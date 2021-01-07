Почему нейробиологи не любят левшей

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Расстройство левшей можно понять: за участие в исследованиях людям платят приличные деньги.Около 10% людей предпочитают использовать, в основном, левую руку: при письме, во время еды и так далее. И этот процент остается неизменным в течение как минимум десятков тысяч лет. Мы знаем это благодаря изучению доисторического искусства и отпечаткам пальцев, оставленным на стенах пещер во времена ледникового периода. У левшей даже есть свой день: 13 августа — Международный день левшей. Однако левши часто, если не всегда, вычеркиваются из исследований в области неврологии.Ученые избегают левшей не просто так. Это попытка уменьшить количество вариаций данных мозга. В исследованиях используется метод нейровизуализации — ведется сканирование мозга, которое фиксирует, какие области мозга активируются. Ученые предпочитают получать такие картинки, которые можно легко сравнивать друг с другом. Таким образом они могут вычислить средние значения и сделать выводы, как мозг функционирует в целом.Но мозг левшей может работать по-другому в тех или иных ситуациях. Например при изучении моторных навыков, из-за функции мозга, называемой латерализацией — связь психических функций с левым или правым полушариями головного мозга.Полушария мозга не одинаковы по своей анатомии или функциям. Для обработки речи, например, большую часть работы выполняет одно из двух полушарий. У большинства правшей это происходит в левом полушарии мозга. Мозг левшей может не проявлять ту же склонность. Более того, он может использовать как левое, так и правое полушарие.В результате левшей не просто исключают из исследований, в которых поведение их мозга может оказаться нетипичным. Им не позволяют участвовать в любых исследованиях, связанных с визуализацией активности мозга. Из более чем 1000 исследований, результаты которых были опубликованы, например, в 2017 году, левши принимали участие только в 3,2%, то есть в тридцати двух.