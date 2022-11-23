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Трейлер фильма "Меню" (2022)

Трейлер фильма "Меню" (2022)

Автор:
23 ноября 2022 13:02
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   комедии   триллеры   аня тейлор-джой   рэйф файнс   Марк Майлод   Джанет МакТир   Хонг Чау   Пол Эделстайн   Джудит Лайт   Марк Ст. Сир   Кристина Брукато   Айми Кареро   Артуро Кастро   Ребекка Кун   Роб Ян   Адам Алдеркс   Питер Гроц   Виктор Чжэн   Грант Хенли   Мелиса Лопес   Эльберт Ким   Николас Холт   Рид Бирни   Мел Фэйр   2022   Джон Легуизамо   Рейчел Траутманн   
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Марго и Тайлер едут на отдаленный остров, чтобы попасть на ужин в эксклюзивный ресторан, где шеф-повар Словик приготовил роскошное меню с некоторыми шокирующими сюрпризами.
Страна: США
Жанр: триллер, комедия
Дата выхода в России: 17 ноября 2022
В ролях: Аня Тейлор-Джой, Николас Холт, Рэйф Файнс, Джанет МакТир, Хонг Чау, Джон Легуизамо, Пол Эделстайн, Джудит Лайт, Марк Ст. Сир, Кристина Брукато, Айми Кареро, Артуро Кастро, Рид Бирни, Ребекка Кун, Роб Ян, Адам Алдеркс, Питер Гроц, Мел Фэйр, Рейчел Траутманн, Виктор Чжэн, Грант Хенли, Мелиса Лопес, Эльберт Ким
Режиссер: Марк Майлод
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.1

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   комедии   триллеры   аня тейлор-джой   рэйф файнс   Марк Майлод   Джанет МакТир   Хонг Чау   Пол Эделстайн   Джудит Лайт   Марк Ст. Сир   Кристина Брукато   Айми Кареро   Артуро Кастро   Ребекка Кун   Роб Ян   Адам Алдеркс   Питер Гроц   Виктор Чжэн   Грант Хенли   Мелиса Лопес   Эльберт Ким   Николас Холт   Рид Бирни   Мел Фэйр   2022   Джон Легуизамо   Рейчел Траутманн   
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