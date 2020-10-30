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Честность превыше всего

Честность превыше всего (3 фото)

Автор:
30 октября 2020 19:11
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Честность превыше всего

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754
Михайил Dobrosvet 2 часа назад
Опять либерасты на Клинтона дрочат...

Я при СССР был еще маленьким, но помню что в ТЕХ САМЫХ автобусах ЛиАЗ, которые звенели как бутылки в авоське у алкаша, ты сам бросал пятачок в коробку оплаты и откручивал крутилкой себе билет.
Мы, звездюки, охотились за пломбой на проволочке под коробкой, но никому и в голову не приходило не бросить пятачок в коробку, открутить билет без пяточка или сорвать действующую пломбу с коробки.
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445k
Alexey Berestenko Dobrosvet 2 часа назад
Честность превыше всего
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1k
cheeze1963 Dobrosvet 2 часа назад
грустно, если зарплаты на обеды не хватало. У нас на комсомольских конференциях и фестивалях КСП такой же буфет самообслуживания был. Всегда в маленьком плюсе. Сдачу не все брали
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61k
Gogaren_3Meu cheeze1963 Полчаса назад
всё просто: у работяги был максимум рубль в кармане и если купить сигарет и пообедать, то не оставалось денег на то, чтобы зайти в рюмочную после смены, а при такой системе можно было сэкономить на оплате обеда, а долг отдать в получку
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754
Михайил cheeze1963 Полчаса назад
А ее и сейчас не хватает.
И сейчас госпредприятия в "глубинке" работают "на тетрадку", которая погашается в день выдачи ЗП. Особенно ужасает, что у них салат, первое, второе и компот стоит 90-120 рублей. И не все обедают, т.к. дорого.
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Dobrosvet

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