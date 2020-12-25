Задачка на сообразительность

Кто должен уступить дорогу при пересечении равнозначного перекрестка на данном снимке?
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Спокойно разъедутся,один налево,один направо, и всего делов!
Почему все хфорточки настежь?
Ведь для таких мегапостов существует "Солянка":
https://old.fishki.net/mix/?sign=686051568450052,570242261907831https://old.fishki.net/mix/?sign=686051568450052,570242261907831