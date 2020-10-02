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И лев возляжет рядом с агнцем

И лев возляжет рядом с агнцем (1 фото)

Автор:
02 октября 2020 18:19
Метки: агнцем   возляжет   лев   рядом   
848
1
Леопард тихонько приходит ночью, чтобы навестить корову, которая кормила его, после того, как его мать погибла. Фотографии были сделаны с помощью камер, установленных местными жителями, которые хотели понять, на кого ночью лают собаки.

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Метки: агнцем   возляжет   лев   рядом   
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11k
робт 11 часов назад
охринеть кемерский уже до однокласников добрался

не хватает балдёжных гифок про мамок
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста робт 11 часов назад
Ты членораздельно можешь рассказать, что тебя волнует? А-то одни междометия и слюни.
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