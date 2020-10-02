И лев возляжет рядом с агнцем

Леопард тихонько приходит ночью, чтобы навестить корову, которая кормила его, после того, как его мать погибла. Фотографии были сделаны с помощью камер, установленных местными жителями, которые хотели понять, на кого ночью лают собаки.
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