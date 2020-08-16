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Сравнение щупалец кальмаров

Сравнение щупалец кальмаров (1 фото)

Автор:
16 августа 2020 10:44
Сообщество : Факты
Метки: Одно фото   кальмар   короткопост   фото   щупальце   
1484
1
Щупальца гигантского (слева) и колоссального (справа) кальмара. Щупальца гигантского кальмара предназначены для того, чтобы цепляться за предметы, а щупальца колоссального кальмара - чтобы рвать их на части!

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Метки: Одно фото   кальмар   короткопост   фото   щупальце   
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9  комментариев
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2k
Raf 3 часа назад
Хороший пост, глаза не портит, букв мало. Наглядно!
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21k
Григорий Час назад
Опасны твари морские
В темных пучинах скользящие
Как хороши они
К светлому легкому пиву
Опасны твари морские В темных пучинах скользящие Как хороши они К светлому легкому пиву
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3k
Летучий Мыш 2 часа назад
А какие вкуснее?
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5k
night_visitor 2 часа назад
многабукаф, ниасилил
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15k
Андрей Н. 2 часа назад
Пост должен быть как команда, как выстрел!
Иначе время на просмотр другого контента не останется.
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19k
Russo Turisto 3 часа назад
Тоже буду краток: Да.
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Георгий Russo Turisto 2 часа назад
Настоящий джентельмен, на вопрос кого он больше любит- блондинок или брюнеток, должен ответить "ДА"
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25k
АнтонПолднев 3 часа назад
Уффф... Еле осилил...
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7k
Uron 4 часа назад
Ну так я и знал!
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