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Трейлер фильма "О чем говорят незнакомцы" (2023)

Трейлер фильма "О чем говорят незнакомцы" (2023)

Автор:
31 июля 2023 12:15
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   драмы   комедии   Эрардо Эрреро   Малена Альтерио   Феле Мартинес   Антонио Пагудо   Эва Угарте   Хуан Карлос Вельидо   Испания   Алехандра Хименес   2023   
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По пьесе Матиаса дель Фредерико. Три незнакомые семейные пары оказываются на групповом сеансе психотерапии. Но никто не ожидает того, что вместо психолога их ждет восемь конвертов с провокационными заданиями. Вечер забавных откровений о любви, ревности и сексе завершится неожиданной развязкой.

Страна: Испания

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 27 июля 2023

В ролях: Малена Альтерио, Алехандра Хименес, Феле Мартинес, Антонио Пагудо, Эва Угарте, Хуан Карлос Вельидо

Режиссер: Эрардо Эрреро

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   драмы   комедии   Эрардо Эрреро   Малена Альтерио   Феле Мартинес   Антонио Пагудо   Эва Угарте   Хуан Карлос Вельидо   Испания   Алехандра Хименес   2023   
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