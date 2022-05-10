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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Автор:
10 мая 2022 21:17
Метки: Кравчук   Украина   некролог   
6343
1
Первый президент Украины Леонид Кравчук умер в возрасте 88 лет

Источник:

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Метки: Кравчук   Украина   некролог   
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83  комментария
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6k
Mowgley 13 часов назад
Земля ему стекловатой.
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2k
Bar 11 минут назад
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124k
DeOrio 42 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Andrey Selin 50 минут назад
Скажу так. Наверное, стоит человеком оставаться.
Бох с ним...
В истории он свой след оставил. Для кого-то хороший след, для кого-то нет.
Если считаешь, что хороший след - время лечит. Потом поймёшь.
Если считаешь, что плохой - учись, как делать не надо.
Чего обсуждать? Просто факт. Просто помер.
Ему, по большому счёту - пофиг.
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9k
Vampire 50 минут назад
Гениальнейший был! Куда там Остапу Бендеру. За пяток лет смог растворить без остатка самый большой флот в мире, оставшийся после СССР, На упреки про дом в Америке включал "дурочка": - Та хиба ж то вилла? Цэ - хатынка.
И в памяти народной остался в образе кравчучки - сумки на колёсиках.
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31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
как то так
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20k
SolomonA Час назад
3 мая умер Шушкевич, через неделю - Кравчук... Ждем 17-го Горбачева?
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29
Alex-and-Er SolomonA 22 минуты назад
Эти почему-то живут долго. Здесь никто, а ТАМ не нужны?
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6k
Максим Гольдман Час назад
Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено,
И только я, один лишь я рыдал,
Я так мечтал узреть его повешенным!
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967
Dimon 2 часа назад
Меня всегда поражала эта особенность людей, которые первые полжизни доказывали как хороша советская власть, имели от нее все блага, а потом с тем же рвением призывали все ненавидеть и забыть! В этом смысле уважение вызывают советские диссиденты, та же Новодворская, за постоянство взглядов!
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10k
Serg 2 часа назад
мы его помним как третьего, пособника ельцина и шушкевича
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60
Юрий 2 часа назад
Очередной негодяй отправился в преисподнюю? Сколько ещё этих нацистов и националистов (в том числе и у нас в Латвии) ещё не попередохло...
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1k
Максим 2 часа назад
помер леонид пусть теперь лежит и смердит
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−25
00934323333534543534 2 часа назад
у населения очень грустное хлебало !
проклятое пуйло давно всех зае-бало ...
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38k
Aleksandr 3 часа назад
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336
Царь 3 часа назад
Да и куй с ним.
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5k
Feldkurat_Katc 3 часа назад
А Миша до сих пор воздух портит.
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7k
Sergey 3 часа назад
еще один гавнодеятель сдох... осталось горбатого закопать
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5k
BaiDaman 3 часа назад
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134
serge 4 часа назад
От страха, небось
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2k
Могвай 4 часа назад
Сдох, сука, туда ему и дорога, жаль поздно, еще бы меченого ублюдка с собой прихватил.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−61
−25
00934323333534543534 hebpat 2 часа назад
ж у й
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