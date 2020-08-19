Почему трансформатор гудит

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними В Печатниках женщина напала с ножом на подростка и порезала теннисную сетку В Печатниках женщина напала с ножом на подростка и порезала... Ловля сазана на реке Или с неожиданным финалом Ловля сазана на реке Или с неожиданным финалом «Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта «Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху Когда кот любит хозяина больше хозяйки Когда кот любит хозяина больше хозяйки Что это за штука: самые странные находки Что это за штука: самые странные находки Ссора в социальной сети закончилась убийством Ссора в социальной сети закончилась убийством Ремонт маленькой ванной в хрущевке своими руками Ремонт маленькой ванной в хрущевке своими руками Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков Фото, глядя на которые хочется сказать: «Да ладно!» и смотреть дальше, потому что ну очень интересно Фото, глядя на которые хочется сказать: «Да ладно!» и смотреть... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Молодой гонщик вытолкнул в кювет попутный автомобиль Молодой гонщик вытолкнул в кювет попутный автомобиль Лукашенко наградил несколько сотен силовиков «За&nbsp;безупречную службу» Лукашенко наградил несколько сотен силовиков «За безупречную... Они должны были гореть на кострах, но продолжают размещать фото в Instagram Они должны были гореть на кострах, но продолжают размещать фото в... Ретро фотографии Ретро фотографии Авария дня. Молодая автомобилистка сбила женщину с маленьким ребенком Авария дня. Молодая автомобилистка сбила женщину с маленьким ребенком
Главная > Фото 
Почему трансформатор гудит

Почему трансформатор гудит (1 фото)

Автор:
19 августа 2020 05:19
Метки: интересное   трансформатор   электрика   
868
1
Все мы в нашей жизни встречались с такими устройствами, как трансформаторы. Так почему же они гудят? Для начала нам нужно вспомнить, что же это такое.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересное   трансформатор   электрика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Волк русский - Президент США 4 часа назад
(из советских времён)
- Мама, а почему ты называешь папу трансформатором?
- Так он получает 380, отдаёт 220, а на остальное гудит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−30
Егор 54 минуты назад
Почему тогда гудёшь зависит от нагрузки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Vazari Егор 7 минут назад
Гудёж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Lynx Час назад
Почему трансформатор гудит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
252
ezhik 2 часа назад
гудит....значит работает! не гудит- не работает) всё просто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр 2 часа назад
"Гудит" он - значит у него где-то там встроен гудок!
Если бы свистел - значит свисток!
А так он просто издаёт шум, и вообще это школьный курс физики!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Агасфер 2 часа назад
Блин, где же вас клонируют? Скоро у всех подобных авторов в паспорте в графе Мать будет записано Овечка Долли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Думал Галатея очередную "почемучку" запостила. А нет.
Новичок в их команде....
Физика, примерно 8-9 класс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
591
Олег 4 часа назад
Спасибо, как раз этого не знал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 Олег 3 часа назад
Про 380 и 220? А остальное прогудеть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
591
Олег Luc72 2 часа назад
Преподаватель на экзамене: "Расскажите, как работает трансформатор?"
Студент: "Трансформатор работает так: У-У-У-У"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Свежая подборка снимков со всего мира за 23.04.2020 Свежая подборка снимков со всего мира за 23.04.2020 Свежая подборка снимков со всего мира за 22.04.2020 Свежая подборка снимков со всего мира за 22.04.2020 Свежая подборка снимков со всего мира за 21.04.2020 Свежая подборка снимков со всего мира за 21.04.2020 Свежая подборка снимков со всего мира за 17.04.2020 Свежая подборка снимков со всего мира за 17.04.2020 Свежая подборка снимков со всего мира за 20.04.2020 Свежая подборка снимков со всего мира за 20.04.2020
Aleksandr

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11782



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским
0
281
Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским
Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели
3
37
Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели
﻿
Набирающие популярность
Почему опадают плоды персикового дерева?
0
10
Почему опадают плоды персикового дерева?
Пабло Пикассо
0
4
Пабло Пикассо
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото)
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#автомобили#путешествия#дтп#люди#в мире#кино#красота
#факты#юмор#природа#авария#россия#звери#забавно#дети#комментарии#москва
#интересно#прикол#интересное#картинки#белоруссия#лукашенко#хищник#дикие животные#конфликт#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться