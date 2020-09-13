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День Танкиста 2020

День Танкиста 2020 (1 фото)

Автор:
13 сентября 2020 14:54
Метки: День танкиста   боевая техника   танки   
264
1
Поздравляю с днём Танкиста, а то что-то ни одной фишки на эту тему нет.

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Метки: День танкиста   боевая техника   танки   
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12  комментариев
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680
Anna S 3 часа назад
Собрать бы полк танковый и из всех имеющихся в наличии орудий по ублюдочному ельцин-центру - символу деградации, позора и предательства....
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78k
Taras Kozalupko 53 минуты назад
Присоединяюсь, с праздником пацаны

Отдельно собратьям по 95-му гвардейскому танковому полку, Цейтхайн
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Макс Юпитер Автор поста Час назад
Вспомним с чего всё начиналось
Ссылка www.youtube.com
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1k
Макс Юпитер Автор поста 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
seller-k Макс Юпитер Час назад
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25k
Антон 2 часа назад
С днём танкиста, коллеги по военному делу. Наводчик орудия Т-72Б.
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Макс Юпитер Автор поста 3 часа назад

Ссылка youtu.be
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28k
Korolev 3 часа назад
Сегодня танковые части беззащитны, как никогда...
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5k
Вася 3 часа назад
День Танкиста 2020
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2k
Frank Borman 3 часа назад
- Что главное в танке?
- Не бздеть!
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Макс Юпитер Автор поста 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Макс Юпитер

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