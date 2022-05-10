Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

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Первый президент Украины Леонид Кравчук умер в возрасте 88 лет
Кравчук возглавлял Украину с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе с 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 года.
По истечению президентского срока Кравчук на протяжении 12 лет являлся народным депутатом Верховной рады. С 2015 года он возглавлял общественную организацию «Движение за Украину в НАТО». В апреле текущего года парламент Республики Крым принял решение о лишении Кравчука государственных наград.
В июне 2021 года Кравчук перенес операцию, состояние бывшего президента Украины оценивалось как сложное — самостоятельно дышать он не мог и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В сентябре Кравчука отправили на реабилитацию в Германию.
По истечению президентского срока Кравчук на протяжении 12 лет являлся народным депутатом Верховной рады. С 2015 года он возглавлял общественную организацию «Движение за Украину в НАТО». В апреле текущего года парламент Республики Крым принял решение о лишении Кравчука государственных наград.
В июне 2021 года Кравчук перенес операцию, состояние бывшего президента Украины оценивалось как сложное — самостоятельно дышать он не мог и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В сентябре Кравчука отправили на реабилитацию в Германию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Бох с ним...
В истории он свой след оставил. Для кого-то хороший след, для кого-то нет.
Если считаешь, что хороший след - время лечит. Потом поймёшь.
Если считаешь, что плохой - учись, как делать не надо.
Чего обсуждать? Просто факт. Просто помер.
Ему, по большому счёту - пофиг.
И в памяти народной остался в образе кравчучки - сумки на колёсиках.
Иные хохотали просто бешено,
И только я, один лишь я рыдал,
Я так мечтал узреть его повешенным!
проклятое пуйло давно всех зае-бало ...