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Фуфлыжники

Фуфлыжники (1 фото)

Автор:
11 апреля 2021 11:02
Сообщество : Спорт
Метки: допинг   олимпиада   спорт   
1228
1
Китай продолжает наказывать Европу. Зимняя олимпиада без норвежских лыжников-астматиков.

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Метки: допинг   олимпиада   спорт   
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6  комментариев
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357
Usef Moto 2 часа назад
Прожил 12 лет в норвегии.. Редкостно хитрожопый народ.
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7k
Garpia121 Полчаса назад
Из-за этих идиотов Сальбутамол без рецепта в аптеке не купить. Каждый раз записываться к врачу и ждать. А для астматика и день без лекарства может фатально закончится.
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25k
Павел 2 часа назад
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151k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
С такой НАНОсоской и болезный Навральный олимпийским чемпионом станет)
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