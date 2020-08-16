Сравнение щупалец кальмаров

Щупальца гигантского (слева) и колоссального (справа) кальмара. Щупальца гигантского кальмара предназначены для того, чтобы цепляться за предметы, а щупальца колоссального кальмара - чтобы рвать их на части!
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Метки: Одно фото кальмар короткопост фото щупальце
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