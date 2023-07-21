Трейлер фильма "Схватка с дьяволом" (2023)

Обычный день для, казалось бы, обычного водителя превращается в сплошное безумие, когда его пассажиром становится странный вооруженный человек. Он утверждает, что сегодня водитель заплатит за все, что он совершил в прошлом. Таксист всячески пытается убедить киллера, что он обычный трудяга, но так ли это на самом деле? В любом случае эта ночь расставит все на свои места.
Страна: США
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 20 июля 2023
В ролях: Юэль Киннаман, Николас Кейдж, Каиви Лайман, Рич Хопкинс, Бёрнс Бёрнс, Кэмерон Ли Прайс, Алексис Золликоффер, Дэнни Тесла
Режиссер: Юваль Адлер
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