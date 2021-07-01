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Разве можно не любить Россию?

Разве можно не любить Россию? (1 фото)

Автор:
01 июля 2021 17:56
Метки: полицейский Майкл Аскью   русский агент   татуировка Россия   
1095
1
Ровно год назад, американские журналисты нашли «русский след» в уличных беспорядках гопников из BLM охвативших всю Америку.

Источник:

Метки: полицейский Майкл Аскью   русский агент   татуировка Россия   
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15  комментариев
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9k
БарНалей 3 часа назад
На Максе авиашоу в МСКа. Пиндосы морские пехотинцы, вроде. Стояли в охране их вандерфлаеров. Очень странно, что морпехи охраняют самолеты, ну да ладно. На шивронах читаю "Дубовик", "Сибиряк", "Кузнецов" и т.п. Фамилию "Баширов" не помню ;)
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
Белая береза под окном
Уткнулась в небо
Скрепы не скрепляются
Скрипят и просят хлеба
А на праздник – водка да салют
Да с колен встают
Полюшко, колосья, родники
Да клен кудрявый
Нищета да уличный сортир
Насквозь дырявый
Всех без исключений победим
На поле брани
Если надо – можем повторить
В такой-то маме!
Цинковые спелые гробы
В угоду спеси
Узкие напыщенные лбы
Аж, сука, бесит!
До чего глупы
Запах свежескошенной травы
Над косогором
Стойкая стабильность головы
С кривым забором
Защитит великодушный царь
Всякую божью тварь
Липовый да яблоневый цвет
Окутал хаты
Хапают откатами бюджет
На миллиарды
К старости не спишутся долги
И думать глупо
С пенсии наварят старики
Пустого супа
Макарошкам не подорожать
С домашним квасом
Вас никто не заставлял рожать!
Предельно ясно
Что еще сказать?
В печке поспевают пироги
Да крепок лапоть
А кругом свирепые враги
К нам тянут лапы
Телевизор побеждает стол
Тужится престол
Дальние мелькания зарниц
Да деревушкам
Впаривают тонны небылиц
На всю катушку
В газовой и нефтяной стране
С буржуйкой-печкой
С гордостью за прошлые дела
Бежать за гречкой
Ягодно-малиновый трешак
На каждом ухе
Виснет слишком длинная лапша
Да пьет со скуки
Русская душа...(с)
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235
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 2 часа назад
Хорошо наверное, любить Россию издалека...Удобно!чо?
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4k
RomaXz 3 часа назад
Автор, зачем постить хрень годовой давности?
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1k
Татьяна Юсова Автор поста 3 часа назад
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16k
Александр Сучков 3 часа назад
А зачем постить баян, при этом признаваясь, что это- баян? При этом больше года которому. Попробуйте себя в кулинарии или в бдсм))) Ну или в гуглпоиске приписывать- "свежее", возможно сработает...
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16k
KOSTELLO 4 часа назад
Женщина, вы только протрезвели?
Этой фотке уже год
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52k
Нанук Паналык 4 часа назад
"журналисты были уверены, что он тот самый «русский агент» засланный Путиным, чтобы развалить Америку на части."

Автору не мешало бы провериться у психиатра!
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1k
Hunde Beißer2 4 часа назад
Что это за гуано?!
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935
Денис Ануфриев 4 часа назад
да,только не показано полное фото где он в форме,там он приветствует blm-щиков
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