Трейлер фильма "Схватка с дьяволом" (2023)

Обычный день для, казалось бы, обычного водителя превращается в сплошное безумие, когда его пассажиром становится странный вооруженный человек. Он утверждает, что сегодня водитель заплатит за все, что он совершил в прошлом. Таксист всячески пытается убедить киллера, что он обычный трудяга, но так ли это на самом деле? В любом случае эта ночь расставит все на свои места.