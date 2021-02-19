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Насколько глубоки пески пустыни Сахара

Насколько глубоки пески пустыни Сахара (1 фото)

Автор:
19 февраля 2021 18:10
Метки: Сахара   интересное   песок   пустыня   
1733
1
Сахара является самой известной пустыней мира. Тем не менее, именно она хранит в себе множество тайн, которые стараются раскрыть ученые. О некоторых из них речь пойдет в этой статье. Благодаря таким фактам, представления многих людей об этой пустыне могут сильно измениться. Какие тайны скрывает Сахара под слоем своих песков?

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Метки: Сахара   интересное   песок   пустыня   
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10k
Taximaxi 5 часов назад
А того,благодаря кому этот проект был осуществлён,благодарные жители растерзали ради западных фантиков. Теперь живут в говне,напевая ще не вмерла. ах,да,это не оттуда,но тоже в говне.
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626
jug 22 минуты назад
В сети периодически попадаются старые карты, насчет их достоверности не уверен, на которой на месте пустынь изображены города. Почему они оказались под слоем песка, неизвестно.
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198
Alexander Woyz 47 минут назад
а нефть там на какой глубине? с водой не смешивается?
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28k
LEPA 4 часа назад

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4
Ford 5 часов назад
Работал и жил в Сахаре в Ливии в 2008 году. Искали нефть в пустыне по заказу правительства Муаммара Каддафи. Сахара - это нечто. Только пожив в пустыне более одного месяца понимаешь дух пустыни и навсегда она остаётся в твоём сердце.
А конкретнее: связи нет, кроме спутниковой, никаких раздражителей, и постепенно ты начинаешь слышать свой внутренний мир и понимать себя. Это Божественно.
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3k
Rubiroid_47 5 часов назад
К ухям Ливию, к ухям рукотворную реку, бомби их, ату!
И вот она снова демократичная пустыня.
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LEPA Rubiroid_47 4 часа назад
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69k
Чёрный человек. 5 часов назад
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anton Чёрный человек. Час назад
А где горы? А то одни расщелины...
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