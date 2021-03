×

Прошло голосование - кто поедет представлять Россию на Евровидение-2021?Выбор, сделанный в 2021 году, удивляет даже больше, чем бывало в прошлые годы.Кого только не посылали - и девочку в инвалидном кресле в расчете на жалость, и двух лесбиянок в расчете на понимание, и гламурного гея Лазарева в расчете на то, что дадут приз как своему, но реальных попаданий почти не было, зато было полно постыдных и бессмысленных кандидатур, которые в Европе вовсю продвигали мнение, что в России нет ни музыкальной культуры, ни приличных артистов.Сюда же можно приписать и пресловутых Киркорова с Пугачевой, и никому не интересную Анастасию Приходько и еще массу артистов, чья сфера применения - либо пафосные корпоративы, либо малобюджетные гастроли в районе Урюпинска.Даже хорошие порой композиции не спасали ситуацию. То была песня неплохая, зато артист никакой. То артист вроде хороший, зато от композиции тошнит. То вроде все сложилось, но нет шоу, а европейцы это любят. А бывало и так, что все есть, но приз все равно не дали - пожадничали. Тот же Лазарев - и шоу, и песня, и артист, все было в тему, и он даже гей! Ну казалось бы - вот сейчас дадут! Не дали...И вот в 2020 появился реальный шанс: группа Little Big своим хитом взорвала интернет и была настолько явным лидером, что не возникало даже вопроса - кого послать? Мало того, не только в нашей стране - практически везде считали, что шансы группы на победу чрезвычайно велики. К большой досаде, Евровидение 2020 отменили.Но что с того? Прошел год, группа не стала хуже, Little Big работает, снимает клипы, пишет песни, а ее успех в 2020 году еще у всех на слуху и совсем не забылся. Вот оно, счастье: посылай Little Big и держи кулачки за победу, тем более для оптимизма есть все основания.И что же?Вы сами все видели и слышали. Little Big не едет. Сказки про то, что эта группа на пике славы тупо отказалась от Евровидения по собственной глупости, вряд ли кого устроят.Официальная версия такова, что Little Big вдруг решили не ехать - без объяснения причин, просто так. Мол, не хотят соревноваться сами с собой - как будто это причина, просто смешно. Вежливые отговорки вряд ли кого устроят, так в чем же тут дело?Очевидно, что абсолютно все ждали, что представлять Россию будет Little Big. Знали об этом и сами музыканты, и все 145 миллионов россиян. Ждали, что именно Little Big и отправят. Музыканты и не отказывались, готовились к поездке, и вдруг - отмена. Теперь все в недоумении - как получилось, что вместо Little Big едет бог знает кто?Думаю, все дело, как обычно, в том околомузыкальном дерьме, которое правит бал у нас на телевидении и рулит российской музыкой как угодно, только не в интересах зрителей и слушателей. Это вообще у нас дело мутное, замешанное на шкурных интересах тех, кто подмял под себя музыкальный бизнес и не дает никому продохнуть.В чем же проблема? Видимо, в том, что вместо того, чтобы спокойно отправить Little Big на Евровидение, как это и ожидалось - и чего ждала сама группа и все жители страны, - кто-то на Первом канале (имена вам хорошо известны), в очередной раз решил, что Первый канал представляет мнение всех россиян и может рулить музыкой на уровне страны как ему вздумается. А также рубить на этом бабки - и это единственное, что кое-кого интересует, а вовсе не качественный музыкальный контент для страны. Имена этих деятелей вы знаете наизусть, можете прямо под статьей перечислять.В итоге, выпучив глаза от жадности, решили - а что же это за непорядок, посылать Little Big за просто так? Нет уж, пусть сперва денежки принесут! Устроим голосование, пусть россияне снова перечислят нам денег за то, что и так очевидно: кто поедет на конкурс? Ответ всем давно понятен? Но ведь это бесплатный ответ, а кто же нам деньги принесет? Нет, пусть россияне ответят за деньги, кто поедет! Что это они, в самом деле, на халяву выбирают! Пусть платят за то, чтобы высказать свое мнение. Заодно и рейтинги канал подымем, а то они падать стали почему-то, прямо странно, что за народ такой, честное слово... Кстати, и бабки, видно, предполагались нехилые: при популярности Little Big музыкальные боссы ожидали, что и голосовать за них будут десятки миллионов, а рулевым Первого канала удастся на этом голосовании нехило нагреть ручки.Вместо того, чтобы в кои-то веки послать достойного конкурента на Евровидение без конкурса, решили устроить тупое шоу да еще и за деньги телезрителей.