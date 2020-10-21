Маяк Тридрангар: круто, но чертовски страшно!

Этот Маяк Тридрангар на юге Исландии был построен в 1939 году опытными горновосходителями, которые приплыли к скале и взобрались на ее вершину. В одном месте им пришлось лезть, опираясь друг на друга.
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