Насколько глубоки пески пустыни Сахара

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Мир песчаных дюн?Пожалуй, у многих пустыня ассоциируется с высокими песчаными дюнами причудливой формы, барханами, кактусами, перекати-поле и практически полным отсутствием растительности и животных обитателей. Однако пески занимают лишь 15% территории Сахары, основной ландшафт составляют скалистые плоскогорья.Хотя данный регион действительно не богат на животных, все же здесь насчитывается около 4 тысяч видов, среди которых присутствуют и млекопитающие: хомяки, тушканчики, антилопы, фенеки, шакалы, барханные коты, мангусты. Большинство этих обитателей ведут ночной образ жизни. А днем прячутся в укрытиях от палящего солнца.Все потому, что температурный режим пустыни склонен к большим перепадам в течение суток. Днем отметка градусника поднимается выше 30°C, а ночью опускается до 0 и даже порой до -10°CБезусловно, такой климат не является благоприятным для большинства представителей флоры. Однако ученые насчитывают на территории Сахары около 30 видов растений. Это папоротники, фикусы, кактусы, ксерофиты, дереза, ковыль, финиковые пальмы.Перепады температур действуют разрушительно даже на горные породы, которые под их влиянием трескаются и превращаются в пески. Таким образом, пустыня пополняет свой запас песчаного слоя, и он является довольно глубоким – около 150 метров. Это, безусловно, впечатляющее покрывало.Однако Сахара была такой не всегда. Климатологи утверждают, что еще каких-то 10 тысяч лет назад территория Сахары являлась достаточно плодородной равниной.По ней разгуливали пасущиеся стада животных. Это была зеленая долина, которая вследствие резких изменений климата Земли, несколько раз за всю историю существования планеты превращалась в долину песков.Но, чтобы раскрыть наиболее важные тайны, следует углубиться в самое сердце этой пустыни. Под множеством барханов находится сокровище Сахары.Настоящее сокровище СахарыХотя на поверхности пустыни воды очень мало из-за малочисленных осадков, под ее песками находятся обширные бассейны подземных вод. Именно благодаря этим бассейнам, в Сахаре можно встретить оазисы – участки богатые растительностью.Некоторые страны, расположенные на территории грунтовых вод Сахары, занимаются добычей этой бесценной жидкости. Наиболее плодородной в этом плане является северо-восточная часть пустыни, на которой расположены Судан, Чад, Египет и Ливия.Водоносный горизонт на территории Ливии более обширен. Здесь подземные воды добывают еще с 1970-х годов. А в 1983 году начались работы над огромным проектом, целью которого была доставка питьевой воды в обезвоженные населенные пункты Ливии.Регулярное водоснабжение для всех крупных городов страны было налажено к 1996 году. Эта грандиозная система, называющаяся Великой рукотворной рекой, ежедневно доставляет 6,5 миллионов кубометров питьевой воды. В 2008 году ее занесли в книгу рекордов Гиннеса, признав самым большим ирригационным проектом.Великая рукотворная река состоит из 1300 колодцев, глубиной более 0,5 км, а также из многочисленных водопроводов и водохранилищ. Все это было бы невозможно без наличия водоносного горизонта под слоем песков Сахары. Следует заметить, что эта пустыня намного более щедра к своим обитателям, чем может показаться на первый взгляд.