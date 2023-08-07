Трейлер фильма "Корабль призраков" (2023)

Знаменитый трансатлантический лайнер «Королева Мэри» — самый зловещий корабль в истории. У судна, превосходящего по размерам «Титаник», в прошлом полно несчастных случаев и загадочных смертей. Леденящие душу события 1938 года таинственным образом переплетаются с судьбой семьи, поднявшейся на борт в наши дни. Теперь, чтобы спасти своего ребёнка, паре родителей придется познать настоящий ужас и лицом к лицу столкнуться с призраками проклятого корабля.
Страна: Великобритания, США
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 3 августа 2023
В ролях: Элис Ив, Джоэл Фрай, Нелл Хадсон, Тим Дауни, Энгус Райт, Джим Пиддок, Дориан Лок, Уильям Шокли, Ленни Раш, Флорри Уилкинсон, Рассел МакЛеод, Чейз Дрюс, Уэсли Элфвин, Мэддисон Никсон
Режиссер: Гэри Шор
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