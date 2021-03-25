Германия призвала ЕС ускориться с закупкой «Спутник V»

298
1
Европа пока что не одобрила применение российской вакцины «Спутник V», однако ей следует серьезно ускориться, чтобы препараты в нужном количестве достались всем странам Евросоюза. Для этого европейцам необходимо срочно начинать переговоры с Москвой. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.
Европа пока что не одобрила применение российской вакцины «Спутник V», однако ей следует серьезно ускориться, чтобы препараты в нужном количестве достались всем странам Евросоюза. Для этого европейцам необходимо срочно начинать переговоры с Москвой. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.
Германия бьет тревогу, призывая Еврокомиссию срочно начать закупки препарата для борьбы с коронавирусом «Спутник V» российского производства. По словам немецкого чиновника, Еврокомиссия стоит в самом начале этого процесса, но Брюсселю уже нужно начинать переговоры с Россией. Ведь сперва нужно составить список стран, нуждающихся в вакцине, затем выяснить, какое количество препаратов потребуется каждой их них. При этом Германия до сих в локдауне: карантин беснуется, все закрыто, люди сидят дома. Сейчас страна как никогда нуждается в вакцине, и лишнее затягивание этого процесса стоит человеческих жизней.
К слову, представители властей Германии уже заявляли о том, что Европе пора ускориться с закупкой препаратов. Например, на прошлой неделе об этом сообщил премьер Баварии Маркус Зедер, а мэр Берлина подчеркнул, что стране нужна каждая вакцина, которую она сможет заполучить. Осталось теперь, чтобы Брюссель подумал о своих гражданах. Как говорится, время – деньги, но сейчас время – это человеческие жизни.
×
Германия бьет тревогу, призывая Еврокомиссию срочно начать закупки препарата для борьбы с коронавирусом «Спутник V» российского производства. По словам немецкого чиновника, Еврокомиссия стоит в самом начале этого процесса, но Брюсселю уже нужно начинать переговоры с Россией. Ведь сперва нужно составить список стран, нуждающихся в вакцине, затем выяснить, какое количество препаратов потребуется каждой их них. При этом Германия до сих в локдауне: карантин беснуется, все закрыто, люди сидят дома. Сейчас страна как никогда нуждается в вакцине, и лишнее затягивание этого процесса стоит человеческих жизней.
К слову, представители властей Германии уже заявляли о том, что Европе пора ускориться с закупкой препаратов. Например, на прошлой неделе об этом сообщил премьер Баварии Маркус Зедер, а мэр Берлина подчеркнул, что стране нужна каждая вакцина, которую она сможет заполучить. Осталось теперь, чтобы Брюссель подумал о своих гражданах. Как говорится, время – деньги, но сейчас время – это человеческие жизни.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Утренняя коллекция свежих снимков за 17.02.2020
- Свежая коллекция фотографий со всего мира за 05.11.2019
- Свежая подборка снимков со всего мира за 28.11.2019
- Россия впервые за 45 лет отправит космический аппарат на Луну
- Ежедневная коллекция снимков со всего мира за 24.03.2020
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...
Насколько помню из выступлений Меркель, она не исключает закупки спутника если он пройдет все стандартные тесты, об ускорении процедуры сертификации не упоминалось.
Дальше веселее, Германия в локдауне, все магазины работают, просто собирают данные посетителей, детсады и школы работают, летние площадки в ресторанах тоже. Единственно серьезное ограничение это то что иностранцам без веской причины нельзя приезжать в Германию
https://www.kp.ru/daily/27243/4371099/https://www.kp.ru/daily/27243/4371099/
https://www.rbc.ru/society/09/03/2021/https://www.rbc.ru/society/09/03/2021/
Одни эксперды говорят она сырая еще,другие, что наноботы с уколом попадут в организм,третьи что человек через 2 года умрет.
ВСЕ ГОВОРЯТ!!!! ВСЕ!!!! еще рано!!!!
А ссылки свои,засунь ГЛУБОКО себе в ж.опу.
Думаю эпидемия закончится раньше, чем единая Европа закупит Спутник V.
Virus вирус
Visa виза
Visitenkarte визитенкарте
Vizekanzler-вицеканцлер
Vizepräsident- вицепрЭзидент(ä - а с умляутом читается как Э)
Vulkanisation- вулканизацион и т.д. Может она фау и называется, но в словах читается как "В".......Поправьте меня, мой немецкий который я учил в школе уже так 30 лет назад.
Vater - Фатер,
von - фон,
verwendung - фервендунг.
"V" Как "В" читается в словах иноязычного происхождения
W вот это В. Которая всегда В.
А это V это фау.
У них население мрет как мухи, а они все никак в войнушку из деревянных пистолетов и плевалок из гороха наиграться не могут..))
Бавария посылает всех накуй. И правильно делает.
И по закону может провернуть, если у Зёдера яйца хватит, а они у него есть.
Баерн есть свободная страна с своими законами.
Вот не знаю попрёт ли он против пендосов...
Против Берлина он давно гребёт.
На канцлера метит.
Если попрёт, вся Гермашка за ним станет. Пока ждёт эту неделю.
Наши СМИ говорят не "будет выпускаться в Баварии", а "Россия хочет выпускать в Баварии"
Это немного другой смысл, согласны?
К тому в этом вопросе ничего Байярн сам решать не может и об этом тоже написано в статье, что пока не будут проведены все исследования (не раньше июня-июля) никто никаких разрешений не даст.