Подозреваю, что Little Big, узнав об этом, слегка обалдели. Возможно, они вежливо пришли к повелителям ТВ и спросили их, стараясь держаться на грани приличий: какого черта вы творите? Вы видели, сколько нас смотрят, как мы популярны, вы читали, что пишут про наши шансы на Евровидении? Мы реально можем взять первое место, что вы устраиваете из этого бредятину?Возможно даже, музыканты тактично намекнули, что после известных событий на шоу "Голос. Дети", когда поющая бензоколонка на деньги папы-миллионера купила своей дочке фальшивую победу, любые голосования на Первом не вызывают доверия. И, возможно, для мегапопулярной группы участвовать в таком голосовании будет позором, так как огромное количество просмотров, народная любовь, признание во многих странах мира и все шансы победить на Евровидении 2021 - уже достаточное основание для того, чтобы отобраться туда без конкурса (как это и было в 2020 году). А потешное и фальшивое голосование, которое по законам Первого канала вдруг закончится тем, что мегапопулярные Little Big вдруг проиграют какой-нибудь Маниже, которая и близко рядом с ними не стоит - это пощечина музыкантам, которые добились всего сами и не желают теперь быть послушными куклами в руках музыкальных продюсеров Первого. Понимаете, люди себя сами сделали - и теперь им стремно прогибаться под дядю с канала, который небрежно решает, кто достоин, а кто нет, да еще параллельно делает деньги на людях, которые сделали себя сами. Это зашквар. Поэтому-то группа Little Big разумно решила отвязаться от этой помойки. Евровидение на таких условиях им нафиг не сдалось, участие в дебильном голосовании - тоже. Музыканты оскорбились, хлопнули дверью и отвалили, тактично поясняя на публику всякие политкорректные вещи, потому что озвучить истинные причины отказа невозможно - там одни маты и недоумение.Смутило ли это музыкальных боссов? Остановило? Образумило? Ничуть! Деньги-то за голосование намечались приличные. Подумаешь, опять просрали Евровидение! Зато у кое-кого карман не опустеет.По факту имеем следующее: причины отказа Little Big могут лежать только в сфере конфликтов с Первым каналом, так как ни одна группа в здравом уме не откажется выступить на Евровидении, имея все шансы на победу.А конфликт мог возникнуть именно тогда, когда Первый канал снова решил, что он представляет всю страну и имеет право выбирать, кто поедет нас представлять.Адекватные люди, сделавшие себя сами, решили не участвовать в балагане - и правильно сделали, такой позор потом не отмыть.Но деньги-то надо рубить? И Первый канал набирает что-то невразумительное, Двух Маш, Манижу и Беляева - мягко говоря, этот набор артистов по уровню скорее подходит для песенных конкурсов Рязанской области, да и то там найдутся местные исполнители получше.Разумеется, что при таком выборе - а точнее, при отсутствии выбора, - сойдет и Манижа, на фоне других-то... Но фокус в том, что это на фоне других, которые еще хуже. А на общем фоне Евровидения, где уже давно известно, что песни с национальным колоритом проваливаются - Манижа просто заранее обречена на провал. Не говоря уже о том, что и певица она так себе, и в масштабах страны фактически неизвестна.Сравнение с Little Big - убийственное.Вывод простой: славная традиция проваливать Евровидение снова сработала. Но если раньше просто не было кандидатур и посылали первого попавшегося дурачка, открывающего ротик под фонограмму, то теперь эпический фейл вышел на новый уровень: есть шикарная группа, есть все шансы победить, но мы набьем карманы деньгами, шикарную группу пошлем нафиг, а на конкурс отправим что-то невнятное, чьи шансы на то, чтобы занять первое место просто мизерны.Поздравляю вас еще раз, дорогие россияне: музыкальные боссы снова показали, что понты и деньги для них главное, а наш с вами выбор и желание видеть на Евровидении достойных представителей страны - ничто.Жадные твари, вот и все, что можно сказать о ТВ-королях.А нашу страну по их милости теперь будет представлять таджичка. И петь при этом будет псевдонародную песню. Зашибись...Давайте в другой раз найдем где-нибудь эскимоса или исландца, а еще лучше - пуштуна, малайку или австралийского аборигена, или семью вомбатов, или слона, или пару попугаев, пусть они поедут на Евровидение 2022 с матерными частушками... А чо? Какая разница-то, что туда отправлять? Все равно шансов нет, ведь по этому принципу Манижу взяли, так почему бы завтра не послать Монеточку, потом Гречку, потом Васю Ложкина - он петь не умеет, но это и не обязательно, он картинки про котов покажет, тоже сойдет. А потом поедет Дмитрий Песков, нарисует им песком пресс-релиз и зачтет рэп про политику. Или можно еще армейских поваров послать, они борщ приготовят, это тоже за песню сойдет, если они чего-то под нос напевать будут.Какая, собственно, разница? Толку-то в любом случае нет и не будет.