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9 марта

9 марта (1 фото)

Автор:
09 марта 2021 23:05
Метки: жадность - не порок   порядочность   торгаши   
445
1
Предлагаю учредить новый праздник 9 марта: День жадного торгаша.

Авторский пост

Метки: жадность - не порок   порядочность   торгаши   
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Свирепый Бамбр 3 часа назад
Надеюсь эти жадные питорасы не окупили свои затраты!
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8k
Свои Пять Копеек 43 минуты назад
Был, видел - прошёл мимо.
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529
Весёлые сандали. 2 часа назад
Сегодня в Дикси видела. Букетик тюльпанов. Жалкий и абсолютно завядший. Но продается. За девять рублей с копейками. Не знаю, кто может такое купить. Но ценник стоит.
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17k
Андрей Иванов Весёлые сандали. 2 часа назад
Потому что 8-го они были 150. Свежие, но есть сомнение, что раскроются (очень мелкие)
Но в Перекрёстке (в специальном цветочном отделе) видел тюльпан 150р. - 1 шт. Так что в Дикси ещё дёшево
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Весёлые сандали. mtonaka 2 часа назад
Тоже предполагала. Но очень сомнительно. На чем выращивалось?
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Весёлые сандали. Андрей Иванов 2 часа назад
Перед восьмым купила мелкие бутоны за 175. Порадовали. Выросли, распустились. До сих пор радуют.
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Андрей Иванов Весёлые сандали. 2 часа назад
Те, что видел я, мало чем отличались от стеблей. Легкие припухлости. Может и раскроются, но не факт. Но дёшево.
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Весёлые сандали. Андрей Иванов Час назад
Может быть. Не знаю, что Вы видели. .Но я часто покупаю нераспустившиеся тюльпаны. Растут, распускаются,радуют. Попробуйте. Это только на вид страшно и непрезентабельно. А на следующий день они реально вырастают и распускаются.
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3k
Мистер Фикс 3 часа назад
Увы, ложка к обеду дорога..
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2k
mtonaka Автор поста Мистер Фикс 2 часа назад
В данном случае получилась ложка дёгтя!
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403
Ольга Став. 3 часа назад
Я любимому категорически запретила цветы на 8 марта мне покупать.Сильно коробит этот всплеск цен.Лучше потом как нибудь..Праздник можно и в другой день устроить
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mtonaka Автор поста Ольга Став. 3 часа назад
Это так низко наживаться на чувствах близких людей...
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Ольга Став. mtonaka 3 часа назад
Еще бы не обманывали , вдобавок..На день рождения подарил мне шикарный букет- всегда сам собирает, старается , чтоб по цвету красиво было и прочее.Но мужчина ведь- где то просмотрел- подсунули не совсем свежее..Как обидно было, когда он завял буквально на следующий день..
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mtonaka Автор поста Ольга Став. 3 часа назад
Если бы только с цветами обманывали. Так куда не сунься, обман!
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403
Ольга Став. mtonaka 3 часа назад
Иногда бывает., конечно.Но я себя утешаю тем, что обманувшему на пользу не пойдет.
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7k
Cornho 3 часа назад
Это где такой аттракцион невиданной щедрости?
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mtonaka Автор поста Cornho 3 часа назад
Дикси...
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Весёлые сандали. mtonaka 2 часа назад
Позор, позорище...
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