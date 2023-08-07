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Трейлер фильма "Корабль призраков" (2023)

Трейлер фильма "Корабль призраков" (2023)

Автор:
07 августа 2023 12:01
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Гэри Шор   элис ив   Нелл Хадсон   Тим Дауни   Джим Пиддок   Дориан Лок   Уильям Шокли   Ленни Раш   Флорри Уилкинсон   Рассел МакЛеод   США   Чейз Дрюс   Уэсли Элфвин   Мэддисон Никсон   фильм   Джоэл Фрай   Энгус Райт   триллеры   ужасы   Великобритания   2023   
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Знаменитый трансатлантический лайнер «Королева Мэри» — самый зловещий корабль в истории. У судна, превосходящего по размерам «Титаник», в прошлом полно несчастных случаев и загадочных смертей. Леденящие душу события 1938 года таинственным образом переплетаются с судьбой семьи, поднявшейся на борт в наши дни. Теперь, чтобы спасти своего ребёнка, паре родителей придется познать настоящий ужас и лицом к лицу столкнуться с призраками проклятого корабля.

Страна: Великобритания, США

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 3 августа 2023

В ролях: Элис Ив, Джоэл Фрай, Нелл Хадсон, Тим Дауни, Энгус Райт, Джим Пиддок, Дориан Лок, Уильям Шокли, Ленни Раш, Флорри Уилкинсон, Рассел МакЛеод, Чейз Дрюс, Уэсли Элфвин, Мэддисон Никсон

Режиссер: Гэри Шор

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Гэри Шор   элис ив   Нелл Хадсон   Тим Дауни   Джим Пиддок   Дориан Лок   Уильям Шокли   Ленни Раш   Флорри Уилкинсон   Рассел МакЛеод   США   Чейз Дрюс   Уэсли Элфвин   Мэддисон Никсон   фильм   Джоэл Фрай   Энгус Райт   триллеры   ужасы   Великобритания   2023   
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