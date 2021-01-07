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Почему нейробиологи не любят левшей

Почему нейробиологи не любят левшей (1 фото)

Автор:
07 января 2021 18:35
Сообщество : Наука
Метки: левша   нейробиологи   опыт   ученые   
782
1
Левши часто удивляются, почему их не отбирают для исследований мозга, предпочитая для этого исключительно правшей. «Многие [левши] бывают невероятно расстроены из-за того, что у нас так мало исследований, в которых они могут участвовать», — говорит докторант по психологии и нейробиологии Лаем Бэйли из университета Далхаузи в Канаде.

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Метки: левша   нейробиологи   опыт   ученые   
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9k
Bill 3 часа назад
LLM! Left-handed Lives Matter! Жизни левшей имеют значение!
Предлагаю бойкотировать фильмы Голливуда, где не показана левоворукость актера!
Обидную фразу "сходить налево" впредь говорить "сходить правильно"!
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885
Шурман 58 секунд назад
Я был левшой до первого класса , но в Ссср это типа являлось наверное патологией и меня переучили . Кстати я одинаково пишу как левой так и правой , моя доча и сын оба левши
и вот мое наблюдение в классе у них самые хорошие оценки . Не знаю с чем это связано .
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28k
KiploksAKS Час назад
"Ученые предпочитают получать такие картинки," которые подтверждают их собственные стереотипы. В этом учёные ничем не отличаются от таксистов и парикмахеров.
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6
Александр 2 часа назад
Порадую левшей: несколько десятков раз(дней) в году я преднамеренно использую левую руку во всех ручных действиях в течение дня! Моя личная акция в (поддержку) развитие левой пуки.
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16k
Злобный Члегр 2 часа назад
Только мудаки удивляются (и обижаются), почему их не отбирают для исследований мозга. Афтар, видимо, левша.
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32k
Геша Бородач 2 часа назад
у меня дочь левша, не парится ни разу, пишет не разворачивая листок, как многие "из них", рисует получше многих некоторых сегодняшних "талантов", по мозгам где-то даже быстрее меня догоняет...
ОБЫЧНЫЙ человек )))
сестра вообще амбидекстер - с двух рук одновременно рисовать может (писать - не очень, только по очереди), 2 верхних образования, семья, дети
короче, как по мне - "проблема левшей" высосана из пальца, дело привычки
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16k
Злобный Члегр Геша Бородач 2 часа назад
Вы - семья мутантов?
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32k
Геша Бородач Злобный Члегр 2 часа назад
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40k
6opbka 2 часа назад
после инаульта у меня первое,что спросили у моей жены,правша я или левша
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7k
Izrin Maria 6opbka 51 минуту назад
От этого зависит симптоматика и прогноз реабилитации.
У левшией симптомы не "отображаются заркально", а в значительной степени смазываются.
Во многих функциях задействованы, хоть в разной степени, оба полушария. Например, при полном параличе правой половины тела пациент-левша часто понимает речь и неплохо говорит.
Часто и движение руки возвращается быстрее.
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40k
6opbka Izrin Maria 4 минуты назад
у меня было слева,я правша,но речь я не потерял
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11k
Денис 3 часа назад
Я вот правша, но покажу вам кое-что:
Я вот правша, но покажу вам кое-что:
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33k
parallax 3 часа назад
Хо6рошо хоть кружку для нас, левшей, наконец-то сделали.
Хо6рошо хоть кружку для нас, левшей, наконец-то сделали.
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8k
Юлия parallax 2 часа назад
Я еще слышала, что где-то существуют ножницы для левшей. Вот это реально нужная вещь, все хочу заняться раздобыть.
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33k
parallax Юлия Час назад
В Лондоне есть магазин с товарами для левшей.

А в России можно заказать через интернет.
https://www.officemag.ru/info/guide/index.php?ID=10956357https://www.officemag.ru/info/guide/index.php?ID=10956357
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12k
Corvus Corax 3 часа назад
"Из более чем 1000 исследований, результаты которых были опубликованы, например, в 2017 году, левши принимали участие только в 3,2%, то есть в тридцати двух."

Задрали клоны галатеи... Из более чем 1000 исследований будет более чем 32 участия. Процент надо считать правильно.
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