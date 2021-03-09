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mtonaka
9 марта
(1 фото)
Автор:
mtonaka
09 марта 2021 23:05
Метки:
жадность - не порок
порядочность
торгаши
445
1
Предлагаю учредить новый праздник 9 марта: День жадного торгаша.
9 марта
0
Фишкяне, как вам такое "благородство"? Я не мастак писать, но не мог пройти мимо.
Авторский пост
Метки:
жадность - не порок
порядочность
торгаши
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Свирепый Бамбр
3 часа назад
Надеюсь эти жадные питорасы не окупили свои затраты!
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Свои Пять Копеек
43 минуты назад
Был, видел - прошёл мимо.
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529
Весёлые сандали.
2 часа назад
Сегодня в Дикси видела. Букетик тюльпанов. Жалкий и абсолютно завядший. Но продается. За девять рублей с копейками. Не знаю, кто может такое купить. Но ценник стоит.
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6 ответов
17k
Андрей Иванов
Весёлые сандали.
2 часа назад
Потому что 8-го они были 150. Свежие, но есть сомнение, что раскроются (очень мелкие)
Но в Перекрёстке (в специальном цветочном отделе) видел тюльпан 150р. - 1 шт. Так что в Дикси ещё дёшево
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Весёлые сандали.
mtonaka
2 часа назад
Тоже предполагала. Но очень сомнительно. На чем выращивалось?
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Весёлые сандали.
Андрей Иванов
2 часа назад
Перед восьмым купила мелкие бутоны за 175. Порадовали. Выросли, распустились. До сих пор радуют.
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17k
Андрей Иванов
Весёлые сандали.
2 часа назад
Те, что видел я, мало чем отличались от стеблей. Легкие припухлости. Может и раскроются, но не факт. Но дёшево.
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Весёлые сандали.
Андрей Иванов
Час назад
Может быть. Не знаю, что Вы видели. .Но я часто покупаю нераспустившиеся тюльпаны. Растут, распускаются,радуют. Попробуйте. Это только на вид страшно и непрезентабельно. А на следующий день они реально вырастают и распускаются.
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Мистер Фикс
3 часа назад
Увы, ложка к обеду дорога..
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mtonaka
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Мистер Фикс
2 часа назад
В данном случае получилась ложка дёгтя!
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403
Ольга Став.
3 часа назад
Я любимому категорически запретила цветы на 8 марта мне покупать.Сильно коробит этот всплеск цен.Лучше потом как нибудь..Праздник можно и в другой день устроить
3
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mtonaka
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Ольга Став.
3 часа назад
Это так низко наживаться на чувствах близких людей...
-2
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Ольга Став.
mtonaka
3 часа назад
Еще бы не обманывали , вдобавок..На день рождения подарил мне шикарный букет- всегда сам собирает, старается , чтоб по цвету красиво было и прочее.Но мужчина ведь- где то просмотрел- подсунули не совсем свежее..Как обидно было, когда он завял буквально на следующий день..
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mtonaka
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Ольга Став.
3 часа назад
Если бы только с цветами обманывали. Так куда не сунься, обман!
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Ольга Став.
mtonaka
3 часа назад
Иногда бывает., конечно.Но я себя утешаю тем, что обманувшему на пользу не пойдет.
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Cornho
3 часа назад
Это где такой аттракцион невиданной щедрости?
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mtonaka
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Cornho
3 часа назад
Дикси...
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Весёлые сандали.
mtonaka
2 часа назад
Позор, позорище...
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Но в Перекрёстке (в специальном цветочном отделе) видел тюльпан 150р. - 1 шт. Так что в Дикси ещё дёшево