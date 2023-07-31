Трейлер фильма "О чем говорят незнакомцы" (2023)

По пьесе Матиаса дель Фредерико. Три незнакомые семейные пары оказываются на групповом сеансе психотерапии. Но никто не ожидает того, что вместо психолога их ждет восемь конвертов с провокационными заданиями. Вечер забавных откровений о любви, ревности и сексе завершится неожиданной развязкой.
Страна: Испания
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 27 июля 2023
В ролях: Малена Альтерио, Алехандра Хименес, Феле Мартинес, Антонио Пагудо, Эва Угарте, Хуан Карлос Вельидо
Режиссер: Эрардо Эрреро
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