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Германия призвала ЕС ускориться с закупкой «Спутник V»

Германия призвала ЕС ускориться с закупкой «Спутник V» (1 фото)

Автор:
25 марта 2021 18:56
Метки: Россия   европа   ковид   
298
1
Европа пока что не одобрила применение российской вакцины «Спутник V», однако ей следует серьезно ускориться, чтобы препараты в нужном количестве достались всем странам Евросоюза. Для этого европейцам необходимо срочно начинать переговоры с Москвой. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

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Метки: Россия   европа   ковид   
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5k
Дельфин Красивый 6 часов назад
удивительно, но российская фармацея, внезапно, стала лучше европейской, но в Европе об этом не знают, да и в России тоже....
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689
Тарас Карпенко 59 минут назад
Какой толстый вброс, одна газета напечатала со ссылкой на неизвестного чиновника (секретарь в ратуше тоже чиновник), и это уже вся германия.
Насколько помню из выступлений Меркель, она не исключает закупки спутника если он пройдет все стандартные тесты, об ускорении процедуры сертификации не упоминалось.

Дальше веселее, Германия в локдауне, все магазины работают, просто собирают данные посетителей, детсады и школы работают, летние площадки в ресторанах тоже. Единственно серьезное ограничение это то что иностранцам без веской причины нельзя приезжать в Германию
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27k
lem02 4 часа назад
А про своих граждан когда будем думать. Мы там на каком то шестидесятом месте по количеству вакцинированных. Да и мощностей для выпуска просто нет. Но, озаботились проблемами Германии. Спутник, говорят, и вправду не плохая вакцина, но репутация нашей страны такая, что наши услуги нахер ни кому не вперлись.
https://www.kp.ru/daily/27243/4371099/https://www.kp.ru/daily/27243/4371099/
https://www.rbc.ru/society/09/03/2021/https://www.rbc.ru/society/09/03/2021/
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201
Крок Кроков lem02 3 часа назад
Да ладно, палкой не загонишь на вакцинацию.Сам сделал прививку.На меня как на мышь смотрят лабораторную и каждый день спрашивают- Ну как!?!ждут видимо пока ласты склею,компота попить видимо хотят в халяву.
Одни эксперды говорят она сырая еще,другие, что наноботы с уколом попадут в организм,третьи что человек через 2 года умрет.
ВСЕ ГОВОРЯТ!!!! ВСЕ!!!! еще рано!!!!
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65k
Вит Вит lem02 2 часа назад
А ты привился,"наш" гражданин???Или прививок не хватает,уё..бищная твоя рожа....
А ссылки свои,засунь ГЛУБОКО себе в ж.опу.
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1k
Pioner76 lem02 Минуту назад
Бро, наша литовская власть тоже больше думает об хохлах и бульбашей. Так вы не одни.
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38k
parallax 5 часов назад
ЕС - это жутко тормознутый бюрократический аппарат. Они уже несколько лет не могут отменить летнее время, потому, что ждут, когда все члены союза будут к этому готовы.
Думаю эпидемия закончится раньше, чем единая Европа закупит Спутник V.
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1k
Дмитрий parallax 5 часов назад
Не понял что здесь, в комментарии, минусить по этому поправил.
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3k
Едондер пуп 5 часов назад
Кто-нибудь заметил, что по-немецки название вакцины "Спутник- Фау"... Интересная эстафета: Фау-Спутник, Спутник-Фау))
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3k
Едондер пуп Дмитрий 5 часов назад
Почитайте немецкий алфавит в словаре, вы удивитесь, когда дойдете до "просто" буквы V))
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38k
parallax Дмитрий 4 часа назад
Немецкая ракета Брауна называлась V2 - Фау 2.
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1k
Дмитрий Едондер пуп 2 часа назад
Читается в словах она как "В":
Virus вирус
Visa виза
Visitenkarte визитенкарте
Vizekanzler-вицеканцлер
Vizepräsident- вицепрЭзидент(ä - а с умляутом читается как Э)
Vulkanisation- вулканизацион и т.д. Может она фау и называется, но в словах читается как "В".......Поправьте меня, мой немецкий который я учил в школе уже так 30 лет назад.
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689
Тарас Карпенко Дмитрий Час назад
Поправляю:
Vater - Фатер,
von - фон,
verwendung - фервендунг.
"V" Как "В" читается в словах иноязычного происхождения
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13k
Юлия Дмитрий Полчаса назад
VW ФольксВаген.
W вот это В. Которая всегда В.
А это V это фау.
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10k
котегRUS 5 часов назад
вот дети малые.. ей Богу..))
У них население мрет как мухи, а они все никак в войнушку из деревянных пистолетов и плевалок из гороха наиграться не могут..))
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689
Тарас Карпенко котегRUS 54 минуты назад
В Германии за последние 7 дней средняя смертность 177 человек в день при населении 84 миллиона. Прям как мухи ...
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46k
Albert GER 5 часов назад
Всё уже. Спутник будет выпускаться в Баварии. Так наши сми говорят.
Бавария посылает всех накуй. И правильно делает.
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10k
Максим Albert GER 5 часов назад
а бавария об этом знает?
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1k
Дмитрий Максим 5 часов назад
Ну так новости же были об этом. Земля решит, земля сделает. Вполне может.
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600
Шурман Максим 5 часов назад
Я тебя огорчу и очень сильно , Бавария это знает как и Австрияки и Итальянцы . Так что в минус мой друг .
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46k
Albert GER Максим 4 часа назад
Знает Макс.
И по закону может провернуть, если у Зёдера яйца хватит, а они у него есть.
Баерн есть свободная страна с своими законами.
Вот не знаю попрёт ли он против пендосов...
Против Берлина он давно гребёт.
На канцлера метит.
Если попрёт, вся Гермашка за ним станет. Пока ждёт эту неделю.
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13k
Юлия Albert GER 16 минут назад
Ну вы немного привираете.
Наши СМИ говорят не "будет выпускаться в Баварии", а "Россия хочет выпускать в Баварии"
Это немного другой смысл, согласны?

