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Трейлер фильма "Схватка с дьяволом" (2023)

Трейлер фильма "Схватка с дьяволом" (2023)

Автор:
21 июля 2023 15:40
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Юваль Адлер   Каиви Лайман   Рич Хопкинс   Бёрнс Бёрнс   Кэмерон Ли Прайс   Алексис Золликоффер   Дэнни Тесла   Юэль Киннаман   николас кейдж   фильм   триллеры   2023   
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Обычный день для, казалось бы, обычного водителя превращается в сплошное безумие, когда его пассажиром становится странный вооруженный человек. Он утверждает, что сегодня водитель заплатит за все, что он совершил в прошлом. Таксист всячески пытается убедить киллера, что он обычный трудяга, но так ли это на самом деле? В любом случае эта ночь расставит все на свои места.

Страна: США

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 20 июля 2023

В ролях: Юэль Киннаман, Николас Кейдж, Каиви Лайман, Рич Хопкинс, Бёрнс Бёрнс, Кэмерон Ли Прайс, Алексис Золликоффер, Дэнни Тесла

Режиссер: Юваль Адлер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Юваль Адлер   Каиви Лайман   Рич Хопкинс   Бёрнс Бёрнс   Кэмерон Ли Прайс   Алексис Золликоффер   Дэнни Тесла   Юэль Киннаман   николас кейдж   фильм   триллеры   2023   
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