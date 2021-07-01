Разве можно не любить Россию?

1095
1
Ровно год назад, американские журналисты нашли «русский след» в уличных беспорядках гопников из BLM охвативших всю Америку.
Случайно «срисовав» татуировку Россия на бицепсе полицейского Майкла Аскью из Хьюстона, журналисты были уверены, что он тот самый «русский агент» засланный Путиным, чтобы развалить Америку на части.
Полицейский оказался американцем, который просто очень сильно любит свою русскую жену.
На обложке профиля полицейского в Facebook стоит картинка с хабаровским Спасо-Преображенским собором. А татуировку со словом Россия, он набил в честь родины своей любимой супруги.
А разве Россию, можно не любить?
Полицейский оказался американцем, который просто очень сильно любит свою русскую жену.
На обложке профиля полицейского в Facebook стоит картинка с хабаровским Спасо-Преображенским собором. А татуировку со словом Россия, он набил в честь родины своей любимой супруги.
А разве Россию, можно не любить?
Источник:
33
Понравилось33
Новости партнёров
Уткнулась в небо
Скрепы не скрепляются
Скрипят и просят хлеба
А на праздник – водка да салют
Да с колен встают
Полюшко, колосья, родники
Да клен кудрявый
Нищета да уличный сортир
Насквозь дырявый
Всех без исключений победим
На поле брани
Если надо – можем повторить
В такой-то маме!
Цинковые спелые гробы
В угоду спеси
Узкие напыщенные лбы
Аж, сука, бесит!
До чего глупы
Запах свежескошенной травы
Над косогором
Стойкая стабильность головы
С кривым забором
Защитит великодушный царь
Всякую божью тварь
Липовый да яблоневый цвет
Окутал хаты
Хапают откатами бюджет
На миллиарды
К старости не спишутся долги
И думать глупо
С пенсии наварят старики
Пустого супа
Макарошкам не подорожать
С домашним квасом
Вас никто не заставлял рожать!
Предельно ясно
Что еще сказать?
В печке поспевают пироги
Да крепок лапоть
А кругом свирепые враги
К нам тянут лапы
Телевизор побеждает стол
Тужится престол
Дальние мелькания зарниц
Да деревушкам
Впаривают тонны небылиц
На всю катушку
В газовой и нефтяной стране
С буржуйкой-печкой
С гордостью за прошлые дела
Бежать за гречкой
Ягодно-малиновый трешак
На каждом ухе
Виснет слишком длинная лапша
Да пьет со скуки
Русская душа...(с)
Вот официальная статистика: Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России. Это рекордный показатель за последние 10 лет.
Источник: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/11/26/817166-53-rossiyan-let-hoteli-bi-uehat-iz-stranihttps://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/11/26/817166-53-rossiyan-let-hoteli-bi-uehat-iz-strani
Не от хорошей и сытной жизни люди бегут куда-то.
Этой фотке уже год
Автору не мешало бы провериться у психиатра!