Сергей Лукьяненко. Бронежилет

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"Дорогая мама! У меня всё хорошо, кормят в армии нормально, нашёл много новых друзей. Завтра всем обещают выдать бронежилеты! Мама, сегодня нам выдали бронежилеты. Ужасно тяжелые и не очень красивые, называются "Путник–1". Походил в нём полдня — натёр себе плечи... Мой новый друг Аркаша рассказал в казарме после отбоя, что бронежилеты — фуфло. Дело в том, что у врага теперь новые пули, против них и сделали эти бронежилеты.
"Бронежилет"
"Дорогая мама! У меня всё хорошо, кормят в армии нормально, нашёл много новых друзей. Завтра всем обещают выдать бронежилеты!"
"Мама, сегодня нам выдали бронежилеты. Ужасно тяжелые и не очень красивые, называются "Путник-1". Походил в нём полдня - натёр себе плечи..."
"Мой новый друг Аркаша рассказал в казарме после отбоя, что бронежилеты - фуфло. Дело в том, что у врага теперь новые пули, против них и сделали эти бронежилеты. А проверить толком не успели, проверка должна длиться пять лет! Так что испытывать будут на нас, это свинство!"
"Поговорили после отбоя всей ротой о бронежилетах. Двадцать процентов жалуются, что они тяжелые, двадцать пять - что натирают плечи и подмышки, тридцать четыре - что в них неудобно ходить в туалет. Это какой-то кошмар! Так переволновались, что стали говорить о девушках. Это гораздо приятнее..."
"Аркаша сказал, что он бы с удовольствием носил американский или немецкий бронежилет. Те тоже непонятно из чего сделаны, но им веры больше! Я пошёл к ротному и попросил, но тот обругал меня матом. Мне кажется, это нарушение моих прав!"
"Приезжала делегация "Мамочки рядовых". Привезли конфет, печенья. Плакали, глядя на наши бронежилеты. Посоветовали написать протест и отказаться их носить. Сказали, что их дети бронежилеты не носят. Мы тоже плакали, всей казармой."
"Написали отказ от бронежилетов. Ротный посоветовал подтереться им и сказал, что в столовую без бронежилетов пускать не станет".
"Прочитали в чатике рассказ раненого бойца. Пишет, что бронежилет - фуфло! В него попала пулеметная очередь, несмотря на бронежилет - переломало все кости! Лежит в госпитале, лечится..."
"Вася из второго взвода рассказал, что он специалист по бронежилетам - потому что в школе ходил в кружок по рисованию и много рисовал войну. Подтвердил, что бронежилеты ерунда!"
"Спросили о бронежилетах гражданского специалиста, который чинил унитазы в казарме. Солидный дядька, тоже служил, много чего повидал. Говорит - "не парьтесь, ребята, кому суждено - тот все равно помрет, нефиг таскать лишнее!"
"Мама, мы придумали выход! Повытаскивали из бронежилета броневые пластины, а кармашки набили картоном. С виду он как и прежде, но лёгкий и гибкий! Пластины утопили в старой выгребной яме за казармой. В столовую прошли".
"Васе из второго взвода пришло письмо от троюродного брата. У его друга дядя работает на бронежилетном заводе. Сказал, что бронежилет нельзя носить, он давит на письку и будут серьезные проблемы с потенцией, а дети будут рождаться подавленные!!!"
"Ротный - зверь! Проверяет на входе в столовую, есть ли броня в бронежилетах! Мы стали ходить по очереди, меняясь бронежилетами (взяли у тех ребят, что уперлись и носят). Но ротный говорит, что тут нам не ресторан и будем ходить все вместе строем".
"Нырял за пластинами в выгребную яму. Глубоко! Не нашел, пластины тяжелые, ушли в отложения. Вытащил старый пистолет макарова, значок ГТО и кучу фильтров от противогаза - какие-то чудаки их утопили лет пятьдесят назад..."
"Аркаша - спаситель! Он где-то добыл куски пластика, они с виду совсем как бронепластины, только легкие и хрупкие. Продаёт недорого. Пришли денег, мама!"
"Едем на фронт. Бронежилет вроде как удобный и легкий. Не то, что у Аркаши - он уронил свой мне на ногу, ушиб! Оказывается, он ходит в настоящем, представляешь, какой балбес!"
На этом письма юного бойца маме обрываются.
"Мама, сегодня нам выдали бронежилеты. Ужасно тяжелые и не очень красивые, называются "Путник-1". Походил в нём полдня - натёр себе плечи..."
"Мой новый друг Аркаша рассказал в казарме после отбоя, что бронежилеты - фуфло. Дело в том, что у врага теперь новые пули, против них и сделали эти бронежилеты. А проверить толком не успели, проверка должна длиться пять лет! Так что испытывать будут на нас, это свинство!"
"Поговорили после отбоя всей ротой о бронежилетах. Двадцать процентов жалуются, что они тяжелые, двадцать пять - что натирают плечи и подмышки, тридцать четыре - что в них неудобно ходить в туалет. Это какой-то кошмар! Так переволновались, что стали говорить о девушках. Это гораздо приятнее..."
"Аркаша сказал, что он бы с удовольствием носил американский или немецкий бронежилет. Те тоже непонятно из чего сделаны, но им веры больше! Я пошёл к ротному и попросил, но тот обругал меня матом. Мне кажется, это нарушение моих прав!"
×
"Приезжала делегация "Мамочки рядовых". Привезли конфет, печенья. Плакали, глядя на наши бронежилеты. Посоветовали написать протест и отказаться их носить. Сказали, что их дети бронежилеты не носят. Мы тоже плакали, всей казармой."
