Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Кравчук возглавлял Украину с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе с 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 года.



По истечению президентского срока Кравчук на протяжении 12 лет являлся народным депутатом Верховной рады. С 2015 года он возглавлял общественную организацию «Движение за Украину в НАТО». В апреле текущего года парламент Республики Крым принял решение о лишении Кравчука государственных наград.

В июне 2021 года Кравчук перенес операцию, состояние бывшего президента Украины оценивалось как сложное — самостоятельно дышать он не мог и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В сентябре Кравчука отправили на реабилитацию в Германию.