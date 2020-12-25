FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9395 постов • 1155 подписчиков подписаться
Главная > Фото > Сообщество Животные 
Задачка на сообразительность

Задачка на сообразительность (1 фото)

Автор:
25 декабря 2020 11:23
Сообщество : Животные
Метки: Одно фото   белые медведи   животные   короткопост   пдд   фото   чуктока   юмор   
500
1
Кто должен уступить дорогу при пересечении равнозначного перекрестка на данном снимке?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Одно фото   белые медведи   животные   короткопост   пдд   фото   чуктока   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Dobry vojak Svejk Час назад
На самом деле мужик идёт назад...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
22
maks89 Полчаса назад
Я бы сказал помеха справа , если медведь единорос не достанет спец сигнал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Директор свежего воздуха Полчаса назад
У белого ТС вообще-то синие маяки в перманентно включенном состоянии, если кто не заметил..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Владислав Полянский 40 минут назад
Если пешеход коммунист, то медведь как отсталая и несознательная личность должен уступить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Франц Лефорт Час назад
А с чего вы решили,что это перекресток? По фото не видно,может это "главная" уходит налево.
Спокойно разъедутся,один налево,один направо, и всего делов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Snork Snorkoff Час назад
Глупый вопрос. У медведя дорога с покрытием и спецсигнал, у чела железная помеха справа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
_Tango_ Snork Snorkoff Час назад
Тут скорее по аналогии с водителем Белаза, который смотрит на дорожные знаки чисто из любопытства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Nikita Час назад
Велосипедист
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lynx 2 часа назад
Правила расхождения летательных аппаратов.
Почему все хфорточки настежь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Dobry vojak Svejk Lynx Час назад
Потому что медведь без лестницы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Конечно человек, у него помеха с права.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Egoro 2 часа назад
Тут не уступать, тут [мат] нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Egoro 2 часа назад
Странно, слово съ-ё-бигать за мат приняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Крот 2 часа назад
Вопрос дня: Автора в "Солянке" забанили?

Ведь для таких мегапостов существует "Солянка":
https://old.fishki.net/mix/?sign=686051568450052,570242261907831https://old.fishki.net/mix/?sign=686051568450052,570242261907831
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
“Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками “Вы не едете домой, вы умерли”: мистический сериал с шашечками Кот, у которого ещё нет Оскара! Кот, у которого ещё нет Оскара! Когда немного пригорело Когда немного пригорело Ничего вы не понимаете в проектировании Ничего вы не понимаете в проектировании В заповеднике во Франции черный ягуар набрал жирок к зиме В заповеднике во Франции черный ягуар набрал жирок к зиме Когда жена сказала, что ты "медвежонок" Когда жена сказала, что ты "медвежонок"
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1050900



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну
4
145
Жители Курганской области взорвали КамАЗ, пытаясь выпрямить цистерну
Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом
3
84
Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как убрать живот быстро и эффективно — секреты, о которых вы не знали
4
6
Как убрать живот быстро и эффективно — секреты, о которых вы не знали
Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии
8
6
Мягкое тесто для пиццы как в пиццерии
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#россии#подборки#истории#новый год#природы#красоты#авто аварии#девушки#находки
#юмор#животные#факты#в мире#дети#аварии#рождество#прикольные#картинки#СССР
#приколы#интересны#интересно#люди#дтп#идеи#шоу бизнес#автомобили#москва#сша

На что жалуетесь?

Вернуться