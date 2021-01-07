Почему нейробиологи не любят левшей

Левши часто удивляются, почему их не отбирают для исследований мозга, предпочитая для этого исключительно правшей. «Многие [левши] бывают невероятно расстроены из-за того, что у нас так мало исследований, в которых они могут участвовать», — говорит докторант по психологии и нейробиологии Лаем Бэйли из университета Далхаузи в Канаде.
Расстройство левшей можно понять: за участие в исследованиях людям платят приличные деньги.
Около 10% людей предпочитают использовать, в основном, левую руку: при письме, во время еды и так далее. И этот процент остается неизменным в течение как минимум десятков тысяч лет. Мы знаем это благодаря изучению доисторического искусства и отпечаткам пальцев, оставленным на стенах пещер во времена ледникового периода. У левшей даже есть свой день: 13 августа — Международный день левшей. Однако левши часто, если не всегда, вычеркиваются из исследований в области неврологии.
Ученые избегают левшей не просто так. Это попытка уменьшить количество вариаций данных мозга. В исследованиях используется метод нейровизуализации — ведется сканирование мозга, которое фиксирует, какие области мозга активируются. Ученые предпочитают получать такие картинки, которые можно легко сравнивать друг с другом. Таким образом они могут вычислить средние значения и сделать выводы, как мозг функционирует в целом.
Но мозг левшей может работать по-другому в тех или иных ситуациях. Например при изучении моторных навыков, из-за функции мозга, называемой латерализацией — связь психических функций с левым или правым полушариями головного мозга.
Полушария мозга не одинаковы по своей анатомии или функциям. Для обработки речи, например, большую часть работы выполняет одно из двух полушарий. У большинства правшей это происходит в левом полушарии мозга. Мозг левшей может не проявлять ту же склонность. Более того, он может использовать как левое, так и правое полушарие.
В результате левшей не просто исключают из исследований, в которых поведение их мозга может оказаться нетипичным. Им не позволяют участвовать в любых исследованиях, связанных с визуализацией активности мозга. Из более чем 1000 исследований, результаты которых были опубликованы, например, в 2017 году, левши принимали участие только в 3,2%, то есть в тридцати двух.
Около 10% людей предпочитают использовать, в основном, левую руку: при письме, во время еды и так далее. И этот процент остается неизменным в течение как минимум десятков тысяч лет. Мы знаем это благодаря изучению доисторического искусства и отпечаткам пальцев, оставленным на стенах пещер во времена ледникового периода. У левшей даже есть свой день: 13 августа — Международный день левшей. Однако левши часто, если не всегда, вычеркиваются из исследований в области неврологии.
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Ученые избегают левшей не просто так. Это попытка уменьшить количество вариаций данных мозга. В исследованиях используется метод нейровизуализации — ведется сканирование мозга, которое фиксирует, какие области мозга активируются. Ученые предпочитают получать такие картинки, которые можно легко сравнивать друг с другом. Таким образом они могут вычислить средние значения и сделать выводы, как мозг функционирует в целом.
Но мозг левшей может работать по-другому в тех или иных ситуациях. Например при изучении моторных навыков, из-за функции мозга, называемой латерализацией — связь психических функций с левым или правым полушариями головного мозга.
Полушария мозга не одинаковы по своей анатомии или функциям. Для обработки речи, например, большую часть работы выполняет одно из двух полушарий. У большинства правшей это происходит в левом полушарии мозга. Мозг левшей может не проявлять ту же склонность. Более того, он может использовать как левое, так и правое полушарие.
В результате левшей не просто исключают из исследований, в которых поведение их мозга может оказаться нетипичным. Им не позволяют участвовать в любых исследованиях, связанных с визуализацией активности мозга. Из более чем 1000 исследований, результаты которых были опубликованы, например, в 2017 году, левши принимали участие только в 3,2%, то есть в тридцати двух.
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Метки: левша нейробиологи опыт ученые
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Предлагаю бойкотировать фильмы Голливуда, где не показана левоворукость актера!
Обидную фразу "сходить налево" впредь говорить "сходить правильно"!
ОБЫЧНЫЙ человек )))
сестра вообще амбидекстер - с двух рук одновременно рисовать может (писать - не очень, только по очереди), 2 верхних образования, семья, дети
короче, как по мне - "проблема левшей" высосана из пальца, дело привычки
У левшией симптомы не "отображаются заркально", а в значительной степени смазываются.
Во многих функциях задействованы, хоть в разной степени, оба полушария. Например, при полном параличе правой половины тела пациент-левша часто понимает речь и неплохо говорит.
Часто и движение руки возвращается быстрее.
А в России можно заказать через интернет.
https://www.officemag.ru/info/guide/index.php?ID=10956357https://www.officemag.ru/info/guide/index.php?ID=10956357
Задрали клоны галатеи... Из более чем 1000 исследований будет более чем 32 участия. Процент надо считать правильно.