"Написали отказ от бронежилетов. Ротный посоветовал подтереться им и сказал, что в столовую без бронежилетов пускать не станет".
"Прочитали в чатике рассказ раненого бойца. Пишет, что бронежилет - фуфло! В него попала пулеметная очередь, несмотря на бронежилет - переломало все кости! Лежит в госпитале, лечится..."
"Вася из второго взвода рассказал, что он специалист по бронежилетам - потому что в школе ходил в кружок по рисованию и много рисовал войну. Подтвердил, что бронежилеты ерунда!"
"Спросили о бронежилетах гражданского специалиста, который чинил унитазы в казарме. Солидный дядька, тоже служил, много чего повидал. Говорит - "не парьтесь, ребята, кому суждено - тот все равно помрет, нефиг таскать лишнее!"
"Мама, мы придумали выход! Повытаскивали из бронежилета броневые пластины, а кармашки набили картоном. С виду он как и прежде, но лёгкий и гибкий! Пластины утопили в старой выгребной яме за казармой. В столовую прошли".
"Васе из второго взвода пришло письмо от троюродного брата. У его друга дядя работает на бронежилетном заводе. Сказал, что бронежилет нельзя носить, он давит на письку и будут серьезные проблемы с потенцией, а дети будут рождаться подавленные!!!"
"Ротный - зверь! Проверяет на входе в столовую, есть ли броня в бронежилетах! Мы стали ходить по очереди, меняясь бронежилетами (взяли у тех ребят, что уперлись и носят). Но ротный говорит, что тут нам не ресторан и будем ходить все вместе строем".
"Нырял за пластинами в выгребную яму. Глубоко! Не нашел, пластины тяжелые, ушли в отложения. Вытащил старый пистолет макарова, значок ГТО и кучу фильтров от противогаза - какие-то чудаки их утопили лет пятьдесят назад..."
"Аркаша - спаситель! Он где-то добыл куски пластика, они с виду совсем как бронепластины, только легкие и хрупкие. Продаёт недорого. Пришли денег, мама!"
"Едем на фронт. Бронежилет вроде как удобный и легкий. Не то, что у Аркаши - он уронил свой мне на ногу, ушиб! Оказывается, он ходит в настоящем, представляешь, какой балбес!"
На этом письма юного бойца маме обрываются.
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"Почему зимой не нужно носить шапку?
1. Шапка не гарантирует 100% защиты от мороза.
2. Я не доверяю российским шапкам.
3. Нас заставляют носить шапки, чтобы приучить к покорности.
4. Даже если один раз вам помогла шапка, в следующую зиму придётся снова её надевать. Поэтому шапка неэффективна.
5. Организм сам вырабатывает привыкание к морозу, не надо мешать ему, надевая шапку.
6. Менингит придумало правительство, чтобы заработать на продаже шапок.
7. Больницы завалены людьми, которые носили шапку и лежат с сильнейшей простудой.
8. Мода на ношение шапок - заговор корпораций по производству одежды!
9. Западные шапки надежнее. Россия не может сделать собственную шапку."
Можно перефразировать и получится ещё лучше шапки:
1. Бронежилет не гарантирует 100% защиты от пуль...
Первыми уран в броне и сердечниках снарядов стали применять ещё немцы во время 2 мировой. Из-за дефицита вольфрама, молибдена и прочего.
Кстати, во время чеченской наши бегали в тяжелючих брониках, красках и с кучей херни, которую навешивали на них по уставу. А чехи мотались по горам и многоэтажкам налегке. Потом и многие наши подразделения стали воевать налегке. Иногда мобильность и лёгкость спасают жизни лучше тяжёлой брони.
А помните шутку из 90х про пиндосов в Боснии, обвешаных защитой по самое не балуйся и наших бравых десантников в одних тельняшках?
Лучше другой вариант - антиспаслодковцы. На Титанике например. Когда он уже об айсберг хряпнулся. Были ли те, кто орал что в лодке тоже можно утонуть (замерзнуть, перевернутся, умереть от обезвоживания) и он лучше тогда утонет без неё. А то там сыро и грести заставляют, плюс очередь ? Хмммм....
Забабахать бы максимум классик вакцину чумаковскую год назад на всех производств площадках: на нее в мире был бы спрос суперажиотаж, это ж как аналог вакцины гриппа бы пиарился.
Брали хлеб с разн наполнителями, вернулись к узб лепешкам из тандыра: мука, вода,соль.
Никакие кусочки генов, посаженные на чужой вирус-носитель никогда не сформируют адекватгую имунную защиту чем полуживой, убитый микроб или вирус данной болезни. Эффективность доказана столетиями, а генномодиф -пиаром ппризводителей, а не практикой. Векторная новосибирская роспотребнадзоровская -вам в плечо...
Аргумент ваш: сложнее, дороже -рулит...
В общем все умерли..
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При изготовлении броне пластин использовался радиоктивный материал.
Не сильно радиоактивный, но всё же.
Этот вопрос решили отложить на потом. Главное что мы сделали бронежилет первыми в мире. А что будет со здоровьем потом, так это будет потом. И попробуй докажи что это из за радиации.
Раньше щиты проверяли долго. И стрелами и камнями. А этот бронежилет главное было сделать быстро. Так главному вождю племени надо было.
И да, американцы первыми в мире додумались так использовать отходы своих обогатительных комбинатов. Норм аналогия получилась?