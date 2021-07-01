Разве можно не любить Россию?

Случайно «срисовав» татуировку Россия на бицепсе полицейского Майкла Аскью из Хьюстона, журналисты были уверены, что он тот самый «русский агент» засланный Путиным, чтобы развалить Америку на части.



Полицейский оказался американцем, который просто очень сильно любит свою русскую жену.



На обложке профиля полицейского в Facebook стоит картинка с хабаровским Спасо-Преображенским собором. А татуировку со словом Россия, он набил в честь родины своей любимой супруги.



А разве Россию, можно не любить?