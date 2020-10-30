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Крошка сын к отцу пришел

Крошка сын к отцу пришел (1 фото)

Автор:
30 октября 2020 19:44
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Крошка сын к отцу пришел...........

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8  комментариев
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9k
koleos72 Константин Константинов 2 часа назад
...и сказала кроха
Исламисты-хорошо!
А французы-плохо!
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61k
Gogaren_3Meu Константин Константинов 48 минут назад
...и сказала кроха:
Пися в писю хорошо,
Пися в попу плохо
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3k
Абадонна Константин Константинов Час назад
И сказала кроха: "Black lives matter" - хорошо, а работать - плохо.
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15k
Lynx Константин Константинов 2 часа назад
и спросила кроха:
- Что такое...
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15k
Lynx 2 часа назад
Давай свою интерпретацию вопроса ... давай.
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25k
ЗлойГоблин Lynx 2 часа назад
-паровоз?
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127k
Константин Константинов Автор поста Lynx Час назад
нет
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15k
Lynx Константин Константинов Час назад
Хорошо. Только не бойся впасть в транс.
Ссылка youtu.be
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Константин Константинов

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