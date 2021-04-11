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Руководителей Китайской народной республики можно ставить в пример как надо отстаивать права свой страны и своих спортсменовУже ни для кого не секрет, что высокие результаты норвежских лыжников и биатлонистов связаны исключительно с бронхорасширяющими веществами активно используемых членами сборной этой страны.Во всех классификаторах WADA , препарат Сальбутамол входящий в состав лекарства для норвежских спортсменов признан допингом.В повышенных дозах препараты действуют как анаболические стероиды – способствуют развитию мускулатуры и сжиганию жира. Кроме того, вызывают привыкание.На превышении допустимой дозы попался Мартин Йонсруд Сундбю.Дело как будто бы пытались замять, и только жесткая позиция ВАДА привела хотя бы к двухмесячной дисквалификации и аннулированию некоторых результатов.Примерно в то же время случился еще один скандал. Норвежскую федерацию обвинили в намеренном «лечении» препаратами абсолютно здоровых лыжников на юниорском чемпионате мира. В их число попал и нынешняя звезда спринта Йоханнес Клебо.Слухи были не беспочвенными, впоследствии их подтвердили некоторые спортсмены и функционеры. Но никакой реакции на это не последовало. бронхорасширяющие препараты признаны допингом, т.к. помогают спортсмену активнее насыщать кровь кислородом и повышать выносливость, однако для норвежкой сборной сделано исключение, т.к. согласно официальному заключению, все члены команды являются хроническими астматиками, в том числе и совсем юные спортсмены.В преддверии зимних олимпийских игр 2022 г. в Китае, Пекин намерен поставить вопрос о законности применения допинга в отдельно взятой норвежской команде. Видимо «заботясь» о здоровье участников Олимпиады, китайцы порекомендовали норвегам вылечить астму дома и приехать на Игры здоровыми.Как только европейские бренды попытались отказаться от закупок китайского хлопка по причине нарушения прав человека, как тут же Пекин закрыл все сетевые магазины и даже удалил приложения из смартфонов.В ответ на претензии норвежцев, в Пекине заявили «Спорт так же чист, как синьцзянский хлопок», Эксперты напоминают, что товарооборот Норвегии с Китаем больше $10 млрд.Любители лыжных гонок и биатлона активно обсуждают в сети сложившуюся ситуацию.«Правильно, пускай астматики лучше дома лечатся», – вспомнил о «спорном допинге» норвежцев еще один оптимистРоссийские болельщики предложили зеркальные меры «Дисквалифицировать их, чтобы следующие четыре года выступали без флага и гимна».В настоящее время участие норвежских спортсменов остаётся по большим вопросом, как выясняется без баллончика с бронхорасширяющим спреем они далеко уехать не могут.