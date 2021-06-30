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Сергей Лукьяненко. Бронежилет

Сергей Лукьяненко. Бронежилет (1 фото)

Автор:
30 июня 2021 11:26
Метки: #Бронежилет   #СергейЛукьяненко   #письмомаме   
1231
1
"Дорогая мама! У меня всё хорошо, кормят в армии нормально, нашёл много новых друзей. Завтра всем обещают выдать бронежилеты! Мама, сегодня нам выдали бронежилеты. Ужасно тяжелые и не очень красивые, называются "Путник–1". Походил в нём полдня — натёр себе плечи... Мой новый друг Аркаша рассказал в казарме после отбоя, что бронежилеты — фуфло. Дело в том, что у врага теперь новые пули, против них и сделали эти бронежилеты.

Источник:

Метки: #Бронежилет   #СергейЛукьяненко   #письмомаме   
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вчера на "Анекдот.ру" был хороший анекдот на эту тему:

"Почему зимой не нужно носить шапку?
1. Шапка не гарантирует 100% защиты от мороза.
2. Я не доверяю российским шапкам.
3. Нас заставляют носить шапки, чтобы приучить к покорности.
4. Даже если один раз вам помогла шапка, в следующую зиму придётся снова её надевать. Поэтому шапка неэффективна.
5. Организм сам вырабатывает привыкание к морозу, не надо мешать ему, надевая шапку.
6. Менингит придумало правительство, чтобы заработать на продаже шапок.
7. Больницы завалены людьми, которые носили шапку и лежат с сильнейшей простудой.
8. Мода на ношение шапок - заговор корпораций по производству одежды!
9. Западные шапки надежнее. Россия не может сделать собственную шапку."

Можно перефразировать и получится ещё лучше шапки:
1. Бронежилет не гарантирует 100% защиты от пуль...
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−114
Лучший Друг Полминуты назад
@arhshed

Первыми уран в броне и сердечниках снарядов стали применять ещё немцы во время 2 мировой. Из-за дефицита вольфрама, молибдена и прочего.
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−114
Лучший Друг 3 минуты назад
Ну броник это хорошо. Но не во всех ситуациях. И его можно снять.

Кстати, во время чеченской наши бегали в тяжелючих брониках, красках и с кучей херни, которую навешивали на них по уставу. А чехи мотались по горам и многоэтажкам налегке. Потом и многие наши подразделения стали воевать налегке. Иногда мобильность и лёгкость спасают жизни лучше тяжёлой брони.

А помните шутку из 90х про пиндосов в Боснии, обвешаных защитой по самое не балуйся и наших бравых десантников в одних тельняшках?
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20k
Matrosskin 20 минут назад
А вот интересно - антипарашютисты бывают ? Ведь факт, что в каком то хоть и минимальном % случаев парашют не открывается. Носить реально неудобно, особенно первый раз - пробовал. И посцать не сходить ( вот это вообще печаль была). Даже с раскрывшимся можно получить травму (я лично вот подвывихнул ногу, а товарища порывом на дерево снесло, 10 минут распутывался, ободрался знатно.) Хотя да, можно не прыгать, никто не заставляет, сиди себе в самоизоля..., пардон - на земле на жопке ровно.
Лучше другой вариант - антиспаслодковцы. На Титанике например. Когда он уже об айсберг хряпнулся. Были ли те, кто орал что в лодке тоже можно утонуть (замерзнуть, перевернутся, умереть от обезвоживания) и он лучше тогда утонет без неё. А то там сыро и грести заставляют, плюс очередь ? Хмммм....
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4k
Алекс Таворотов Полчаса назад
НЕЕЕТ!!! не надо!!! я ни за что не поверю, что Лукьяненко такую тиктокерскую х-ню написал. НЕТ, это не его уровень!
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4k
★Lucifer★ Полчаса назад
Слабо верится в авторство Лукьяненко...
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726
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Ну, можно издеваться над антипрививочниками. Сколь угодно. Сарказм ирония.... но только вот проблема. У 90% нет неприятия именно классической вакцины:убитый вирус ковивак. А генетически модификация на ротавирусе - ну, проблемно, слишком революционно. И вдруг исчезло основное, что говорилось полгода назад: повторно на ротавирусе 100% бесполезно, и даже вредно м.б прививаться. Так как клеточн иммунитет уже на ротавирус-носитель.
Забабахать бы максимум классик вакцину чумаковскую год назад на всех производств площадках: на нее в мире был бы спрос суперажиотаж, это ж как аналог вакцины гриппа бы пиарился.
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595
Not Found! 2 часа назад
"Мы тоже плакали, всей казармой."... не дочитал - "заравел" во весь голос, жена услышала, прибежала тоже "навзрыд", соседи откликнулись моментом, а их болонка взвыла матёрым волком... короче, через минут пять сотрясался весь дом...
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35k
jonnyD 2 часа назад
Защищай самое ценное .
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19k
Виталий Касандров 2 часа назад
Уно уно уно ун моменто....
В общем все умерли..
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18k
иванов дмитрий 3 часа назад
Сиквел этого рассказа.
.
При изготовлении броне пластин использовался радиоктивный материал.
Не сильно радиоактивный, но всё же.
Этот вопрос решили отложить на потом. Главное что мы сделали бронежилет первыми в мире. А что будет со здоровьем потом, так это будет потом. И попробуй докажи что это из за радиации.
Раньше щиты проверяли долго. И стрелами и камнями. А этот бронежилет главное было сделать быстро. Так главному вождю племени надо было.
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