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Маяк Тридрангар: круто, но чертовски страшно!

Маяк Тридрангар: круто, но чертовски страшно! (1 фото)

Автор:
21 октября 2020 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Маяк Тридрангар   Одно фото   в мире   интересно   короткопост   познавательно   фото   
1519
1
Этот Маяк Тридрангар на юге Исландии был построен в 1939 году опытными горновосходителями, которые приплыли к скале и взобрались на ее вершину. В одном месте им пришлось лезть, опираясь друг на друга.

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Метки: Маяк Тридрангар   Одно фото   в мире   интересно   короткопост   познавательно   фото   
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12  комментариев
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9k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Еле смог доскроллить до окончания публикации...
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394
bad-bubble 7 минут назад
Интересно. Вот только, покороче бы.)
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11k
Inlex 7 минут назад
стройматериалы несли в карманах и рюкзаках?
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6k
dikijjim 16 минут назад
какой пост познавательный люто плюсую
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1k
zloikrot 18 минут назад
сразу вспомнилась история я испанским маяком от м.задорнова.
Ссылка www.youtube.com
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DoctorBetruger 39 минут назад
Автор - многабукв, неасилил. Но картинку посмотрел.
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1k
Константин 56 минут назад
Давно не встречал такой познавательной и подробной статьи))) автор пиши исчо
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3k
brrr 58 минут назад
Маяк Тридрангар: круто, но чертовски страшно!
Маяк Тридрангар: круто, но чертовски страшно!
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127
Иван Гаврилович Час назад
Содержательно
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11k
gavrosh 2 часа назад
Чертовски познавательно.
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937
Шурман 2 часа назад
опытными горновосходителями , это что за звери ?
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16k
_Tango_ Шурман Час назад
Подстрах*и из того анекдота
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