К тому в этом вопросе ничего Байярн сам решать не может и об этом тоже написано в статье, что пока не будут проведены все исследования (не раньше июня-июля) никто никаких разрешений не даст.

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8k
costa 6 часов назад
Ну, к слову, спутник это весьма эффективная вакцина, раза в полтора лучше астра зенеки в реальных условиях. rAd26 это спутник а ChAd это астра зенека.
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1k
Дмитрий costa 5 часов назад
А первые три что за вакцины? По чему мы про них ни чего не знаем?
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8k
costa Дмитрий 5 часов назад
почему вы про них ничего не знаете не моя забота. первые три это микрорнк в липидовом шарике, их нужно синтезировать каждый раз за [мат] долларов и хранить при минус 70.
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1k
Дмитрий costa 2 часа назад
А чего так грубо то? Вас просто спросили. Как человека. Можно было и не отвечать совсем....Просветитель .....в.
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20k
Влад 6 часов назад
Не, пока не получиться. Есть вакцина которую колют, сейчас испытывают в виде капель в нос, а ЕС ждет когда анальные свечи выпустят, они им ближе по демократическому духу.
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8k
costa Влад 5 часов назад
Не будь тупорезом.
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4k
Ya 6 часов назад
В итоге развитые страны просто купят спутник, а тявкающие останутся в жопе и будут прививаться просроченной зенекой.
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10k
Максим 6 часов назад
так это германия призвала,или чиновник какой то?
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6k
klop Максим 4 часа назад
Не твоего ума дела, нос свой говённый суёшь везде.
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10k
Максим klop 4 часа назад
а чего ума?
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klop Максим 4 часа назад
По русски"кого ума?", а не "чего ума?".
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