Нома Думезвени, Ариан Моайед, Джерри Квартенг, Эмили Куше, Майкл Эс Ручински

Режиссер: Нимрод Антал

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   франция   Эмбет Дэвидц   фильм   боевики   триллеры   Германия   Испания   Лиам Нисон   2023   Нимрод Антал   Джек Чемпион   Лилли Аспелл   Мэттью Модайн   Нома Думезвени   Ариан Моайед   Джерри Квартенг   Эмили Куше   Майкл Эс Ручински   
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2  комментария
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1k
Павел 52 минуты назад
Вот реально заманалось смотреть на этого прекрасного актера одной роли. Ничего нового придумать нельзя ? Заложники, заложница,заложник. И везде +- одно и то же и тот же самый Лиам с одинаковым лицом везде.
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967
Павел 54 минуты назад
Норм
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