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Трейлер фильма Параллельные матери (2021)

Трейлер фильма Параллельные матери (2021)

Автор:
25 января 2022 17:33
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   2021   фильм   драмы   
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Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.
Страна: Испания
Жанр: драма
Дата выхода в России: 3 февраля 2022
В ролях: Пенелопа Крус, Айтана Санчес-Хихон, Милена Смит, Росси Де Пальма, Исраэль Элехальде, Хулиета Серрано, Адельфа Кальво, Даниела Сантьяго, Тринидад Иглесиас, Аранча Арангурен, Инма Очоа, Кармен Флорес, Хосе Хавьер Домингес
Режиссер: Педро Альмодовар
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.9

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Метки: видео   кино   трейлер   2021   фильм   драмы   
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