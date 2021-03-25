Германия призвала ЕС ускориться с закупкой «Спутник V»

×

Европа пока что не одобрила применение российской вакцины «Спутник V», однако ей следует серьезно ускориться, чтобы препараты в нужном количестве достались всем странам Евросоюза. Для этого европейцам необходимо срочно начинать переговоры с Москвой. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.Германия бьет тревогу, призывая Еврокомиссию срочно начать закупки препарата для борьбы с коронавирусом «Спутник V» российского производства. По словам немецкого чиновника, Еврокомиссия стоит в самом начале этого процесса, но Брюсселю уже нужно начинать переговоры с Россией. Ведь сперва нужно составить список стран, нуждающихся в вакцине, затем выяснить, какое количество препаратов потребуется каждой их них. При этом Германия до сих в локдауне: карантин беснуется, все закрыто, люди сидят дома. Сейчас страна как никогда нуждается в вакцине, и лишнее затягивание этого процесса стоит человеческих жизней.К слову, представители властей Германии уже заявляли о том, что Европе пора ускориться с закупкой препаратов. Например, на прошлой неделе об этом сообщил премьер Баварии Маркус Зедер, а мэр Берлина подчеркнул, что стране нужна каждая вакцина, которую она сможет заполучить. Осталось теперь, чтобы Брюссель подумал о своих гражданах. Как говорится, время – деньги, но сейчас время – это человеческие жизни.